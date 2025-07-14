SharpLink Gaming, Ethereum Alımlarını Hızlandırdı: 48,85 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım!

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Ethereum rallisi hız kesmeden devam ederken, kurumsal yatırımlar da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. SharpLink Gaming, 16.374 ETH’lik yeni bir alımla portföyünü bir kez daha güçlendirdi. 48,85 milyon dolar değerindeki bu alım, şirketin kripto piyasasındaki agresif duruşunu ortaya koyuyor.

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence’a göre, söz konusu Ethereum’lar, kısa süre önce Galaxy Digital’ın OTC (tezgah üstü) pazarından alınan bir cüzdandan geldi.

SharpLink henüz alımı resmi olarak duyurmasa da, EmberCN adlı piyasa takip platformu, şirketin toplam ETH varlıklarının yaklaşık 270.000’e ulaştığını belirtiyor.

Bu son hamle, şirketin yalnızca günler önce gerçekleştirdiği 21.487 ETH’lik (63,7 milyon dolar) satın alımın hemen ardından geldi. Böylece SharpLink, birkaç gün içinde toplamda 112,5 milyon dolardan fazla Ethereum yatırımı yapmış oldu.

SharpLink, Ethereum Hazine Stratejisini Başlattı

Minneapolis merkezli bağlı pazarlama ve iGaming yazılım firması olarak bilinen SharpLink, Mayıs ayının sonlarında Ethereum odaklı hazine stratejisini başlattı.

Bu hamle, Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin tarafından kurulan kripto altyapı firması Consensys liderliğinde gerçekleştirilen 425 milyon dolarlık özel hisse satışı ile aynı döneme denk geldi. Lubin aynı zamanda SharpLink’in yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

SharpLink, yalnızca ETH biriktirmekle kalmayıp Ethereum’un uzun vadeli gücünü ve merkeziyetsiz yapısını desteklemeyi taahhüt ettiğini de açıkladı.

Şirketin kripto alanına artan ilgisi, hisse performansına da yansıdı. SharpLink hisseleri, geçtiğimiz Cuma günü %17,15 yükselerek 21,65 dolardan kapandı. Bu artışın, 10.000 ETH alımının duyurulmasının ardından geldiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin, CNBC’ye yaptığı açıklamada şirketin her gün onlarca milyon dolarlık ETH satın aldığını belirtti:

“Giderek daha istikrarlı bir şekilde biriktiriyoruz — günde onlarca milyon dolarlık Ether alabiliyoruz.”

SharpLink’in bu agresif birikim politikası, şirketin tarihinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. CEO Rob Phythian, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, şirketin geleneksel faaliyet alanının dışına çıkacağını ve yatırımcılara 425 milyon dolar değerinde hisse sattığını duyurmuştu. Bu yatırımcılar arasında Consensys de yer alıyor.

BREAKING: SHARPLINK GAMING (SBET) NOW ON ARKHAM



We have identified $450M in Sharplink Gaming’s ETH holdings. We are the first to publicly identify their holdings on-chain.



Sharplink Gaming, backed by Joseph Lubin (Cofounder Ethereum & Founder Consensys), are one of the first… pic.twitter.com/sGC6YvPJwU — Arkham (@arkham) June 25, 2025

SharpLink, elde ettiği gelirleri Ethereum alımlarına ayırarak ETH’yi ana hazine rezerv varlığı olarak konumlandırıyor.

Şirket şu anda kurumsal Ethereum sahipleri arasında, Ethereum Vakfı’nın ardından ikinci sırada yer alıyor ve Coinbase gibi diğer büyük kuruluşların önünde bulunuyor.

Ether fiyatı da istikrarlı bir yükseliş göstererek yaklaşık 3.310 dolardan işlem görüyor ve bu yılın en yüksek seviyesine yaklaşıyor.

Daha Fazla Halka Açık Şirket Kriptoya Yöneliyor

Michael Saylor’ın stratejisini örnek alan daha fazla halka açık şirket, BTC, ETH, SOL ve XRP gibi kripto varlıklara portföylerinde yer veriyor.

Son olarak BIT Mining, hızla büyüyen blockchain ekosistemine genişleme kapsamında Solana (SOL) hazine rezervi oluşturmak için 200 ila 300 milyon dolar arasında sermaye artırımı planlarını açıkladı.

Geçen hafta DeFi Development Corp., agresif kripto hazine stratejisinin parçası olarak 2,7 milyon dolar değerinde Solana satın aldığını duyurdu.

Buna ek olarak, Kanada merkezli dijital varlık firması Sol Strategies, Kanada Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olup 420.000’den fazla SOL tokenına sahip olarak Solana ekosisteminde önemli bir kurumsal oyuncu konumunda.

Firma geçtiğimiz ay ayrıca ABD’de büyüme planları kapsamında hisselerini Nasdaq Capital Market’te “STKE” koduyla listelemek için başvuruda bulundu.