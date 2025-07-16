PayPal’ın Milyarder İsminden Ethereum’a Dev Yatırım!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Milyarder yatırımcı Peter Thiel, Ethereum odaklı bir hazine şirketine dönüşen BitMine Immersion Technologies’te önemli bir hisse satın alarak şirkete %9,1 oranında ortak oldu.

Bu hamle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan yeni bir dosyada ortaya çıktı ve Ethereum’un stratejik bir varlık olarak kurumsal ilgiyi artırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

PayPal ve Palantir’in kurucularından biri olarak tanınan Thiel, yatırımı Founders Fund Growth II Management aracılığıyla gerçekleştirdi.

Dosyaya göre, Thiel’e bağlı yatırım araçları şu anda Nasdaq’ta BMNR koduyla işlem gören BitMine’ın yaklaşık 5,09 milyon hissesine sahip durumda. Bu rakam, şirketin güncel hisse yapısı üzerinden hesaplandığında %9,1’lik bir mülkiyet payına denk geliyor.

According to an SEC filing, Peter Thiel, co-founder of PayPal and prominent Silicon Valley investor, indirectly holds a total of 5,094,000 shares of common stock in Bitmine Immersion Technologies, Inc. through multiple affiliated entities, representing 9.1% of the outstanding… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 16, 2025

Bitcoin Madenciliğinden Ethereum Hazinesine

Bir zamanlar Bitcoin madenciliğine odaklanan BitMine, CEO Jonathan Bates ve kısa süre önce başkanlığa getirilen Tom Lee liderliğinde rotasını tamamen değiştirdi.

Şirket, şu anda 163.000’in üzerinde ETH tutuyor ve bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde. Bu miktarla BitMine, halka açık şirketler arasında en büyük Ethereum hazinelerinden biri konumuna yükseldi.

Şirketin yeni başkanı Tom Lee, Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortaklarından biri ve uzun süredir Ethereum’un merkeziyetsiz finans (DeFi), stablecoin’ler ve akıllı kontrat uygulamalarındaki rolünü savunan bir isim.

Lee, kısa süre önce Ethereum’u şu sözlerle tanımladı:

“Gerçek dünya ödeme sistemleri ve staking protokollerindeki artan benimsenme sayesinde Ethereum büyük bir sıçramanın eşiğinde.”

Bu stratejik dönüşüm, BitMine’ı geleneksel kripto madenciliğinden çıkarıp, Ethereum odaklı bir dijital varlık hazinesi konumuna taşıyor.

Thiel’in Yatırımı, BitMine’ın Ethereum Stratejisine Güçlü Bir Güven Oyu Sağladı

Peter Thiel’in ortak olduğu özel sermaye yatırımı 9 Temmuz’da tamamlandı ve şirket bu turda 250 milyon dolar fon topladı. Yatırım turuna ayrıca Pantera Capital, Galaxy Digital ve Kraken gibi kripto dünyasının ağır topları da katıldı. Bu isimlerin desteği, BitMine’ın Ethereum odaklı stratejik dönüşümüne yönelik güçlü bir kripto yerel desteği olduğunu gösteriyor.

SEC belgelerinde Thiel’in yatırımının pasif olduğu vurgulandı. Şirketin kontrolünü etkileme gibi bir planı bulunmuyor. Oy kullanma ve tasarruf yetkileri, Delaware merkezli yatırımcı kuruluşlar arasında paylaştırılmış durumda.

Yine de Thiel’in dahil olması sembolik açıdan büyük önem taşıyor. Teknoloji dünyasında paradigma değiştiren yatırımlarıyla tanınan Thiel, BitMine’a verdiği destekle Ethereum’u da, daha önce erken aşamada yatırım yaptığı Facebook ve SpaceX gibi dönüştürücü projelerle aynı kulvarda gördüğünü ortaya koydu. Bu adım, aynı zamanda BitMine CEO’su Lee’nin Ethereum’u gelecek finansal sistemin dijital altyapısı olarak konumlandıran vizyonuyla da örtüşüyor.

Zamanlama da dikkat çekici: Ayın başlarında Thiel, Silicon Valley Bank’in çöküşü sonrası oluşan boşluğu doldurmayı amaçlayan yeni bir ABD bankası olan Erebor’un destekçileri arasına katıldı. Erebor, özellikle start-up’lar ve kripto firmalarının güvenilir sermaye erişimine kavuşmasını hedefliyor.