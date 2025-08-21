Kripto Uzmanı Açıkladı: Bitcoin Hızla 124.000 Dolara Çıkabilir!

Bitcoin, ivmenin hızla geri dönebileceğini defalarca gösterdi; özellikle belirli gelişmeler gerçekleşirse piyasada sert hareketler beklenebilir.

124.000 doların üzerindeki rekor seviyelere hızlı bir tırmanış yaşayan Bitcoin, ardından düşüşe geçti ve bir hafta içinde 10.000 dolar değer kaybetti.

Activtrades piyasa analisti Carolane de Palmas, Cryptonews’e yaptığı değerlendirmede bu gerilemenin “kısmen kâr realizasyonunun sonucu” olduğunu belirterek, kısa vadeli yatırımcıların kazançlarını cebe koyduğunu söyledi.

Carolane de Palmas, Bitcoin talebinin zayıfladığına inanmasa da, balinaların coin biriktirmeye devam ettiğini, birçok yatırımcının ise jeopolitik gerilimler ve sessiz bir yaz dönemi nedeniyle “bekle-gör” yaklaşımı benimsediğini belirtiyor.

“Bu, küresel gerginlik dönemlerinde tipiktir — ister tarifeler, ister para politikası değişiklikleri, ister siyasi haberler olsun, yatırımcılar genellikle volatil varlıklardaki pozisyonlarını azaltır. Yine de Bitcoin, momentumun çok hızlı şekilde geri dönebileceğini defalarca kanıtladı.”

Bu hafta dikkatler, Federal Reserve’in Wyoming, Jackson Hole’daki yıllık zirvesinde para politikası üzerinde olacak. Yatırımcılar, Başkan Jerome Powell’dan faiz indirimine dair gelecek sinyalleri nefeslerini tutarak bekliyor.

De Palmas, Fed faizleri hızlı bir şekilde düşürmeye başlarsa, “Bitcoin’in kolaylıkla 124.000 doların üzerine çıkabileceğini” öngörüyor.

“Jackson Hole’un sembolik önemi büyük. Powell burada politika yönelimini belirliyor ve faiz indirimlerinin hâlâ masada olduğuna dair herhangi bir ipucu, kripto rallisine güveni yeniden kazandırabilir. Öte yandan, Fed tarifelerden kaynaklı enflasyon endişeleri nedeniyle temkinli görünürse, Bitcoin net bir makro katalizör ortaya çıkana kadar konsolidasyon sürecinde sıkışabilir. Önümüzdeki çeyrekte Bitcoin’in rotası büyük ölçüde Fed beklentilerine bağlı olacak.”

Fed’deki politika yapıcılar enflasyonu yakından izliyor. ABD Üretici Fiyat Endeksi son üç yılın en hızlı artışını kaydederken, işletmeler tarifelerin maliyetini tüketicilere yansıtıyor; bu da halkın zaten hissettiği ekonomik sıkıntıyı artırıyor.

Faizlerin ötesinde, Carolane de Palmas yatırımcıları başka bir risk konusunda uyarıyor: Federal Reserve’in bağımsızlığı tehdit altında mı?

“Donald Trump son aylarda Powell’ı açıkça eleştirdi, hatta görev süresi bitmeden yerine başka birini getirme fikrini gündeme getirdi. Bu düzeyde siyasi müdahale Fed için oldukça alışılmadık ve geleneksel piyasaları tedirgin ediyor.”

İlginç şekilde, de Palmas bunun Bitcoin için net bir avantaj yaratabileceğini düşünüyor — “Bitcoin’in herhangi bir hükümetin ya da merkez bankasının etkisinden bağımsız, egemen olmayan bir varlık olarak özgün çekiciliğini pekiştiriyor.”

Trump, faizleri agresif biçimde düşürmeye istekli bir aday gösterirse ve bu süreçte ABD dolarını daha da zayıflatırsa, BTC kısa vadede bir yükseliş daha yaşayabilir.

Kısa vadede ise analist Cryptonews’e yaptığı açıklamada, Powell’dan faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair herhangi bir işaretin “piyasaların agresif şekilde yeniden fiyatlamasına” yol açabileceğini, bunun da kripto piyasasının momentumunu sonbahara kadar azaltabileceğini söyledi.

“Bitcoin genellikle ‘dijital altın’ olarak anılsa da, kısa vadeli performansı hâlâ likidite döngülerine çok duyarlı. Yatırımcıların, Fed politikalarının doğrudan dolar likiditesini şekillendirdiğini ve dolayısıyla Bitcoin akışlarını etkilediğini fark etmesi gerekiyor.”

SoSoValue verilerine göre, Bitcoin ETF’leri son birkaç gün oldukça zor bir dönem geçiriyor. Salı günü çıkışlar 523 milyon dolara ulaştı; bu, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en büyük düşüş.

Buna karşın, Anthony Scaramucci gibi isimler hâlâ Bitcoin konusunda “temkinli iyimser” ve Wyoming Blockchain Sempozyumu’ndan CNBC’ye verdikleri röportajda BTC için 180.000–200.000 dolar aralığında bir hedef belirlediklerini açıkladı.

“Bir konsolidasyon süreci var, bir mülkiyet değişimi hikayesi yaşanıyor, ama bence yükseliş devam edecek. Matematiğe bakın — piyasadaki mevcut arz veya çıkarılan Bitcoin miktarından çok daha fazla talep var. Hedef fiyatımızı hâlâ koruyoruz… ve bence bu temkinli bir hedef, bu seviyelerin çok üzerinde hedef koyanlar da var.”

Scaramucci, bu hedefin arkasındaki mantığı açıklarken Strategy ve Metaplanet gibi şirketlerin her hafta toplu şekilde BTC aldığını, bu alımların geçen yılki halving sonrası piyasaya günlük giren 450 coini katbekat aştığını belirtti. VanEck gibi diğer kuruluşlar da Bitcoin’in yıl sonuna kadar 180.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Şu an için, boğalar ve ayılar açısından üzerinde hemfikir olunan tek nokta, Jackson Hole’daki önümüzdeki günlerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağı.