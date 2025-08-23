Spot XRP ETF Başvuruları Yenilendi – Dev Şirketler SEC’in Kapısında

Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree, spot XRP ETF başvurularında değişiklik önerilerini SEC’e sundu.

Cuma günü bir dizi varlık yöneticisi, spot XRP borsa yatırım fonları (ETF) için güncellenmiş başvuru belgelerini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu. Bu hamle, onay sürecinde yeni bir ivme arayışına işaret ediyor.

Başvuru yapan şirketler arasında Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree bulunuyor.

SEC henüz hiçbir spot XRP ETF’ine onay vermiş değil. Ancak sunulan değişiklikler, şirketlerin düzenleyici kuruluştan gelen geri bildirimlere yanıt verdiğini ve süreci ileriye taşımaya çalıştığını gösteriyor.

XRP ETF Dosyalamaları SEC Geri Bildirimlerinden Kaynaklı Olabilir

ABD’de spot XRP ETF başvurularında yaşanan hareketliliğin, SEC’ten gelen doğrudan geri bildirimlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, toplu başvuruların “neredeyse kesin olarak SEC’in yönlendirmesinden kaynaklandığını” belirterek, bunun “olumlu bir işaret” olduğunu ancak beklenen bir gelişme olarak görüldüğünü ifade etti.

Yeni sunulan tekliflerde, fon yapılarında düzenlemeler dikkat çekiyor. Buna göre yalnızca nakit bazlı mekanizmalar yerine, XRP veya nakit yaratımların yanı sıra nakit ve ayni (in-kind) itfalar da mümkün hale getiriliyor.

Bunch of XRP ETF filings being updated by issuers today. Almost certainly due to feedback from SEC. Good sign, but also mostly expected pic.twitter.com/GiSL1kc6lt — James Seyffart (@JSeyff) August 22, 2025

The ETF Store Başkanı Nate Geraci, eş zamanlı başvuruları “çok dikkat çekici” olarak tanımlayarak, bu durumun nihai onay ihtimalini artırdığına vurgu yaptı.

Ancak sürece dahil olmayan önemli bir oyuncu var: Dünyanın en büyük ETF ihraççısı BlackRock. Bitcoin ve Ethereum için ilk spot ETF’leri piyasaya süren şirket, bu ay başında yaptığı açıklamada XRP ürünü için herhangi bir planı olmadığını teyit etmişti.

Başvurular, kripto piyasasında yaşanan geniş çaplı yükselişin ortasında geldi. XRP, cuma günü %7 değer kazanarak 3,08 dolara yükseldi.

Öte yandan VanEck, tamamen likit staking tokenı (LST) ile desteklenen ilk Solana fonu olacak JitoSOL ETF başvurusunu yaptı. JitoSOL, Solana ağında stake edilen SOL’ü temsil ediyor. Teklifi destekleyen Jito Foundation, SEC’in kısa süre önce hem protokol hem de likit staking işlemlerinin menkul kıymet sayılmadığını netleştirdiğini belirterek, bunun ETF ihraççıları için yasal uyumlu bir yol açtığını duyurdu.

SEC’in yakın zamanda kripto ETF’leri için ayni yaratım ve itfaları onaylaması da bu tür yenilikçi ürünler için alanı genişletmiş durumda. Sadece haftalar önce REX-Osprey, JitoSOL iş birliğiyle staking ödüllerini bir Solana fonuna entegre eden ilk ihraççı olmuştu.

Haberi hazırladığım sırada Solana (SOL), son 24 saatte %10’a yakın değer artışıyla 199 dolardan işlem görüyordu.

Grayscale, Dogecoin ETF Planında İlerliyor

Grayscale, Dogecoin borsada işlem gören fonu (ETF) başlatma girişiminde bir adım daha attı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son başvuruda fonun işlem kodunu “GDOG” olarak açıkladı.

Cuma günü yapılan açıklamada şirket, mevcut Grayscale Dogecoin Trust fonunu Grayscale Dogecoin Trust ETF olarak yeniden adlandırmayı planladığını duyurdu.

Onay çıkması halinde fon, NYSE Arca borsasında işlem görecek. Başvuruda, “Hisselerin ‘GDOG’ işlem koduyla NYSE Arca’da listelenmesi beklenmektedir” ifadesine yer verildi.

Grayscale’in teklifi, yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemde gündeme geliyor. Rakip şirketler Rex-Osprey ve Bitwise da benzer ürünler için başvuru yapmış durumda. SEC’in önünde şu anda onlarca kripto ETF başvurusu bulunuyor.