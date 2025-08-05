Kripto ETF’lerinde Dev Satış Dalgası: Bitcoin’den 333 Milyon Dolar, Ethereum’dan 465 Milyon Dolar Çıktı

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Kripto para ETF piyasası, 4 Ağustos’ta yaşanan sert bir satış dalgasıyla sarsıldı. Yatırımcılar yalnızca bir işlem gününde ABD merkezli Spot Bitcoin ETF’lerinden 333 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 465 milyon dolarlık fon çekti. Bu gelişme, mevcut boğa piyasasının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.

En büyük çıkışlar, BlackRock’un amiral gemisi konumundaki IBIT ve ETHA fonlarında yaşandı. Bu iki ETF, toplam çıkışların yüzde 84’ünden fazlasını oluşturdu.

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🇺🇲 Blackrock institutional clients net sold yesterday.$BTC -$292M$ETH -$375M



This is the first significant outflow since February. Thoughts? pic.twitter.com/IJYz30weJ2 — Crypto Seth (@seth_fin) August 5, 2025

Daha önce BTC ve ETH alımlarıyla dikkat çeken kurumsal dev, şimdi yatırımcıları adına büyük miktarlarda satış gerçekleştiriyor.

“2017 ve 2021 Travması”: Kripto ETF Satışları Panik mi, Yoksa Yeni Bir Zirvenin Habercisi mi?

Bitcoin’in 111.920 dolara kadar geri çekilmesi ve Ağustos ayı boyunca 116.000 dolar seviyesini aşamaması, kripto boğa piyasasının zirveye ulaştığına dair söylentileri güçlendirdi. Ethereum da benzer şekilde 3.357 dolarlık destek seviyelerine temas etti ve 3.700 dolar direncini aşmakta zorlanıyor.

Ancak satış dalgası yalnızca BlackRock ile sınırlı kalmadı. Fidelity ve Grayscale gibi diğer büyük ETF sağlayıcıları da son 24 saat içinde sırasıyla yaklaşık 49 milyon dolarlık Bitcoin ve 91 milyon dolarlık Ethereum çıkışı bildirdi.

Kaynak: SosoValue

BlackRock’un Ethereum ETF’i, kuruluşundan bu yana en büyük çıkışını yaşadı: 101.975 ETH, yani yaklaşık 375 milyon dolar değerinde token likide edildi. Bu hareketle birlikte fonun 21 günlük kesintisiz giriş serisi sona erdi.

ETH ETFs were bloody red today:

🔻 133.1K ETH ($465M) of outflows.



On the bright side, ETH ended up green for the day (+6.3%). pic.twitter.com/s0fBqhjbiM — fabda.eth (@fabdarice) August 5, 2025

Tüm Ethereum ETF’lerindeki net çıkışlar 465,1 milyon dolara ulaşarak, Temmuz 2024’te spot ETH ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en büyük tek günlük çıkış oldu.

Yatırımcı Ted Pillows, bu sert düşüşlerin yarattığı endişeyi kabul ederken, paniğin temel bir nedene dayanmadığını savunuyor. Ona göre yaşananlar, “2017 ve 2021 çöküşlerinin duygusal mirası” yani bir tür travma sonrası stres tepkisi.

People are scared by the $ETH ETF outflows over the past two days.



Now, some think this is the top.



But let’s be real, that fear isn’t rooted in fundamentals. It’s emotional baggage.



It’s the PTSD from getting burned in 2017 and 2021.



Just last weeks, sentiment was extremely… pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) August 5, 2025

ETF yatırımcılarının yaklaşık %60’ını bireysel yatırımcıların oluşturduğunu belirten Pillows, yaşananların stratejik bir yeniden konumlanmadan çok, korkuya dayalı bir kâr realizasyonu olduğunu öne sürüyor.

