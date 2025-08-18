Kripto Piyasasında Şok Tasfiye: Bitcoin Düşerken 360 Milyon Dolar Buhar Oldu

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası, Bitcoin’in 116.000 doların altına, Ethereum’un ise 4.300 doların altına gerilemesiyle birlikte 360 milyon dolardan fazla long pozisyonun silindiği sert bir likidasyon dalgası yaşadı.

Devasa kaldıracın çözülmesi, Bitcoin’in 124.457 dolar ile yeni zirveye ulaşmasından sadece günler sonra gerçekleşti ve büyük borsalarda otomatik tasfiyeleri tetikledi.

😲BREAKING: Over $100m in long positions were just liquidated in the past hour!



This as Bitcoin falls below $116k & ETH below $4.3k.



Rough week ahead? pic.twitter.com/dLBeH3of4o — Coin Bureau (@coinbureau) August 18, 2025

Borsa verilerine göre 24 saat içinde 116.598’den fazla yatırımcı likide olurken, toplam tasfiyeler 464,30 milyon dolara ulaştı.

En büyük darbeyi Ethereum aldı; 89 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’de ise 80 milyon dolarlık zorunlu kapanış gerçekleşti.

Likidasyon dalgası özellikle ABD işlem saatlerinde hızlandı; yalnızca bir saatte 125 milyon dolardan fazla pozisyon silindi.

Satış baskısı, geçtiğimiz hafta Temmuz ÜFE verilerinin yıllık %3,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesiyle şiddetlendi. 14 Ağustos’ta bu enflasyon şoku sonrası 1,05 milyar doları aşan tasfiyeler kaydedilmişti.

Piyasa havasını daha da bozan gelişme ise Hazine Bakanı Scott Bessent’in “ABD herhangi bir Bitcoin satın almayacak” açıklaması oldu. Bu söylem, daha önce verilen Stratejik Bitcoin Rezervi sözleriyle çelişti.

🚨 BREAKING NEWS

💥 116,598 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $464.30 million ✍️📉$BTC Manipulation to liquidate longs. pic.twitter.com/yJ2m64jgv5 — Crypto Seth (@seth_fin) August 18, 2025

Mevsimsel Eğilimler ve Kaldıraçlı Piyasa Yapısı Volatiliteyi Artırıyor

Tarihsel veriler, kripto paralar için ağustos ve eylül aylarının geleneksel olarak zayıf geçtiğini gösteriyor. Bitcoin son 12 yılın 8’inde bu dönemde değer kaybetti.

Eylül, tarihsel olarak Bitcoin’in en kötü performans gösterdiği ay olarak öne çıkıyor. Bu dönem genellikle ABD Merkez Bankası toplantıları ve önemli makroekonomik veri açıklamalarıyla çakışarak kripto piyasasında volatiliteyi artırıyor.

Son yaşanan likidasyon dalgası da bu eğilimi teyit ediyor. Yaz rallilerinde aşırı kaldıraç birikirken, yaz sonunda sistematik tasfiyelerle büyük satışlar tetikleniyor.

Bitcoin’in 124.000 dolara çıkması halinde 6 milyar dolardan fazla short pozisyonun tasfiye riski bulunuyor. Ethereum’da ise fiyatın 4.200 dolara inmesi durumunda 2 milyar dolarlık long pozisyonun savunmasız kalacağı belirtiliyor.

Fiyatların gerilemesiyle birlikte Aave ve Compound gibi DeFi platformları, akıllı kontratlar üzerinden teminatları otomatik olarak tasfiye etti. Merkezi güvenlik mekanizmalarının veya devre kesicilerin olmaması, zincirleme satış baskısı yarattı.

Bu otomatik likidasyon mekanizmaları, algoritmik işlem sistemlerinin teknik kırılmalara tepki vermesiyle volatiliteyi daha da büyüttü.

Piyasa verilerine göre mevcut likidasyonların %67’sinden fazlası long pozisyonlardan kaynaklandı. Bu durum, satış dalgası öncesinde aşırı iyimser pozisyonlanmayı gözler önüne seriyor.

