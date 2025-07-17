Ethereum ETF’lerinde Rekor! Bir Günde 727 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

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SoSoValue verilerine göre, spot Ethereum ETF’leri 16 Temmuz’da günlük 726.74 milyon dolar net giriş kaydederek rekor kırdı.

Bu, spot Ethereum ETF’lerinin bugüne kadar kaydettiği en büyük günlük giriş oldu ve böylece bu ETF’lerin toplam net girişleri 6.48 milyar dolara ulaştı.

BlackRock’ın ETHA fonu bir günde 499.25 milyon dolar net giriş gördü ve fonun toplam girişleri 7.11 milyar dolara ulaştı. ETHA şu anda 7.73 milyar dolar değerinde net varlığa sahip olup, Ethereum arzının %1.90’ını oluşturuyor.

Fidelity’nin FETH fonu 113.31 milyon dolar giriş görürken, Grayscale’in ETH fonu ise 33.04 milyon dolar giriş kaydetti.

Kaynak: SoSoValue

Ethereum Fiyatı 3.400 Doları Aştı

Ethereum fiyatı son 24 saatte %9’luk bir artış kaydederek 3.433 doları gördü. Ethereum’un günlük bazda Bitcoin ve Solana‘dan daha iyi performans göstermesi artan kurumsal yatırımcı ilgisini yansıtıyor. Günlük işlem hacmi arttı ve spot Ethereum ETF’lerinin işlem hacmi 2.59 milyar dolara ulaştı.

ETH vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar haziran ayından bu yana %60 artışla 45 milyar doları gördü. Türev işlemlerindeki bu artış kurumsal yatırımcıların pozisyon aldıklarını ve daha fazla fiyat artışı beklediklerini gösteriyor.

Ethereum Fiyatı Neden Yükseliyor?

Bitget Wallet’tan Jamie Elkaleh, Ethereum’un mevcut ivmesinin kısa vadeli iyimserlikten çok daha fazlasına işaret ettiğini söyledi. Elkaleh, Ethereum’un getiri sağlayan bir varlık olduğunu söyleyerek %4 ila %6’lık staking getirilerine ve EIP-1559 sonrası görülen deflasyonist arz mekanizmasına işaret etti.

Elkaleh, “BlackRock’ın ETH biriktirmesi sadece fiyat artışıyla alakalı bir durum değil. Bu stratejik bir pozisyon” dedi.

Ethereum ETF’leri artık kripto ve geleneksel finans arasında bir köprü olarak görülüyor. Örneğin BlackRock’ın Ethereum biriktirmesi, Ethereum’un merkezi olmayan finans, NFT’ler ve Web3 altyapısındaki konumuna duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcı Güveni Artıyor

ETF’lerin birçoğu, Grayscale’in itfaları nedeniyle kayda değer çıkışlar görmüştü. Dolayısıyla şu anda kaydedilen fon girişleri son derece önemli. Temmuz ayında görülen toparlanma, itfa kaynaklı satışların azalmasıyla birlikte yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.

Ancak buna rağmen riskler devam ediyor. ETH’nin bir menkul kıymet olup olmadığına dair belirsizlikler piyasaya baskı uygulamaya devam ediyor. Bu arada Solana ve katma 2 ölçeklendirme ağları gibi yüksek hızlı alternatiflerle rekabet de Ethereum hakimiyetini zedeleyebilir.

Yine de Ethereum, hem getiri sağlayan bir finansal enstrüman hem de blockchain inovasyonunun bel kemiği olması nedeniyle yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.