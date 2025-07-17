Ethereum ETF’lerine Rekor Giriş Gerçekleşti – Sırada 4.000 Dolar mı Var?

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Ethereum ETF’lerine olan kurumsal ilgi rekor seviyeye ulaştı. Spot Ether yatırım araçlarına girişler toplamda 5,5 milyar doları aşarken, yalnızca Nisan ortasından bu yana 3,3 milyar dolarlık yeni fon akışı gerçekleşti.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, 17 Temmuz tarihli X paylaşımında bu yükselişin özellikle Ethereum’un baz getirisinin yeniden çift haneli seviyelere çıkması ve CME Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine olan açık ilginin artmasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Part of this is almost certainly from the Basis yield on Ethereum jumping back up and into double digits but its definitely not the whole story pic.twitter.com/rXAAOIGLZH — James Seyffart (@JSeyff) July 17, 2025

Bu kurumsal talep, Ethereum fiyatlamasına da olumlu yansıdı. ETH, son altı ayın en yüksek seviyesi olan 3.481,58 dolara kadar tırmandı, ardından bu yazı yazılırken yaklaşık 3.460 dolar seviyesinde dengelendi.

BlackRock’tan Ethereum ETF’lerine Tek Günde 489 Milyon Dolarlık Alım – Toplam Giriş Rekoru Kırıldı

SosoValue verilerine göre, BlackRock’un iShares Ethereum Trust’ı (ETHA) bu ralliye öncülük etti ve tek bir günde 489 milyon dolarlık giriş kaydederek kendi rekorunu kırdı.

BLACKROCK RECORD BUY: HALF A BILLION USD OF ETH



BlackRock just set a new daily record, buying $499.2M ETH in one day yesterday.



BlackRock currently holds $6.94 Billion USD of Ethereum. pic.twitter.com/o1c2mNal6D — Arkham (@arkham) July 17, 2025

ETHA, sadece son beş işlem gününde 1,25 milyar dolar fon topladı. Bu da fonun lansmanından bu yana gerçekleşen toplam birikimin yaklaşık %20’sine denk geliyor. BlackRock’un Ethereum varlıklarının toplam değeri şu anda 6,94 milyar doları aşmış durumda.

BlackRock’ın ötesinde, ABD genelindeki tüm Ethereum ETF’lerine günlük bazda toplam 726,74 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki 430 milyon dolarlık günlük giriş rekorunu geride bıraktı.

Kaynak: SosoValue

Fidelity’nin FETH fonu, 113,31 milyon dolarla aylar sonra en iyi gününü yaşadı. Grayscale’in mini Ethereum tröstü ise 54,18 milyon dolarlık katkıyla güçlü bir toparlanma gösterdi.

Ethereum’da Arz-Talep Dengesi Değişiyor: ETF’ler Toplam Piyasa Değerinin %4’ünü Kontrol Ediyor

ETF’lerin yönettiği 5 milyon ETH ile birlikte Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4,02’si artık bu yatırım araçlarının kontrolünde. 413 milyar dolarlık piyasa değeri içinde bu oran, kurumsal talebin etkisini açık biçimde ortaya koyuyor.

Ethereum odaklı hazine varlıkları şu anda 5,3 milyar dolarlık ETH tutuyor ve token’ları günlük ETH üretim oranının 36 katı hızla satın alıyor. Bu durum, arzdan daha hızlı büyüyen bir talep baskısı yaratıyor.

ETH yatırım fonları art arda 12 haftadır pozitif giriş kaydederken, sadece son haftada 996 milyon dolarlık net fon girişi gerçekleşti.

SharpLink Gaming, şu anda en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı konumunda. Şirketin son olarak 68,4 milyon dolarlık yeni ETH alımı yapmasıyla birlikte toplam varlığı 1,10 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Bit Digital, elindeki tüm Bitcoin’leri tasfiye ederek bu fonları Ethereum’a yönlendirdi.

Donald Trump’la bağlantılı World Liberty Financial (WLFI) da kısa süre önce 4,99 milyon dolarlık ETH satın alarak dikkat çeken kurumsal alıcılardan biri oldu.

