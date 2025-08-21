Hong Kong Merkezli Şirketten Bitcoin Adımı: 4.250 BTC Alacak

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hong Kong merkezli inşaat şirketi Ming Shing Group, 483 milyon dolar değerinde 4.250 Bitcoin satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Nasdaq’da listelenen şirket, Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı olan Winning Mission Group ile Bitcoin satın alma anlaşması yaptı. Şirket, Ming Shing’e Bitcoin başına ortalama 113.638 dolar fiyatla 4.250 BTC satacak.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Ming Shing Group 13 Ocak 2025’ten beri Bitcoin sahibi. Şirket şu anda değeri 94.93 milyon dolar olan 833 Bitcoin’e sahip.

Ming Shing artık hazine stratejilerine Bitcoin’i dahil eden şirketler arasına katıldı. Kısa bir süre önce KindlyMD de bağlı kuruluşu aracılığıyla 5.743,91 BTC satın aldı.

JUST IN: Hong Kong's publicly traded company Ming Shing Group Holdings Limited ($MSW) is raising $500 million through convertible promissory note to buy 4,250 Bitcoin. pic.twitter.com/mZxGgnFln0 — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) August 20, 2025

Ming Shing, Borç Senedi ve Varant İhraç Edecek

Söz konusu Bitcoin satın alma anlaşmasının bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çarşamba günü yapılan duyuruya göre Hong Kong merkezli şirket, bu anlaşma kapsamında borç senedi ve varant ihraç edecek.

Ayrıca üçüncü taraf bir şirket olan Rich Plenty Investment Limited ise anlaşmanın değerinin yarısına tekabül eden 2.125 Bitcoin alacak. Orijinal satıcı ve üçüncü taraf, 201 milyon Ming Shing hissesi satın almak için değeri 241 milyon dolardan fazla olan dönüştürülebilir tahvil ve varant alacak.

Ming Shing CEO’su Wenjin Li, bu Bitcoin yatırımının şirketin varlıklarını artırabileceğini söyledi.

Li, “Hissedarlarımız için daha fazla değer yaratma konusunda kararlıyız ve şirketin daha fazla büyümesi için opsiyonları değerlendiriyoruz” dedi.

MSW Hissesi Yaklaşık %30 Arttı

Şirketin BTC satın alma duyurusunun ardından Ming Shing hissesi (MSW) çarşamba günü %29’luk artış kaydetti. Yahoo Finance verilerine göre MSW hissesi günü 1.65 dolar fiyatla kapattı.

Ancak hissenin düşüş trendi devam ediyor.