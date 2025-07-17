Ethereum Fiyat Tahmini: ETH Rallisi Temmuz 2025’te Devam Edecek mi?

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Kurumsal ve spekülatif talep, Ethereum’un yükselişini desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar, ABD’de kripto düzenlemelerine dair yaşanan büyük gelişmelerin yarattığı olumlu havayla ETH alımına yönelirken, bu ivme Ethereum’un döngü sonu fiyat hedeflerine dair beklentileri güçlendiriyor.

Jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin fiyatlama üzerindeki etkisi azalırken, giderek netleşen yasal çerçeve altcoin piyasasına doğru sermaye dönüşünü hızlandırıyor.

Piyasa şu anda ABD Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulan üç önemli yasa tasarısını—CLARITY Act, GENIUS Act ve Anti-CBDC Gözetim Yasası’nı—içeren “Kripto Haftası”nı fiyatlamaya başladı.

Bu düzenleyici gelişmeler somut etkilerini de gösteriyor. Çarşamba günü, spot Ethereum ETF’lerine 726,6 milyon dolarlık girişle tüm zamanların en yüksek günlük fon akışı kaydedildi. Bu gelişme, geleneksel finans çevrelerinden Ethereum’a güçlü bir güven oyu olarak yorumlanıyor.

Coinglass verilerine göre, Ethereum açık pozisyonları da 46 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Bu rakam, ABD seçimleri sonrası ve başkanlık göreve başlama dönemi sonrası yaşanan rallileri dahi geride bıraktı.

Ethereum Açık Faizi rekor seviyeye ulaştı. Kaynak: Coinglass.

Yasal vaatlerin etkisiyle güçlenen vadeli işlemler piyasasında yaşanan hareketlilik, yukarı yönlü volatiliteyi artırdı. Çarşamba günü 145 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye olması, piyasada bir “short squeeze” yaratarak Ethereum’un haftalık kazancını %20’nin üzerine taşıdı.

Ethereum Fiyat Analizi: Temmuz Ayında Ralli Devam Edebilir mi?

Ethereum’un yükselişi, teknik göstergelere göre devam edebilir. Fiyat grafiğinde yükselen genişleyen takoz formasyonunun tam olarak kırılması halen sürerken, formasyonun yerel zirve hedefi yılın en yüksek seviyesi olan 3.750 doları işaret ediyor.

Ancak bugün itibarıyla 3.480 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşılıyor; alış baskısının da zayıflamaya başladığı görülüyor.

ETH/USDT 1 günlük grafik, yükselen ve genişleyen kama. Kaynak: TradingView, Binance.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), şu anda 82 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, kısa vadeli baskılara rağmen hâkim trendin güçlü biçimde yükseliş yönlü olduğunu ortaya koyuyor.

MACD göstergesi de bu tabloyu destekliyor. MACD çizgisi, sinyal çizgisinden belirgin şekilde ayrılmış durumda ve bu da yukarı yönlü trendin halen baskın olduğunu gösteriyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 0,786 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 3.190 dolar, en güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviye, %6,3’lük bir geri çekilmeye işaret ediyor ve volatilitenin azalması durumunda yeni bir yükselişin zeminini oluşturabilir.

Bunun ardından 3.480 dolar seviyesinin net bir şekilde aşılması, fiyatın 3.750 dolara doğru ilerlemesini tetikleyebilir—bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık %20’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yükselişin devam etmesi durumunda Ethereum, 4.100 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etme şansı yakalayabilir ve fiyat keşfi (price discovery) evresine girebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi, ABD Kongresi’ndeki üç kripto yasasının nihai onayına da bağlı olabilir.

HODL Yapanlar Bu Yeni Cüzdanı Tercih Ediyor: Best Wallet Neden Giderek Popülerleşiyor?

Kripto piyasasında yeniden birikim dönemine girilirken, yatırımcılar varlıklarını borsalardan çekerek kendi saklama çözümlerine yöneliyor. MetaMask ve Exodus gibi bilinen cüzdanların yanı sıra son dönemde Best Wallet ($BEST) öne çıkan bir alternatif haline geldi.

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