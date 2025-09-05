Bloomberg Analistinden Dikkat Çeken Dogecoin ETF Açıklaması!

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, bir Dogecoin borsa yatırım fonunun (ETF) önümüzdeki hafta gibi yakın bir tarihte ABD piyasalarında işlem görmeye başlayabileceğini söyledi.

Balchunas, perşembe günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ETF ihraççısı REX Shares’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruya işaret ederek, Dogecoin ETF’inin “40 Act” olarak bilinen 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında işlem görmeye başlayabileceğini söyledi.

“40 Act” ETF’leri Spot Kripto Fonlarının Karşılaştığı Engelleri Aşıyor

S-1 formu ve 19b-4 kapsamında yapılan spot kripto ETF başvurularının aksine 40 Act ETF’leri, piyasaya girmek için alternatif bir yol izliyor ve geleneksel kripto fonlarının karşılaştığı bazı gecikmeleri atlatıyor.

REX, ETF başvurusunda Dogecoin’in volatil bir yapıya sahip olduğuna değinerek yatırımcıları DOGE’nin “eşsiz ve önemli risklere tabi olduğu” konusunda uyardı. Bu riskler arasında hızlı fiyat değişiklikleri ve piyasa belirsizliği yer alıyor.

REX Shares w/ the regulatory end-around…



Looks like two crypto ETF launches are imminent.



REX-Osprey ETH + Staking ETF and REX-Osprey SOL + Staking ETF.



'40 Act funds taxed as C-Corp (so double taxation).



Both ETFs seek to stake at least 50% of underlying crypto asset. https://t.co/4JyczUeSpG — Nate Geraci (@NateGeraci) May 30, 2025

CoinMarketCap verilerine göre Dogecoin bir yılda %116.67 oranında değer kazandı. Ancak Aralık 2024’te 0.4672 dolardan işlem gören DOGE şu anda 0.2129 dolar civarında seyrediyor.

Bu arada REX’in yanı sıra 21Shares, Bitwise ve Grayscale de SEC’e Dogecoin ETF başvurusunda bulunmuştu.

REX, Dogecoin’e ek olarak TRUMP token için de ETF başvurusu yaptı.

REX’in ETF başvurusu onaylanırsa bu fon ABD’de listelenen ilk meme coin ETF’i olacaktır.

SEC 92 Kripto ETF Başvurusunu İnceliyor

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şu anda 92 kripto ETF başvurusunu incelediğini söyledi.

28 Ağustos’ta paylaşılan belgelere göre bu başvuruların büyük bir kısmı Solana, XRP ve Litecoin ile bağlantılı olup, söz konusu başvurulara ilişkin nihai kararın ise ekim ayında verilmesi bekleniyor.

ETF başvurularındaki artış, altcoin tabanlı ETF’lere ilginin arttığını gösteriyor. Ayrıca bu ETF’lerin onaylanması kripto piyasasına yeni sermaye girmesini sağlayabilir.

Bu arada onay bekleyen Solana ETF başvurularının sayısı sekizken, XRP ETF başvurularının sayısı ise yedi. Solana ve XRP, Bitcoin ve Ethereum’dan sonra en çok ilgi gören kripto paralar arasında yer alıyor.

Beklemede olan başvuru sayısı nisan ayında 72 iken, ağustos ayında 92’ye çıktı. Başvurulardaki bu artış, kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışı yansıtıyor.