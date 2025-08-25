Michael Saylor’ın Şirketi Strategy 3.081 Bitcoin (BTC) Daha Satın Aldı

Michael Saylor’ın şirketi Strategy, Bitcoin rezervlerini genişlettiğini açıkladı. Şirket, 18–24 Ağustos tarihleri arasında 3.081 BTC satın aldı.

Toplam maliyet yaklaşık 356,9 milyon dolar olurken, bir Bitcoin’in ortalama alış fiyatı 115.829 dolar olarak kaydedildi.

Strategy has acquired 3,081 BTC for ~$356.9 million at ~$115,829 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.4% YTD 2025. As of 8/24/2025, we hodl 632,457 $BTC acquired for ~$46.50 billion at ~$73,527 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/KCrM0ffClo — Michael Saylor (@saylor) August 25, 2025

Bu işlem, SEC’e sunulan Form 8-K ile duyuruldu ve şirketin yüksek piyasa fiyatlarına rağmen agresif Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Toplam Bitcoin Rezervi 632.000’i Aştı

Son işlemle birlikte Michael Saylor’ın şirketinin toplam Bitcoin varlığı 632.457 BTC’ye ulaştı. Şirketin toplam yatırım tutarı yaklaşık 46,5 milyar doları buluyor ve ortalama alış fiyatı 73.527 dolar seviyesinde.

Bu devasa rezerv, Strategy’yi dünyadaki en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna yükseltiyor; birçok ülkenin rezervlerini geride bırakıyor ve dijital varlığı şirketin nakit yönetim stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

Form 8-K dosyasında ayrıca, bu alımların şirketin aktif piyasa (ATM) hisse senedi ihracından elde edilen gelirle finanse edildiği belirtildi. Bu kapsamda Nasdaq’ta MSTR, STRK, STRF, STRD ve STRC sembolleriyle listelenmiş çeşitli imtiyazlı hisse senedi araçları kullanıldı.

2025’te Yıllık Getiri %25,4 ile Güçlü Performans Gösterdi

Yeni alımların açıklanmasının ardından Michael Saylor’ın şirketi Strategy, 2025 yılı başından bu yana Bitcoin getirisi olarak %25,4’lük bir performans kaydettiğini duyurdu. Bu başarı, şirketin dolar-maliyet ortalaması (dollar-cost averaging) stratejisinin etkinliğini ortaya koyuyor; strateji sayesinde farklı piyasa döngülerinde BTC biriktirilirken ortalama alış fiyatı düzenli olarak düşürüldü.

Şirket, hem uzun vadeli inancını koruyarak hem de piyasa dalgalanmalarından fırsatçı şekilde yararlanarak, Bitcoin’in 2025 rallisinde önemli kazançlar elde etmeyi başardı. Yönetim, Bitcoin’i hem enflasyona karşı bir korunma aracı hem de dijital varlıkların geleceğine yönelik temel bir bahis olarak konumlandırmayı sürdürüyor.

Piyasa ve Stratejik Yansımalar

Michael Saylor’ın Strategy’sinin son Bitcoin alımı, kripto para alt sınıfına kurumsal güvenin devam ettiğini gösteriyor; bu, Bitcoin altı haneli seviyelerde işlem görürken bile geçerli.

Yatırımcılar için Strategy’nin sürekli birikimi, hem piyasa için bir gösterge hem de dijital varlıkları gelir elde etme açısından bir kurumsal vaka çalışması niteliğinde.

Ağustos 2025’in sonlarına gelindiğinde, Bitcoin hâlâ volatil olmasına rağmen talep görüyor ve kurumsal katılım ETF’ler, fonlar ve şirket kasaları aracılığıyla artıyor. Strategy’nin genişleyen bilanço tahsisi, Bitcoin’in artık kenarda bir yatırım olarak görülmediğini, ileri görüşlü şirketler için temel bir rezerv varlığı haline geldiğini ortaya koyuyor.

632.000 BTC’den fazlasını kontrol altında tutan Strategy’nin piyasa etkisi eşsiz. Her çeyreklik bildirim, yatırımcılar, düzenleyiciler ve piyasa katılımcıları tarafından, bu benzeri görülmemiş kurumsal Bitcoin bahisinin nasıl geliştiğini değerlendirmek için yakından takip edilecek.