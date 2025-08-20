Piyasalarda Gözler Powell’a Çevrildi: Bitcoin ve Altcoin’ler Düştü

Bitcoin çarşamba günü 113.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek kripto piyasası genelinde düşüşe yol açtı.

Kripto piyasasının toplam değeri %1.5 düşüşle 3.9 trilyon dolar seviyesine gerilerken, Ethereum, XRP ve Solana‘da da kayıp görüldü.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, geçen hafta kaydettiği 124.000 doların üzerindeki rekor seviyesine kıyasla yaklaşık %8 daha düşük işlem görüyor. Ethereum bir günde %1.2 değer kaybederek 4.162 dolara gerilerken, XRP ise %3.2 kayıpla 2.90 dolara geriledi.

Tasfiyeler 450 Milyon Dolara Ulaştı

MVRV’nin (Piyasa Değeri/Gerçekleşmiş Değer) geçen hafta %21’e çıkması, yatırımcıların büyük bir kısmının kayda değer karlar elde edebileceğini gösteriyor. Analistler, yatırımcıların bu nedenle satış yapıyor olabileceklerini düşünüyor.

Son 24 saatte yaşanan düşüş sırasında tasfiyeler de arttı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 128.000’den fazla kripto pozisyonu tasfiye oldu ve toplam 450.7 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Tasfiyelerin 175 milyon dolarlık büyük bir kısmını Ethereum oluştururken, onu 101 milyon dolar ile Bitcoin izledi. Tasfiyelerin 373 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluşturdu.

Piyasalarda Gözler Powell’ın Açıklamalarına Çevrildi

Yatırımcılar, FED Başkanı Powell’ın Wyoming’deki konuşması sırasında eylül ayında faiz indirimi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair sinyaller vermesini bekliyor. ABD’nin temmuz ayı ekonomik verileri karmaşık bir tablo çizdi. Verilere göre enflasyon %2.7 olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon ise %3.1’e yaklaştı ve üretici enflasyonu %3.3 arttı.

ABD’de istihdam artışındaki durulma ve fiyat baskıları stagflasyon endişelerini artırdı.

Bitcoin genellikle Powell’ın Jackson Hole mesajlarına sert tepkiler verir. Örneğin, 2022 yılındaki konuşmanın ardından Bitcoin bir haftada %10 değer kaybetti. Analistler, Powell’ın bu yıl daha temkinli bir yaklaşım izlemesini bekliyor.

Kurumsal Yatırımcı İlgisi Devam Ediyor

Bitcoin DeFi protokolü BOB’un Kurucu Ortağı Dom Harz, mevcut gerilemeyi yorumladı. Harz, mevcut düzeltmenin kısa vadeli bir düzeltme olduğunu, Bitcoin ve özellikle de Bitcoin DeFi’nin inkar edilemez bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Harz, “Kurumsal yatırımcıların Bitcoin biriktirmeye devam etmesiyle birlikte ana akım ve kurumsal benimse Bitcoin’in arkasındaki önemli itici güçler olmaya devam edecek. Bu durum aynı zamanda Bitcoin DeFi’de teknolojik gelişmelerin yaşanmasında etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu arada YouHodler’ın Piyasalar Müdürü Ruslan Lienkha, düzeltmenin hangi noktada biteceğine dair yorum yapmanın zor olduğunu söyledi.

Orta Vadeli Yatırımcılar Kar Satışları Gerçekleştiriyor

Lienkha, hisse senedi piyasasındaki büyük bir düzeltmenin Bitcoin’de daha fazla düşüşe yola açabileceğini söyledi. Ayrıca Lienkha, Bitcoin’in volatilitesinin zamanla kademeli olarak düştüğünü de sözlerine ekledi.

Kar alımlarının güven kaybından ziyade ihtiyatlı bir yaklaşıma işaret ettiğini belirten Lienkha, “Şu anda gerçekleşen kar satışları disiplinli bir risk yönetiminin göstergesidir” dedi.

Öte yandan fon yöneticileri ise ABD hisselerinin aşırı değerlendiğine dair endişelerini dile getirerek, bazı yatırımcıları kriptoda kar satışları gerçekleştirmeye itti. Lienkha, bu trendin portföy dengelemeyle alakalı olduğunu söyledi.

Uzun vadeli yatırımcıların kısa vadeli dinamiklerden çok fazla etkilenmediğini belirten Lienkha, “İki ila üç yıllık yatırım yapanlar genellikle piyasaların gergin olduğu dönemlerde satış yaparlar” dedi.