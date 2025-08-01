Bitcoin Döngü Teorisi Tarihe Mi Karışıyor? İşte Uzman Yorumları

Dört yıllık Bitcoin döngüsü sona erdi. Piyasa dinamiklerindeki değişim, bireysel yatırımcılar için yeni riskler ve fırsatlar yaratıyor.

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Öne çıkan noktalar:

Analistler, Bitcoin’in yarılanma (halving) etkinliklerine bağlı olarak yaşanan fiyat yükselişi ve düşüş döngüsünün artık eskisi kadar geçerli olmadığını söylüyor.

ETF’ler ve kurumsal hazineler dahil olmak üzere büyük ölçekli birikimlerin Bitcoin piyasasında daha istikrarlı ve volatilitesi düşük bir ortam yarattığı vurgulanıyor.

Perakende yatırımcıların, hype kaynaklı kısa vadeli kazançların peşinden koşmak yerine temel analizlere odaklanmaları ve dolar maliyeti ortalaması gibi uzun vadeli stratejilere yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Son günlerde Kripto Twitter, bu kez bir teori üzerine yoğun tartışmalarla çalkalanıyor. Bitcoin Döngü Teorisi, ya da diğer adıyla dört yıllık döngü teorisi, sosyal medyada kripto topluluğunun gündeminde önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Bu tartışmanın fitilini ateşleyenlerden biri Bitwise’ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan oldu. Hougan, bu teorinin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisinin azaldığını söyledi.

Benzer şekilde, CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju da “Döngü öldü,” ifadeleriyle, kurumsal benimsemenin bu döngüyü sona erdirdiğini belirtti.

Yıllardır Bitcoin, varlığın “halving” olarak adlandırılan dört yılda bir gerçekleşen olaylarına bağlı olarak, belli bir düzen içinde hareket etti. Sentora (önceki adıyla IntoTheBlock) şirketinde kredi birimlerinin başındaki Patrick Heusser’in ifadesiyle, bu “öngörülebilir bir ritim”di.

Ancak Bitcoin, Temmuz ayında 122.000 dolar gibi rekor seviyelere ulaşırken, birçok analist artık bu döngünün — ki bu döngü genellikle birikim dönemi, büyük bir yükseliş ve ardından bir çöküşten oluşuyordu — ya kırıldığını ya da en azından köklü bir değişime uğradığını düşünüyor.

Bitcoin Döngü Teorisi Nedir?

Bitcoin Döngü Teorisi, Ryan Lee’nin (Bitget Research Baş Analisti) aktardığına göre, her 210.000 blokta ya da yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen yarılanma (halving) olayıyla başlayan tekrar eden bir modele dayanıyor.

Her yarılanmada, ağdaki işlemleri doğrulayan madencilere verilen ödül %50 azalıyor. Bu, dolaşıma giren yeni coin sayısını yavaşlatıyor ve “arz şoku” yaratıyor.

Lee’nin Cryptonews’a anlattığına göre, geçmişte bu “arz-talep dengesizliği genellikle bir fiyat patlamasından önce geliyordu.” Her döngü, yarılanmayı takiben yaklaşık 12-18 ay içinde zirveye ulaşıyordu.

Daha önce belirtildiği gibi, döngü şu sırayla ilerliyordu: boğa piyasası, zirve, ardından çok yıllı ayı piyasası. Lee’ye göre bu döngüler 2013, 2017 ve 2021 yıllarında gerçekleşti ve öngörülebilir bir düzen oluşturdu. Ancak 2025 için durum farklı.

Sentora’dan Patrick Heusser, fizikçi Giovanni Santostasi tarafından geliştirilen “Bitcoin Güç Kanunu Teorisi” adlı matematiksel modeli işaret etti. Bu modele göre, Bitcoin fiyatı zamanla ölçeklendirilmiş uzun vadeli bir büyüme eğrisini takip ediyor ve yarılanmalar bu genel seyirde kesintiler oluşturuyor.

Heusser, geçmiş BTC fiyat hareketlerinin Santostasi’nin modelinin uzun vadeli uyumuyla örtüştüğünü söylüyor ve “döngüler sırasında fiyat sapmaları zamanla bu eğriye geri dönüyor.” Ancak regülasyon ve enflasyon gibi faktörlerin bu döngünün şiddetini azalttığını belirtiyor.

Görsel: Sentora/X

Bitcoin Döngü Teorisi Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkiledi?

Bitcoin’in geçmiş performansı, yakın zamana kadar bu teoriyi doğrular gibiydi.