Borsaların algoritmaları, teminat gereklilikleri aşıldığında pozisyonları zorla kapattı. En büyük tekil tasfiye, ETH-USD paritesinde 9,43 milyon dolara ulaştı.

Kurumsal Birikim Yüzeydeki Zayıflığa Rağmen Olası Tersine Dönüş Sinyali Veriyor

Teknik analiz, organik satış baskısından ziyade koordineli kurumsal hareketliliğe işaret eden karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

Bitcoin, geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonu saatlerinde sınırlı hareket gösterirken, pazartesi sabahı ABD piyasalarının açılmasıyla yeniden düşüşe geçti. Bu durum, satışların bireysel yatırımcılardan çok kurumsal aktörlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Dikkat çekici şekilde, likidite analizleri 116,8 bin – 114,7 bin dolar aralığındaki tasfiye bölgesini doğru tahmin etti. Bitcoin, aşırı kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından şu an bu bantta işlem görüyor. Bu bölgede en savunmasız long pozisyonlar tasfiye edildi.

Bu da likidasyon zincirinin tamamlanmasının ardından güçlü bir toparlanma zemini hazırlayabilir. Satışların sistematik yapısı ve kurumsal primin yüksekliği, mevcut zayıflığın temel bir bozulmadan çok taktiksel bir pozisyonlanma olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan Wall Street hedge fonlarının Ethereum’da rekor seviyede short pozisyon biriktirdiği bildiriliyor. Piyasanın tersine dönmesi durumunda bu pozisyonlar, güçlü bir short squeeze (kısa pozisyon sıkışması) için tetikleyici olabilir.

🚨 JUST IN:



WALL STREET HEDGE FUNDS ARE SHORTING ETH



THEIR NET SHORT POSITIONS JUST HIT A RECORD HIGH



THE MOTHER OF ALL SHORT SQUEEZES IS COMING pic.twitter.com/JLaysZAtcD — Rekt Fencer (@rektfencer) August 18, 2025

Teknik Görünüm Zirveden Çok Stratejik Bir Silkelenmeye İşaret Ediyor

Grafik analizi, Bitcoin’in hafta sonu konsolidasyonunda 117.000–118.000 dolar aralığında doğal bir alım ilgisi bulduğunu gösteriyor. Bu da aktif kurumsal satışlar olmadan da altta bir talep bulunduğuna işaret ediyor.

Bitcoin’in öngörülen tasfiye bölgelerine bu kadar hassas şekilde ulaşması ve fiyat hareketlerinin ABD piyasa saatleriyle örtüşmesi, organik değil planlı bir hareketliliğe işaret ediyor.

Mevcut pozisyonlanma, piyasada gerçek bir bozulmadan çok kurumsal yatırımcıların büyük yukarı yönlü hareketler için hazırlık yaptığını düşündürüyor.

Özellikle Coinbase Bitcoin Prim Endeksi, Bitcoin fiyatı düşerken aylık zirvelere ulaştı. Bu durum genellikle ABD’li kurumların birikim yaptığını gösteren boğa eğilimli bir ayrışma anlamına geliyor.

Daha yüksek primler, Amerikalı alıcıların görünürdeki satış baskısına rağmen küresel piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor.

Geçmişte, zayıf görünen dönemlerde yükselen Coinbase primleri, profesyonel yatırımcıların zorunlu satış dalgalarında alım yaptığına işaret etmiş ve büyük rallilerin öncüsü olmuştur.

Kısa vadede 114.700 dolar seviyesi öne çıkan destek konumunda. Bu seviye, öngörülen tasfiye bölgesinin alt sınırını temsil ediyor.

Altına inilmesi yeni tasfiyeleri tetikleyebilir; üzerinde kalınması ise kaldıracın çözülme sürecinin sona yaklaştığını gösterecektir.

Teknik yapı ve kurumsal pozisyonlanmaya bakıldığında, Bitcoin’in önce 114.700 doları test etmesi ardından da yeniden önceki zirvelere yönelmesi bekleniyor.

Bu sistematik tasfiye dalgası, piyasanın zirvesi değil; bir sonraki büyük yükseliş öncesi son silkelenme olarak değerlendiriliyor.