Ethereum, Bitcoin gibi arzı sınırlı bir varlık olmadığı için geleneksel anlamda bir değer saklama aracı olarak aynı algıya sahip değil.

⚖️ New SEC crypto guidance just dropped: certain staking activities aren't securities transactions — but not everyone’s on board. https://t.co/Igzg1Nm7zX — Cryptonews.com (@cryptonews) May 30, 2025

Ancak staking ödülleri sayesinde, özellikle düzenleyici belirsizliklerin azalmasıyla birlikte, birçok kurumsal firma için çekici bir yatırım aracı haline geliyor. SEC’in staking hizmetlerine yönelik yaptırımları yumuşatmaya başlaması, bu alana olan kurumsal ilgiyi daha da artırıyor.

Analistler Ethereum’da 4.000 Dolar Hedefine İşaret Ediyor

Kripto yatırımcısı ve OKX borsası ortağı Ted Pillows, Ethereum’un 2016-2017 piyasa döngüsüne benzer bir rota izlediğini belirtiyor.

History doesn't repeat itself, but it often rhymes. $ETH is following the same path as the 2016-17 cycle.



Just the breakout above $4,000 and you'll see an even bigger rally. pic.twitter.com/ckwNXo7g19 — Ted (@TedPillows) July 17, 2025

Yakın zamanda yaşanan 3.200 dolarlık direnç kırılımının ardından ETH’nin kısa vadede 4.000 dolara doğru toparlanmasını bekliyor; ardından ise daha büyük bir rallinin gelebileceğine dikkat çekiyor.

Önde gelen piyasa yapıcı Wintermute ise OTC (tezgah üstü) işlemler yoluyla erişilebilen ETH miktarının oldukça sınırlı hale geldiğini bildirdi. Bu da, talebin arzı açık biçimde aştığını gösteriyor.

Böylesi arz-talep dengesizliklerinin ortaya çıktığı dönemlerde fiyat hareketlerinin hızla ivme kazandığı biliniyor. Bu durum da 4.000 dolar hedefini destekleyen bir diğer itici güç olarak öne çıkıyor.

Teknik Görünüm: Yükselen Kanal Yapısı Boğaların Elini Güçlendiriyor

ETH/USD grafiği, yükselen kanal formasyonuyla desteklenen yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor.

Kanaldaki net kırılımın ardından Ethereum, şu anda 3.519 dolarlık direnç seviyesinin hemen altında hafif bir konsolidasyon sürecinden geçiyor.

Kaynak: TradingView

Fiyat hareketi, Ichimoku bulutunun üzerinde kalmayı başarıyor; bu da hem yükseliş eğiliminin devam ettiğine hem de 3.200 dolar civarında güçlü bir teknik zeminin oluştuğuna işaret ediyor.

Teknik analiz, iki olası senaryoyu öne çıkarıyor: Bunlardan ilki, fiyatın yaklaşık 3.400 dolar seviyesindeki önceki kırılım bölgesine kısa süreli bir geri çekilme yaşaması ve ardından toparlanma göstermesi. İkinci olasılık ise doğrudan 3.519–3.664 dolar aralığındaki direnç bandına yönelmesi.

🚀 Ethereum 9.65% away from massive 4-year breakout targeting $3,500 before weekend as BlackRock accumulates $5B and Sharplink explodes to $974M ETH portfolio dominance.#Ethereum #ETHhttps://t.co/2EiTKiqcHW — Cryptonews.com (@cryptonews) July 16, 2025

Fiyat, hem Ichimoku bulutunun üzerinde kaldığı hem de yükselen kanal yapısını koruduğu sürece, yükseliş senaryosu geçerliliğini sürdürüyor. Kısa vadeli hedefler ise 3.650–3.664 dolar aralığında yoğunlaşıyor.

Ancak 3.300 doların altında kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda, bu pozitif yapı bozulabilir ve 3.100 dolar seviyesindeki destek hattı yeniden gündeme gelebilir.