Örneğin, tokenizasyon platformu Brickken’in piyasa analisti Emmanuel Cardozo’ya göre, Kasım 2012’de gerçekleşen yarılanmayı takiben Bitcoin fiyatı 2013’te 12 dolardan 1.000 doların üzerine çıkarak %8.200’lük muazzam bir artış yaşadı.

2016 Temmuz’unda ikinci yarılanma yaşandı ve fiyat 2017 sonlarına kadar 650 dolardan 20.000 dolara yükseldi. Cardozo’nun aktardığına göre 2020 yarılanmasından sonra ise Bitcoin, Kasım 2021’e kadar %760 artarak 69.000 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Cardozo, Cryptonews’a şu açıklamayı yaptı:

“Bu kazanımlar büyük ölçüde rastgele değildi; Bitcoin’in arzının azalması, perakende yatırımcı girişleri ve makroekonomik ortamlarla sıkı şekilde bağlantılıydı. Aslında, Çin’in M2 para arzını bu döngülerle üst üste koyduğunuzda, 2017 ve 2021 zirveleri likidite genişlemeleriyle paralel ilerliyor. Bu da parasal koşulların döngü etkisini artırdığını gösteriyor.”

Bitcoin, Nisan 2024 yarılanmasını takiben önceki döngü trendlerini izleyerek fiyatını neredeyse ikiye katlayıp yazının yazıldığı zamanda 115.000 dolara çıktı. Ancak Cardozo’ya göre bu sefer model çok daha az öngörülebilir ve daha ılımlı.

Cardozo, “Bitcoin’in davranışı artık farklı görünüyor. Perakende yatırımcı kaynaklı ani yükselişler yerine, kurumların istikrarlı birikimi söz konusu. Tepkiler daha ölçülü ve kontrollü,” dedi.

Brickken analisti ayrıca günlük işlem hacimlerinin de sert bir düşüş gösterdiğine dikkat çekti.





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Kripto borsası ChangeNOW’un baş strateji sorumlusu Pauline Shangett, Cryptonews’a verdiği demeçte, dört yıllık döngünün Bitcoin’in geçmiş davranışını anlamak için “oldukça sağlam bir yöntem” olduğunu kabul etti, ancak artık durumun değiştiğini belirtti.

“Artık çok daha olgun bir piyasa görüyoruz, makro trendler, küresel politika değişimleri ve gerçek kurumsal katılım gibi çok daha fazla değişken devrede,” “Kurumsal oyuncular… daha fazla kontrol getiriyor ve volatiliteyi azaltıyor.”

Bitcoin Döngü Teorisi Öldü mü?

Sentora kredi birimi başkanı Patrick Heusser, bu soruya “Evet” yanıtını verdi.

“Geleneksel dört yıllık Bitcoin döngüsü ya sona ermiş ya da en azından önemli ölçüde bozulmuş görünüyor. Artık katı yarılanma odaklı ani yükseliş-çöküş evreleri yerine, daha az öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme modeli gelişiyor.”

Bu değişimin sebebini ise “Bitcoin’in bir varlık sınıfı olarak olgunlaşması” olarak açıkladı. 2024 yarılanmasında madencilere verilen ödül 3.125 BTC’ye düştü ancak arz üzerindeki etkisi, Bitcoin’in 2 trilyon doları aşan piyasa değerine kıyasla çok küçük kaldı.

Heusser, “Günlük arz sadece 450 BTC azaldı,” diyerek, “Bitcoin’in yüksek işlem hacimleri ve ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine akan milyarlarca dolarla karşılaştırıldığında, bu etkisiz bir şok,” diye ekledi.

Kurumsal benimseme, Bitcoin’in dört yıllık döngüsüne en büyük meydan okuyan unsur olarak öne çıkıyor. ABD’de geçen yılın Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından bu yana, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve MicroStrategy’nin kurumsal alımları gibi ürünler, yaklaşık bir milyon BTC’ye yakın — yani neredeyse on yıllık arz miktarında — satın aldı.

Brickken analisti Cardozo, “Bu spekülatif bir işlem değil, arzın yapısal olarak emilmesi,” dedi.

“Bu büyük yatırımcılar Bitcoin arzını yapısal olarak emiyorlar ve uzun vadeli tutuyorlar. Bu nedenle fiyat hareketleri artık sadece kısa vadeli spekülasyonlardan etkilenmiyor. Kurumsal yatırımcıların istikrarlı alımları, piyasa dinamiklerini kökten değiştiriyor.”

Günlük toplam BTC ETF girişleri. Görsel: SoSoValue

Perakende yatırımcıların aksine, kurumsal yatırımcılar Bitcoin varlıklarını hızlı kar için satma eğiliminde değiller. Onlar arzı uzun vadeli kilitliyorlar.

