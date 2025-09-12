SEC, Franklin’in Solana ve XRP ETF Kararını Erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Franklin Templeton’un Solana ve XRP ETF başvurularına ilişkin karar süresini 14 Kasım’a uzattı. Kurum, nihai kararları vermeden önce izin verilen maksimum 60 günlük uzatma yetkisini kullandı.

Regülatör ayrıca BlackRock’un iShares Ethereum Trust staking değişikliğini de 30 Ekim’e erteledi ve orijinal zaman çizelgesine 45 gün ekledi.

SEC Karar İçin Daha Fazla Zaman İstiyor

SEC belgeleri, ajansın başvuruları değerlendirmek için “yeterli zamana” ihtiyaç duyduğunu belirtiyor; onay veya reddetme yönünde bir eğilim açıklanmıyor. Bu gecikmeler, Başkan Paul Atkins’in 31 Temmuz’da başlattığı ve menkul kıymet kurallarını modernize edip dijital varlık çerçevelerini birleştirmeyi hedefleyen “Project Crypto” girişiminin ardından geldi.

Franklin’in Ethereum, Solana ve XRP ürünleri için Cboe BZX başvuruları Mart ortasında sunulurken, Nasdaq ise BlackRock’un Ethereum staking değişikliğini 16 Temmuz’da iletti. Bu uzatmalar, Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 19(b) maddesi uyarınca standart düzenleyici prosedürleri temsil ediyor.

Bloomberg analistleri, gecikmelere rağmen Solana ve XRP ETF’lerinin bu yıl onaylanma olasılığını %95’in üzerinde olarak değerlendiriyor.

Tahmin piyasaları da kurumsal iyimserliği destekliyor; Polymarket’te Solana ETF onay olasılığı %99’a ulaşmış durumda.

Bu ertelenmeler, artan bir başvuru birikimine katkıda bulunuyor; 29 Ağustos itibarıyla SEC incelemesini bekleyen 92 kripto ETF başvurusu bulunuyor.

Son gecikmeler arasında Bitwise Dogecoin ETF, Grayscale Hedera Trust, Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF’leri ile çeşitli altcoin başvuruları yer alıyor.

Ek olarak, Grayscale’in Hedera Trust başvurusu 12 Kasım’a ertelendi ve çeşitli XRP, Dogecoin ve Litecoin başvuruları Ekim ve Kasım tarihleri arasında dağılıyor.

Stratejik Gecikme Modeli Genel Listeleme Düzenlemesine İşaret Ediyor

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, gecikmeleri SEC’in Cboe ve NYSE’nin Temmuz ayında talep ettiği genel listeleme standartlarıyla koordinasyonuna bağlıyor.

Borsalar, her kripto ETF başvurusu için ayrı ayrı düzenleyici inceleme yapılmasını gerektiren mevcut yönergeler yerine, otomatik listelemeye izin veren değişiklikler önerdi. Mevcut kurallar her başvuru için 240 günlük bir inceleme süreci yaratıyor.

Genel listeleme standartları, önceden belirlenmiş kriterleri karşılayan ürünler için ayrıntılı değerlendirme gerekliliğini ortadan kaldıracak.

Balchunas, Ekim başında onaylanması beklenen bu düzenlemenin ardından “birkaç ay içinde ETF seli” yaşanacağını öngörüyor. Bu basitleştirilmiş süreç, ayrı ayrı onaylar yerine çoklu ürünlerin aynı anda piyasaya sürülmesini hızlandıracak.

🤝 @BlackRock has met with the SEC's Crypto Task Force to discuss the regulatory treatment of staking in crypto exchange-traded products (ETPs).#BlackRock #SEChttps://t.co/c6n5b3ioKX — Cryptonews.com (@cryptonews) May 10, 2025

Ethereum staking entegrasyonunun da muhtemel olduğu belirtiliyor. SEC’in mevcut yönetim altında “ihraççılarla birlikte çalışmaya ve sorunları çözmeye” açık olması, BlackRock’un Mayıs’tan beri dile getirdiği staking işlevselliği talebini güçlendiriyor. Şirket, staking özelliği olmadan Ethereum ETF’lerinin eksik kaldığını savunuyor.

Daha önce, 21Shares Core Ethereum ETF staking kararları Trump’ın medya şirketi Truth Social’ın önerileriyle birlikte ertelenmişti.

Grayscale ve 21Shares gibi sektör devleri, Ethereum staking ETF başvurularını sürdürürken mevcut altcoin ürünlerini trust’tan ETF yapısına dönüştürmeye de çalışıyor.

Grayscale, Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche için ETF yapıları için yetkilendirme arayışında.

Düzenleyici Belirsizliğe Rağmen Kurumsal İvme Güçleniyor

BlackRock, Mayıs ayında SEC’in Kripto Görev Gücü ile yaptığı görüşmelerde staking’in borsa yatırım ürünlerinde nasıl ele alınacağı ve geleneksel menkul kıymetlerin tokenizasyon potansiyelini masaya yatırdı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi, 2,9 milyar dolarlık tokenleştirilmiş Hazine fonu BUIDL’ı işletiyor. Şirket, staking’in Ethereum ETF’lerini tam işlevsel hale getirdiğini, çünkü proof-of-stake ağına katılımı mümkün kıldığını savunuyor.

Kanada ve Avrupa piyasaları halihazırda staking özellikli kripto ETF’lerine izin verirken, ABD’de düzenleyici onay halen beklemede.

Ayrıca a16z crypto, Consensys ve Kraken’in desteklediği Kripto Yenilik Konseyi de staking için net bir düzenleyici çerçeve talebiyle SEC’e başvuruda bulundu.

Mevcut belirsizlik, Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçen 70’ten fazla kripto ETF başvurusunu etkiliyor. Solana hazinesi şirketleri, ETF onaylarını öngörerek on milyarlarca doları akümülasyon fonlarına yönlendiriyor.

Başkan Trump’ın Ocak ayındaki göreve başlangıcından bu yana benimsediği kripto yanlısı tutum, piyasada düzenleyici iyimserliği artırdı. SEC düzenlemeleri yeniden yapılandırmaya çalışırken, Başkan Atkins OECD Küresel Finansal Piyasalar Yuvarlak Masası’nda “Kriptonun zamanı geldi” açıklaması yaptı.

I was honored to give the keynote at the @OECD's inaugural Roundtable on Global Financial Markets. I enjoyed discussing the ways in which we can work together to encourage global competition in the capital markets and to promote economic growth in our respective jurisdictions. pic.twitter.com/7Gp6EVrzWw — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) September 10, 2025

Sistematik gecikmelerin başvuruya özel endişelerden çok koordineli bir stratejinin parçası olduğu düşünülüyor.

Genel listeleme standartlarının onayı, altcoin kategorileri boyunca biriken talebi karşılayacak şekilde eş zamanlı ürün lansmanlarının önünü açabilir.

Polymarket verilerine göre XRP ETF onay olasılığı yüzde 92’ye yükseldi (Ağustos’ta yüzde 64’tü). Dogecoin için olasılık yüzde 94’e çıktı ve Haziran’daki yüzde 44 seviyesinden iki katından fazla arttı.

Tüm bu süreçte kurumsal talep düzenleyici belirsizliğe rağmen artmaya devam ediyor. Bitcoin spot ETF’leri dün 757 milyon dolarlık net giriş kaydederek üst üste üçüncü gün pozitif net akış sağladı. Aynı dönemde Ethereum spot ETF’lerine toplam 172 milyon dolar giriş oldu; BlackRock’un ETHA ürünü 74,5 milyon dolar ile başı çekti.