Ethereum Teknik Analizi: ETF Satışlarına Rağmen 4.050 Dolar Hedefli Yükseliş Sinyali

Ethereum’un 4 saatlik grafik görünümü, yukarı yönlü kırılan klasik bir yükseliş bayrağı formasyonunu ortaya koyuyor. Bu teknik yapı, mevcut trendin devam edebileceğine işaret ediyor.

Fiyatın 3.400 dolar altından 3.700 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte dar bir aralıkta yatay seyir görülüyor. Şu anda fiyat, kırılım bölgesini yeniden test ediyor.

Bu formasyondan ölçülen hedef, Ethereum’un bir önceki tepe noktası olan 4.050 dolara kadar bir hareketi işaret ediyor. Bu da kırılım seviyesinden yaklaşık %10’luk bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Kaynak: TradingView

MACD göstergesi de bu pozitif tabloyu destekliyor. MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerine çıkarak pozitif bölgeye geçiş yaptı ve histogram artan alım baskısına işaret ediyor.

RSI ise 56,74 seviyesinde bulunuyor; bu değer hem yukarı yönlü ivmeyi gösteriyor hem de aşırı alım bölgesinin altında kalarak daha fazla yükseliş için alan olduğunu işaret ediyor.

CryptoQuant analisti Abramchart da benzer şekilde Bitcoin konusunda iyimser. Analiste göre, BTC hâlâ yükseliş bölgesinde ve bu, büyük ölçüde uzun vadeli yatırımcıların güveninden kaynaklanıyor.

Satış baskısının ve düşüşlerin daha çok kısa vadeli yatırımcılar ve bireysel katılımcılar kaynaklı olduğunu belirtiyor.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno ise boğa piyasasının sona ermediğini vurguluyor. Moreno’ya göre, Bitcoin şu anda bu döngüdeki üçüncü büyük kâr realizasyonunu yaşıyor. Bu da bir düzeltme ve konsolidasyon evresine işaret ediyor; yani yükselişin yeni bir aşaması öncesi doğal bir duraklama süreci yaşanıyor.

Profit, Pause, Push: Bitcoin is undergoing its third major wave of profit-taking in the current bull market.



This leads to a period of consolidation/correction before the next leg up.



View our most recent report, published yesterday, in the post below 👇 pic.twitter.com/Xu2kq035N3 — Julio Moreno (@jjcmoreno) August 1, 2025

Bitcoin Teknik Analizi: Elliott Dalga Modeline Göre Hedef 126.300 Dolar

Bitcoin’in günlük grafiği, belirgin bir Elliott Dalga modeline işaret ediyor. Fiyat şu anda dalga iv içinde 120.000 dolar civarındaki son zirvelerin hemen altında konsolide oluyor.

Bu, daha önceki II ve III numaralı dalga konsolidasyonlarının ardından gelen yükselişlerle benzerlik gösteriyor.

RSI Uyumsuzluk Göstergesi, Temmuz ayındaki zirvelerde düşen momentumun işareti olan negatif uyumsuzluklar gösterdi ve bu da şu anda yaşanan geri çekilmeyi açıklıyor. Ancak RSI şu anda 47,75 civarında ve bu, düşüş momentumunun zayıfladığını gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Mart ve Mayıs aylarında RSI’daki dip seviyeler, güçlü yükselişlerden önce gelmişti.

Kritik yatay destek seviyeleri 113.900 ve 105.000 dolar civarında bulunuyor. 95.600 dolar ise yükseliş yönlü Elliott Dalga yapısının geçersiz sayılabileceği temel destek noktası olarak öne çıkıyor.

Bitcoin bu destekleri koruyabilir ve alıcılar devreye girerse, grafik yapısı dalga IV’ün tamamlanabileceğini ve yaklaşık 126.300 dolar seviyesindeki dalga V hedefine doğru yeni bir yükselişin başlayabileceğini gösteriyor.

Ancak desteklerin kaybedilmesi durumunda, toparlanma öncesi daha derin bir düzeltme yaşanabilir.