BTC $122,625.81 2.92%
ETH $4,735.15 2.57%
SOL $207.31 6.06%
PEPE $0.000012 0.98%
SHIB $0.000013 3.00%
DOGE $0.24 5.76%
XRP $3.28 2.03%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Bitcoin Tarihi Zirvesini Yeniledi, Ethereum Rekora Yaklaşıyor!

Bitcoin Ethereum
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, ABD’de açıklanan enflasyon verileri ve güçlü ETF girişlerinin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum ise teknolojik güncellemeler ve kurumsal yatırımcı ilgisi sayesinde rekor seviyesine yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti.

Bitcoin’de Yeni Zirve

ABD Temmuz ayı TÜFE verisinin %2,7 ile beklentilerin biraz altında açıklanması, Bitcoin fiyatını güçlü şekilde destekledi. BTC, 123.231 USD seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

BTC/USDT

Spot ETF’lere son günlerde gelen 1 milyar doları aşan girişler ve büyük cüzdan sahiplerinin sayısındaki artış da yükselişe katkıda bulundu. Teknik analizlere göre, 125.500 USD üzerindeki kırılma yeni bir rallinin önünü açabilir.

Ethereum Rekor Kapısında

Ethereum, 4.700 USD seviyesine kadar yükselerek Kasım 2021’deki 4.865 USD’lik tarihi zirvesine yaklaştı. Pectra güncellemesiyle ağ hızının artması ve işlem maliyetlerinin düşmesi, yatırımcı ilgisini canlandırdı. ETH spot ETF’lerine gelen 500 milyon doların üzerindeki giriş, fiyatın yukarı yönlü momentumunu güçlendirdi.

ETH/USDT

Kripto piyasasında hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisi yeniden hız kazanmış durumda. Bitcoin ve Ethereum’daki bu güçlü yükseliş, önümüzdeki günlerde piyasanın genel risk iştahını artırabilir.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin Tarihi Zirvesini Yeniledi, Ethereum Rekora Yaklaşıyor!
2025-08-13 23:13:58
XRP Fiyat Tahmini: XRP 22 Dolar Yolunda mı? Ünlü Analistten Çarpıcı Yorum!
2025-08-13 17:48:37
Pi Coin Fiyat Tahmini: Alçalan Kanal Kırıldı, 10 Kat Yükseliş Kapıda mı?
2025-08-13 17:01:21
Maxi Doge Ön Satışı 800 Bin Doları Aştı – 1000 Kat Potansiyelle Dogecoin’i Geride Bırakabilir
2025-08-13 14:39:04
En Hızlı Layer-2 Hyper, ICO’da 9 Milyon Dolar Topladı – Bitcoin Yeni ATH Eşiğinde, 100x Geliyor
2025-08-13 13:31:23
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 13 Ağustos 2025 – Ethereum Rekora Koşuyor!
2025-08-13 12:42:07
Perplexity AI 2025 Sonunda XRP, Pepe ve Cardano'da Büyük Ralli Bekliyor
2025-08-13 12:39:19
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
XRP Fiyat Tahmini: XRP 22 Dolar Yolunda mı? Ünlü Analistten Çarpıcı Yorum!
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-13 17:48:37
Fiyat Tahminleri
Bitcoin Fiyat Tahmini: Uzun Vadeli Yatırımcılar Satmıyor – Bir Sonraki Yükseliş Beklentileri Aşabilir
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-13 17:33:49
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi