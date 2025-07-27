Strategy Bitcoin Yerine XRP’ye Yatırım Yapsaydı Ne Olurdu?

Bitcoin stratejisiyle öne çıkan Saylor, XRP'yi dışarda bırakarak hata mı yaptı? Uzmanlar bu dikkat çekici tercihi analiz ediyor.

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Strategy (eski adıyla MicroStrategy), son birkaç yılda adeta bir hız trenine bindi — ayı piyasalarına rağmen direndi, elinden geldiğince Bitcoin biriktirdi ve kâğıt üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç elde etti.

Güncel verilere göre, bir zamanların iş zekâsı firması artık toplamda 607.770 BTC’ye sahip. Bu da piyasaya sürülecek 21 milyon Bitcoin’in yaklaşık %2,9’una denk geliyor. Bu devasa alım için toplamda 43,6 milyar dolar harcandı ve varlıkların bugünkü değeri 71,4 milyar dolara ulaştı.

Ancak son aylarda dikkat çeken bir konu var: Stratejinin her bir Bitcoin için ödediği ortalama fiyat. Michael Saylor, fiyat ne olursa olsun alım yapmaya devam ettiği için — hatta tüm zamanların en yüksek seviyelerinde bile — bu ortalama giderek artıyor. Şu anda ortalama alım fiyatı 71.756 dolar. Bu da piyasada olası bir düşüş senaryosunda manevra alanının daraldığı anlamına geliyor.

Öte yandan, X platformunda farklı bir tartışma dönüyor: Ya Strategy başka bir ata oynasaydı… Ağustos 2020’den bu yana çok daha etkileyici getiriler sunan farklı bir kripto paraya yatırım yapsaydı ne olurdu?

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XRP vs Bitcoin

ASIMOV Protocol’den Matt Hamilton, bu konunun hesabını bir süredir yapıyor. Ortaya koyduğu rakamlar, Strategy’nin BTC yerine XRP’ye yatırım yapmış olması durumunda kâr marjının çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu hesaplama, aynı miktarda doların, aynı zaman aralıklarında dünyanın üçüncü en büyük kripto parasına yatırıldığı varsayımıyla yapıldı.

For those wondering how BTC has compared to XRP as an investment over longer term, I've recalculated what Microstrategy's portfolio would have looked like if they had invested the same dollar value in XRP vs BTC. If Saylor had invested in XRP instead of BTC the portfolio would be… https://t.co/srq92DRW4l pic.twitter.com/e9Np3ZWJgk — Matt Hamilton (@HammerToe) July 19, 2025

Son beş yıla baktığımızda, her iki dijital varlık da ciddi yükselişler yaşadı. Bitcoin bu dönemde %894 oranında değer kazanırken, XRP %986’lık bir artış gösterdi. Ancak Hamilton’un analizine göre yalnızca Ripple’a yatırım yapılmış olsaydı, bu hazine bugün neredeyse iki kat değerli olacaktı — 71 milyar dolara karşılık 130 milyar doların üzerinde.

Peki neden böyle oldu? Aslında bunun iki temel sebebi var: Strategy’nin son bir yıl içinde yatırım hacmini ciddi oranda artırması ve bu dönemin XRP’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süren uzun soluklu hukuk mücadelesinin sona erdiği, dolayısıyla fiyatın hızla yükseldiği zamanlara denk gelmesi.

Bitcoin son 12 ayda etkileyici bir şekilde %75 yükseldi — yazı kaleme alındığında 67.000 dolardan 117.000 dolara kadar çıktı. Ancak XRP’nin getirisi bu rakamı gölgede bırakıyor. Aynı dönemde %423’lük bir artışla 0,60 dolardan 3,16 dolara tırmandı.

1 Ağustos 2024 itibarıyla Strategy’nin elinde 226.500 BTC vardı. Bu da, son bir yıl içinde yaklaşık 400.000 BTC daha satın aldıkları anlamına geliyor. Tüm bu sermayenin XRP’ye yönlendirilmiş olması, tabloda ciddi bir fark yaratacaktı.

Tabii ki tüm bunlar varsayımsal. Sonuçta ünlü bir İtalyan şefin İngiliz televizyonunda söylediği gibi:

“Eğer büyükannemin tekerlekleri olsaydı, bisiklet olurdu.”

Bu rakamlar Saylor’un fikrini değiştirmeye yetmeyecektir. Sebebi ise gayet net.

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“Bitcoin Tartışmasız Zirvede”

Daha önce pek çok yazımızda değindiğimiz gibi, Saylor’un görüşü son derece net: “Bitcoin zirvede ve rakibi yok.”

Kendisi açık sözlü bir BTC maksimalisti. Daha önce XRP’nin sadece kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu savunmuştu. Hatta Bitcoin’in toplam kripto para piyasasında %95’lik bir hakimiyete sahip olması gerektiğini, geri kalan %5’lik dilimde ise diğer tüm dijital varlıkların rekabet etmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu düşüncesinin temelinde de bir inanç yatıyor: Saylor’a göre Bitcoin, dijital altın. Kusursuz bir para birimi. Gelecekte 1 milyon doları, hatta birkaç on yıl içinde 10 milyon doları bile görebilecek bir potansiyele sahip. Bu yüzden, onun gözünde “ikincilik” diye bir şey yok; B planı da yok. XRP, Strategy’nin yatırım planlarında asla yer almayacak.

Ancak bu, diğer kurumların da aynı görüşte olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle nakit rezervlerini Bitcoin’e yönlendiren ve Strategy’nin izinden giden bazı şirketlerin XRP’ye farklı bir gözle bakma ihtimali var. Eğer XRP’nin performansı güçlü şekilde devam ederse, Wall Street’te bu varlığa olan ilgi artabilir.

XRP’nin spot fiyatına dayalı bir borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması, bu ilgiyi gerçekliğe dönüştürmede büyük rol oynayabilir. Nitekim Ethereum’un son dönemdeki çıkışında da gördüğümüz gibi, doğru zaman geldiğinde kurumlar yalnızca Bitcoin’e bağlı kalmayıp alternatif ETF’lere de yönelmeye hazır.