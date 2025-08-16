Grayscale’den Tarihi Hamle: Dogecoin ETF’i SEC Onayı Bekliyor!

Grayscale, Dogecoin tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) girişimini sürdürüyor ve en son ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında fonun ticker’ı olarak “GDOG”u duyurdu.

Şirket, mevcut Grayscale Dogecoin Trust’ı Grayscale Dogecoin Trust ETF olarak yeniden adlandırmayı planladığını açıkladı.

Onaylanması halinde fon, NYSE Arca borsasında listelenecek ve borsa şimdiden listelemeyi destekleyecek gerekli belgeleri sunmuş durumda. Dosyada, “Hisselerin NYSE Arca’da ‘GDOG’ sembolüyle listelenmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Grayscale Kripto ETF Yarışına Katıldı

Grayscale’in Dogecoin ETF başvurusu, artan rekabet ortamına dahil oldu. Rex-Osprey ve Bitwise gibi rakipler de benzer ürünler için başvuruda bulunurken, SEC şu anda onlarca kripto ETF talebini değerlendiriyor.

Son dosyalar, SOL ve XRP takipli fonlardan başlayarak geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve Trump yönetimi döneminde değişen düzenleyici iklimi yansıtıyor.

SEC’in kripto ETF’lerine yaklaşımı son bir yılda önemli ölçüde ılımlı hale geldi. Temmuz ayında ajans, kripto ETF’ler için nakit dışı alım-satımları onayladı ve spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yanı sıra bazı spot Bitcoin ETP’leri için opsiyonların listelenmesine ve işlem görmesine yeşil ışık yaktı.

Bu değişim, Grayscale’in Biden döneminde elde ettiği kritik bir mahkeme zaferini takip ediyor; bu zafer, 2024 Ocak’ında spot Bitcoin ETF’lerinin, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ise spot Ether ETF’lerinin yolunu açtı.

ABD merkezli spot Bitcoin ve Ether ETF piyasası şimdi patlama yaşıyor. ETF analisti Eric Balchunas, geçtiğimiz hafta birleşik işlem hacminin rekor seviyeye ulaştığını ve bunun büyük ölçüde Ether ETF hareketliliğinden kaynaklandığını bildirdi.

Haftalık Ether ETF hacmi 17 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı; bu durum Bitcoin’in 124.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkışı ve Ether’in Kasım 2021 zirvesine yaklaşmasıyla aynı zamana denk geldi.

Spot Bitcoin + Ether ETFs did about $40b in volume this week, biggest week ever for them, thanks to Ether ETFs stepping up big. Massive number, equiv to a Top 5 ETF or Top 10 stock's volume. pic.twitter.com/Z89uV63A3w — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2025

Ether ETF’leri yalnızca Ağustos ayının ilk yarısında 3 milyar dolar net giriş çekti ve bu, başlatıldıkları tarihten bu yana ikinci en güçlü aylık performans oldu.

Balchunas, ürünlerin neredeyse bir yıl boyunca “uykuda” kaldığını, ardından altı haftada bir yılın işlem hacmini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bitcoin ETF’leri $73.6K Seviyesine Ulaştı, Analistler Ether Rallisiyle Paralellik Kuruyor

Bitcoin ETF’leri, yılın başında başlatılmalarının üzerinden iki ay geçmeden 73.679 dolara ulaşarak yeni zirveler kaydetti.

Analistler, Ether’in mevcut rallisi ile Bitcoin’in ETF lansmanının ardından yaşadığı yükseliş arasında paralellikler görüyor.

MN Trading Capital’den Michaël van de Poppe, “Bu hareket, BTC ETF lansmanına benziyor; o dönemde Bitcoin yükselmeye devam etmişti” diyerek altcoin’lerde daha fazla yükseliş öngördü. Ancak bazı uzmanlar, Ether’in tüm zamanların en yüksek seviyesine hemen ulaşamayabileceği uyarısında bulundu.

$ETH has surged more than 100% in less than two months.



This move is comparable to the $BTC ETF launch, when #Bitcoin continued to rally upwards.



We'll likely see a new ATH for $ETH and then some consolidation.



There's way more to come for this cycle. pic.twitter.com/Ah4hZkPecK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 12, 2025

Nansen’den Jake Kennis, ETH’nin yeni rekor seviyesinin gelmesinin haftalar veya aylar sürebileceğini belirtti, şu an ETH yalnızca birkaç yüz dolar eksiğinde.

Bu arada, SEC, Bitwise ve 21Shares’in Solana ETF başvurularını inceleme süresini 16 Ekim 2025’e kadar uzattı. Kurum, uzatmanın Solana ETF önerilerini değerlendirmek için “yeterli zamanı sağladığını” açıkladı.