Nasdaq Şirketinden Ethereum Hamlesi: Hedef 67.3 Milyon Dolar!

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Nasdaq’da listelenen kripto şirketi Bit Digital, kurumsal yatırımcılara yönelik 22 milyon adi hisse teklifiyle 67.3 milyon dolar toplayarak Ethereum hazinesini büyütmeyi planladığını açıkladı.

Şirket, pazartesi günü yaptığı duyuruda hisse teklifinden elde edilen gelirlerin Ethereum alımları için kullanılacağını söyledi.

B. Riley Securities tarafından yönetilen bu teklifin 15 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor.

Bit Digital, Bitcoin Varlıklarının Tamamını Ethereum’a Dönüştürdü

Bit Digital, kısa bir süre önce tüm Bitcoin varlıklarını Ethereum’a dönüştürme kararı aldı.

Şirket, temmuz ayı itibariyle yaklaşık 301 milyon dolar değerinde 100.603 ETH’ye sahip.

Bit Digital doğrulayıcı operasyonları, kurumsal saklama hizmetleri ve getiri optimizasyonu da dahil olmak üzere birçok hizmet sunuyor.

Şirket 2022 yılında Ethereum satın almaya ve staking faaliyetlerine başladı.

Bit Digital, kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gönderilen belgelerde yılın ikinci çeyreği için tahmini gelirinin 24.3 milyon dolar ile 26.9 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı.

Şirketin hisse fiyatı pazartesi günü %1.2’lik bir düşüşle 3.29 dolardan kapanış yaptı ancak bir ay içinde %32’den fazla değerlendi.

Bu arada Ethereum fiyatı da son günlerde ivme kazandı ve şu anda 2.974 dolardan işlem görüyor.

Bu arada Bitcoin ise 22 bin dolar seviyesini aşarak kaydettiği rekorun ardından gerileme yaşadı ve şu anda 116.774 dolardan işlem görüyor.

Bit Digital’in Ethereum hamlesi, kurumsal yatırımcıların dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan ETH’ye ilgisinin arttığı bir dönemde geldi.

Bit Digital CEO: "This is why we switched from Bitcoin mining to a 100% Ethereum treasury strategy…" pic.twitter.com/dz7HB6Ldf6 — Traders Paradise (@theparadiselive) July 15, 2025

SharpLink Gaming, pazartesi günü yaklaşık 49 milyon dolarlık Ethereum satın aldı.

Öte yandan SharpLink kurucu ortağı Joe Lubin, şirketin her gün on milyonlarca dolar değerinde ETH satın aldığını açıkladı.

CNBC’ye konuşan Lubin, “Sürekli olarak alım yapıyoruz. Bir günde on milyonlarca dolar değerinde Ethereum satın alabiliyoruz” dedi.

Şirketlerin Kripto Paralara İlgisi Artıyor

Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin izinden giden birçok şirket BTC, ETH, SOL ve XRP’de dahil olmak üzere kripto paralara yatırım yapıyor.

BIT Mining, kısa bir süre önce Solana (SOL) satın almak için 200 ila 300 milyon dolar arasında fon toplamayı planladığını duyurdu.

DeFi Development Corp. ise geçen haftada 2.7 milyon dolar değerinde Solana satın aldığını açıkladı.

Benzer şekilde şu anda Kanada borsasında işlem gören Kanadalı dijital varlık şirketi Sol Strategies, sahip olduğu 420.000 SOL ile Solana ekosisteminin önemli kurumsal yatırımcılarından biri konumunda.

Şirket, hisselerinin Nasdaq Sermaye Piyasası’nda “STKE” koduyla listelenmesi için başvuruda bulundu.