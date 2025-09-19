إريك ترامب يشيد بالعملات الرقمية كطوق نجاة محتمل للدولار الأمريكي

قال نجل الرئيس الأمريكي -إريك ترامب- إن العملات الرقمية تُمثل تحدياً لوول ستريت، واصفاً إياها بأنها "الانتقام الأعظم من البنوك الكبرى"، وأشار إلى أن الأصول الرقمية قد تقلص أهمية دور المقرضين.

زعم إريك ترامب (Eric Trump) أن الطلب المتزايد على العملات الرقمية يُمكن أن “ينقذ الدولار الأمريكي” من خلال جذب الاستثمارات العالمية إلى الولايات المتحدة، ما يربط ثروات الأصول الرقمية بقوة العملة الوطنية.

وذكرَ نجل الرئيس -وهو داعم صريح للعملات الرقمية- في حديثه إلى صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times) هذا الأسبوع أن ازدهار الأصول الرقمية سيُحول “تريليوناتٍ من العملات الضعيفة حول العالم” إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والاستقلال المالي قد يُشعل “نوعاً من الثورة المالية” المتمركزة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى “اعتقاده أن هذا قد يُنقذ الدولار الأمريكي”.

وجاءت تصريحات إريك ترامب هذه بعد ساعاتٍ من قرع جرس افتتاح بورصة ناسداك للاحتفال بأول ظهور لشركة أمريكان بيتكوين (American Bitcoin) في السوق، والتي يمتلك فيها حصة تُقدر بأكثر من 500 مليون دولار، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

من جهتها، فقد تأسست الشركة في وقتٍ سابق من هذا العام نتيجة اندماج مشروع American Bitcoin المدعوم من عائلة ترامب مع شركة Gryphon Digital Mining، ويتم تداول أسهمها الآن تحت رمز ABTC.

الدولار الضعيف يعكس موقف الفيدرالي الحذر وتصاعد المخاوف من الديون

تأتي تصريحات إريك ترامب في وقتٍ يشهد فيه الدولار الأمريكي ضعفاً ملحوظاً، إذ أدت حروب التجارة التي خاضها الرئيس دونالد ترامب وصراعاته المتكررة مع الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة القلق في نفوس المستثمرين.

كما خفض الفيدرالي معدلات الفائدة يوم الأربعاء لأول مرة هذا العام، ما عزز المخاوف حيال التضخم ومستويات الديون المرتفعة التي تستمر بالضغط على الدولار الأمريكي.

يُذكر أن دونالد ترامب قد دعا مراراً إلى خفض معدلات الفائدة منذ توليه الرئاسة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستفيد أكثرَ من ضعف العملة، كما تعهّد بجعل أمريكا “عاصمة الكريبتو” في العالم، وشجّع الجهات التنظيمية على اتباع نهج أكثرَ مرونة تجاه الأصول الرقمية، ما ساهم في تسجيل عملة بيتكوين (Bitcoin) وسائر العملات الرقمية مستوياتٍ غير مسبوقة.

عائلة ترامب توسع اهتماماتها في عالم الكريبتو من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى عملات الميم والعملات المستقرة

تتسع الآن دائرة اهتمام عائلة ترامب بالعملات الرقمية كي تشمل صندوق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETF) -التابع لشركة تروث سوشال (Truth Social)- وعملات الميم التي تحمل أسماء دونالد وميلانيا ترامب، ومشروع عملةٍ مستقرة مرتبطٍ بشركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

وخلال كلمته في مؤتمرBitcoin 2025 Asia في هونج كونج الشهر الماضي، توقع إريك ترامب أن يصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في النهاية إلى مليون دولار مشيراً إلى الطلب المتزايد عليها من قِبلِ الحكومات والشركات والعائلات الثرية، قائلاً: “الجميع يريد عملة بيتكوين (Bitcoin)، والجميع يشتريها”.

كذلك، فقد وصف العملات الرقمية كتحدٍّ لوول ستريت مُعرباً عن فخره ببناء شركاته دون مساعدة أكبر البنوك الأمريكية، حيث وصف هذا بأنه “الانتقام النهائي من البنوك الكبرى والمالية الحديثة.”

وتقوم مؤسسة ترامب حالياً بمقاضاة بنك كابيتال وان (Capital One)، متهمة إياه بإغلاق حساباتها في عام 2021 لأسباب سياسية، وهو ما ينفيه البنك. في ذات المنحى، أضاف ترامب أن العملات الرقمية قد غيّرت مفاهيم الوصول المالي، قائلاً: “الأمر يجعلك تدرك أنك لست بحاجة إليهم، وبصراحةٍ، لن تفتقدهم” في إشارة واضحة إلى المُقرضين في وول ستريت.

ارتباطات ترامب بالعملات المستقرة تضيف بعداً سياسياً للنقاش المالي

تظهر العملات المستقرة كأحد نقاط الخلاف بين عالم الكريبتو والبنوك، حيث حذر المسؤولون التنفيذيون في البنوك الأمريكية من أنها قد تستنزف الودائع إذا قدّمت عوائد أعلى من حسابات التوفير.

في الوقت نفسه، شجّع البيت الأبيض مُصدري هذه العملات -مثل شركة تيثر (Tether) وسيركل (Circle)- على شراء سندات ديون الخزانة الأمريكية، في خطوة رئيسية لدعم سوق السندات مع إصدار واشنطن تريليونات الدولارات من الديون الجديدة كل عام.

وقد ساهم إريك ترامب أيضاً في هذا الاتجاه، إذ شارك العام الماضي في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial Inc)، والتي تُصدر عملة مستقرةً مرتبطة بالدولار الأمريكي. وكشفت البيانات أن الرئيس ترامب كان يمتلك أكثر من 15 مليار عملة وورلد لبيرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) نهاية عام 2024، ما يعادل أكثر من 3 مليار دولار بأسعارها الحالية.

مع ذلك، قلل ترامب الابن من شأن هذه العوائد المالية، قائلاً: “لو أن الشغل الشاغل لوالدي هو جمع الأموال، لكان آخر شيء سيفعله هو الترشح للرئاسة، فكلُّ ما فعلناه هو تقليص عوائدنا المالية”.