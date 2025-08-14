ABD Enflasyon Verileri Açıklandı, Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti – Kriptoda Tasfiyeler 1 Milyar Doları Aştı

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının coşkulu boğa rallisi sert bir darbe aldı. ABD’den gelen beklenmedik enflasyon verilerinin ardından dijital varlıklarda 1,05 milyar doları aşan tasfiyeler yaşandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), 14 Ağustos’ta yayımladığı Temmuz Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerinde yıllık artış oranını yüzde 3,3 olarak açıkladı. Önceki ayın verisi ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,4’e revize edildi.

This week's inflation data was not ideal.



Core CPI inflation is now up to 3.1% and both headline and Core PPI inflation are above 3.0%.



As seen in the below chart, per Zerohedge, PPI inflation is clearly re-accelerating.



But, here's where it gets even more interesting. pic.twitter.com/xOI6nYu778 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 14, 2025

Bu rakam, piyasa beklentisi olan yüzde 2,5’in üzerinde geldi ve aylık PPI enflasyonunu Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Sürpriz enflasyon verisi, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve diğer büyük kripto paraları vuran zincirleme tasfiye dalgalarıyla birlikte piyasanın yüzde 2,2 değer kaybetmesine yol açtı.

Kripto Boğa Rallisi $1,05 Milyar Tasfiye ile Durakladı

Coinglass verileri, son 24 saatte kripto piyasasında yaşanan yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Buna göre long pozisyonlarda 781 milyon dolar, short pozisyonlarda ise 270 milyon doları aşkın tasfiye gerçekleşti.

En büyük kayıplar Bybit’te yaşandı; platform toplam tasfiyelerin yüzde 42’sini oluşturarak yaklaşık 447 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun yok olmasına sahne oldu. Binance, OKX ve Gate.io gibi diğer büyük merkezi borsalarda ise toplamda 495 milyon dolarlık tasfiye kaydedildi.

Kaynak: Coinglass

Varlık bazında bakıldığında Ethereum (ETH) en ağır darbeyi aldı; yüzde 3,78 düşüşle 229 milyon dolar long ve 80,22 milyon dolar short pozisyon yok oldu.

Bitcoin (BTC) yüzde 2,98 gerileyerek 253 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonu sildi. Diğer kayıplar arasında Solana (SOL) -%5,12, XRP -%6,63, Dogecoin (DOGE) -%8,90 ve Sui (SUI) -%6,73 yer aldı. En büyük 20 kripto arasında yalnızca Cardano (ADA) pozitif tarafta kalarak yüzde 3,96 değer kazandı.

Kaynak: Coinglass

Tasfiye dalgası, popüler trader AguilaTrades gibi yatırımcıların büyük kayıplar görmesine de yol açtı; 18.323 ETH ($83,56 milyon) zarar eden traderın hesabında yalnızca 330 bin dolar kaldı.

Bu büyük satış dalgası, Bitcoin’in 14 Ağustos sabahı 124.457 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaşanan ani bir tersine dönüş olarak dikkat çekti.

Caught in the market crash, AguilaTrades(@AguilaTrades) was liquidated for 18,323 $ETH($83.56M) again.



His total losses exceeded $37M, leaving him with only $330K in his account.https://t.co/LeSb2QO0PX pic.twitter.com/wNf4JNwemb — Lookonchain (@lookonchain) August 14, 2025

Ethereum, kendi rekorunu kırmak için sadece 120 dolar uzaktayken, Solana da 208 doları aşarak önceki zirvelerine meydan okumaya hazırlanıyordu. Üçlü şu anda önemli ölçüde düşüşle işlem görüyor: Bitcoin $118.089, Ethereum $4.586,76 ve Solana $194,18.

ABD Hazine Bakanı’ndan Sert Mesaj: Bitcoin Alımı Yok, Piyasada Boğa Hayalleri Yıkıldı

Kripto piyasasındaki satış dalgasına bir darbe de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ten geldi. FOX Business Live’a konuşan Bessent, “ABD HİÇBİR ŞEKİLDE BİTCOİN SATIN ALMAYACAK” diyerek piyasadaki iyimser havayı dağıttı.

Bessent, hükümetin yalnızca halihazırda elinde bulunan 15-20 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i ve el konulan ek varlıkları tutacağını, bunların dışında alım yapılmayacağını belirtti.

JUST IN: 🇺🇸 Treasury Secretary Bessent says the US Government is "not going to be buying" Bitcoin. pic.twitter.com/vL79P531CP — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 14, 2025

Bu açıklama, daha önce dile getirilen “ABD Bitcoin stoku” ve “Stratejik Bitcoin Rezervi” planlarıyla taban tabana zıt olması nedeniyle yatırımcı güvenini sarstı.

Her ne kadar Bakan, mevcut Bitcoin varlıklarının artık satılmayacağını söylese de bu karamsar açıklama “piyasa zirveyi gördü” söylemini güçlendirdi. Çok sayıda yatırımcı, zararda ya da başa baş noktada pozisyonlarını kapatmaya başladı.

Piyasa psikolojisindeki keskin dönüş, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’ne de yansıdı. Mart ayında 15 seviyesinde “aşırı korku” gösteren endeks, geçtiğimiz hafta 51 ile “nötr” seviyedeydi.

Ethereum’un etkileyici rallisi ve Bitcoin’in yükselişi, “nesiller boyu sürecek boğa koşusu” beklentilerini artırmıştı. Ancak yaşanan ani likidasyon dalgası, bu umutları söndürdü. Endeks şu anda 66 ile “açgözlülük” bölgesinde bulunuyor.

Kaynak: CoinMarketCap

Kripto analisti “TradeWithThanos”, Eylül’deki bir sonraki Fed toplantısı öncesinde ayı piyasasının kapıda olabileceği uyarısında bulunarak yatırımcıların “aşırı temkinli” hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Buna karşın tanınmış isim Ansem, 2025 ve 2026’nın kripto varlıklar için en kazançlı yıllar olacağını savunarak piyasa zirvesinin henüz görülmediğini öne sürdü.

sentiment on altcoins is at all time lows with $BTC & $ETH @ all time highs and the most attention *ever* on the space from outsiders



my bet is 2025 & 2026 will be the most fruitful for cryptoassets, and will be driven by innovative protocols gaining meaningful traction https://t.co/uj1dqh5CYS — Ansem (@blknoiz06) August 14, 2025

Bitcoin Teknik Analizi: Düzeltme İşareti Veriyor

Bitcoin (BTC/USD) günlük grafiği, fiyatın yakın zamanda bir likidite bölgesine dokunup yükselişi kıramadığını gösteriyor; bu durum, olası bir dönüş bölgesine işaret ediyor.

Şu anki yaklaşık 119.000 dolarlık seviye, güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor ve fiyat, “fair value gap” (FVG) alanına temas ettikten sonra reddedildi.

Grafik analizleri, bu reddin devam etmesi durumunda Bitcoin’in orta 110.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini işaret ediyor. 108.000–110.000 dolardaki doldurulmamış boşluk, güçlü bir fiyat mıknatısı olarak işlev görüyor ve son rallinin doldurulmamış boşluğu ile uyumlu.

Kaynak: TradingView/ TradeNation

Eğer bu destek seviyesi de kırılırsa, daha derin mor destek bölgeleri test edilebilir.

Genel teknik görünüm, Bitcoin’in kısa vadede bir düzeltme hareketi yapabileceğini, ardından ancak daha güçlü alımlarla önceki zirveleri yeniden test edebileceğini gösteriyor.