Heusser, kurumsal benimsemenin “fiyatları sadece yarılanma anlatılarından koparıp ayırdığını” söyledi. Likidite döngüleri ve kurumsal sermaye akışlarının baskın olmasıyla, boğa piyasası dönemlerinin 5 ila 10 yıla kadar genişleyebileceğini öngörüyor.

“Bu tamamen geçersiz kılma değil, bir evrimdir; çünkü Güç Kanunu’nun uzun vadeli trendi, kısa vadeli öngörülebilirlik azalsa da sağlam kalmaya devam ediyor.”

Bitget Research analisti Lee, “Bitcoin’in geçmiş dört yıllık döngülerinin temel itici güçlerinin zayıfladığını,” dolayısıyla yarılanma etkisinin zamanla azaldığını söyledi:

“Bu yapısal azalma, kurumsal katılım ve regülasyon netliği gibi yeni makroekonomik faktörlerle daha da güçlendi,”

Cardozo ise dört yıllık döngünün ölmediğini düşünüyor:

“Döngü, çok daha büyük ve uzun vadeli güçler tarafından geçersiz kılınıyor,”

“Evrim geçiriyor.”

Bunun Perakende Yatırımcılar İçin Anlamı ne?

Bitcoin döngüsünün sona ermesi ya da evrimi, sıradan yatırımcılar için büyük etkiler doğuracak, uzmanlar şöyle ekliyor:

“Sabır, disiplin ve eğitim artık yeni alfa.”

Cardozo, “Perakende yatırımcıların eski oyun kitaplarını yeniden düşünmeleri gerekiyor,” diyor.

“Yarılanmayı takiben alım yapıp 12-18 ay sonra satmak gibi eski strateji, artık eskisi kadar etkili olmayabilir, en azından aynı hassasiyetle değil.”

Ancak bu, Bitcoin’in uzun vadeli düşünen yatırımcılar için artık kârlı bir yatırım olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, analistler, olgunlaşan piyasanın daha iyi, daha istikrarlı getiriler sunabileceğini fakat bunun daha uzun vadede gerçekleşeceğini belirtiyor.

Lee şöyle açıklıyor:

“Bu yeni dönem, keskin bir süper döngüden ziyade istikrarlı bir yükseliş trendi olarak şekilleniyor. Dört yıllık modelin etkisinin azalması, daha kademeli ve sürdürülebilir fiyat artışlarına yol açabilir; önceki döngülerin karakteristiği olan aşırı volatilite ise azalır.”

Analistler artık spekülatif zamanlamalar yerine, dolar maliyeti ortalaması (DCA), temel analizler ve merkez bankası politikaları ile kurumsal sermaye girişleri gibi makro göstergelerin takip edildiği stratejileri tercih ediyor.

Heusser’e göre, önceki çöküşler %80-90’lık sert düşüşlerken, “döngü sertliğinin azalması, %30-50 arası daha yüzeysel düzeltmeler anlamına gelebilir.” Kurumların “tampon” görevi göreceğini ve “tutarlı sermaye girişleri” sağlayacağını belirtiyor.

Bunun sadece “fiyatları stabilize etmekle kalmayacağını,” aynı zamanda Bitcoin’in “keskin zirveler ve çöküşler yerine yıllar süren sürdürülebilir boğa piyasaları gibi davranmasını sağlayacağını” söylüyor.

Ancak Sentora yöneticisi, büyük bir ralli olmaması durumunda perakende traderlar için kısa vadeli kazançların sınırlı kalabileceğini vurguluyor. Yarılanma artık güvenilir bir fiyat sinyali olmadığı için zamanlama zorlaşıyor.

Bir zamanlar yarılanma hype’ını takip eden traderlar, makro kaynaklı girişlerde veya yavaş yükselişlerde yanlış zamanlama yapabilirler. Kurumsal katılım nedeniyle likiditenin BTC’de yoğunlaşması halinde altcoin sezonunun hiç gelmeyebileceğini belirtiyor.

“Perakende için anahtar uyum sağlamak: temel göstergelere odaklanmak (örneğin ETF girişlerini, madenci teslimiyetini ve zincir üstü metrikleri izlemek), ilişkili varlıklara çeşitlendirme yapmak ve kısa vadeli hype’ın peşinden gitmek yerine Güç Kanunu’nun uzun vadeli büyümesiyle uyumlu değer temelli bir yaklaşım benimsemek.”

2026’ya girerken, Cardozo erken kar alımlarının “gelecek yılki kademeli rallinin büyük kısmını kaçırabileceğini” söyledi. Son fiyat artışlarının “belirgin bir ani zirve” ile sonuçlanmayacağını düşünüyor.