Bitcoin Tarihi Zirvesini Yeniledi, Ethereum Rekora Yaklaşıyor!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, ABD’de açıklanan enflasyon verileri ve güçlü ETF girişlerinin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum ise teknolojik güncellemeler ve kurumsal yatırımcı ilgisi sayesinde rekor seviyesine yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti.

Bitcoin’de Yeni Zirve

ABD Temmuz ayı TÜFE verisinin %2,7 ile beklentilerin biraz altında açıklanması, Bitcoin fiyatını güçlü şekilde destekledi. BTC, 123.231 USD seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

BTC/USDT

Spot ETF’lere son günlerde gelen 1 milyar doları aşan girişler ve büyük cüzdan sahiplerinin sayısındaki artış da yükselişe katkıda bulundu. Teknik analizlere göre, 125.500 USD üzerindeki kırılma yeni bir rallinin önünü açabilir.

Ethereum Rekor Kapısında

Ethereum, 4.700 USD seviyesine kadar yükselerek Kasım 2021’deki 4.865 USD’lik tarihi zirvesine yaklaştı. Pectra güncellemesiyle ağ hızının artması ve işlem maliyetlerinin düşmesi, yatırımcı ilgisini canlandırdı. ETH spot ETF’lerine gelen 500 milyon doların üzerindeki giriş, fiyatın yukarı yönlü momentumunu güçlendirdi.

ETH/USDT

Kripto piyasasında hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisi yeniden hız kazanmış durumda. Bitcoin ve Ethereum’daki bu güçlü yükseliş, önümüzdeki günlerde piyasanın genel risk iştahını artırabilir.