Ego Death Capital: Bitcoin Yanlış Yöne Gidiyor!

Bitcoin yatırım fonu Ego Death Capital’in kurucu ortağı Preston Pysh’e göre, Wall Street’in Bitcoin’deki artan rolüne yönelik şüpheler erken benimseyenler arasında hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor.

Natalie Brunell’in sunduğu Coin Stories podcast’inde konuşan Pysh, birçok eski Bitcoincinin kurumsal benimsenmenin hızla artmasını, Bitcoin’in yükselişini tanımlayan temel anlayıştan uzaklaşma olarak gördüğünü söyledi:

“Bitcoin’i bugünkü noktasına getiren kültürün bir parçası, bunun nereye doğru gittiğine bakıp ‘hayır, hayır, hayır, bu iş yanlış bir yöne gidiyor’ demektir,”

Bitcoin Türevleri Güvenli Liman Rolüne Dair Şüpheleri Artırıyor

Pysh, türev piyasalarının kurulması gibi “kurumsala özgü hamlelerin” Bitcoin’in tasarlandığı güvenli liman olma özelliğini koruyup koruyamayacağı konusunda topluluk içinde soru işaretleri yarattığını söyledi.

“Beni de, daha önce gelen tüm dalgaların getirdiği diğer dolandırıcılıklar gibi mi kandırıyorlar?” diyerek erken dönem yatırımcıların paylaştığı endişelere dikkat çekti.

Yorumlar, son aylarda Bitcoin topluluğunu ikiye bölen daha geniş tartışmaların bir yansıması niteliğinde.

Temmuz ayında, “The Wolf of All Streets” olarak bilinen analist Scott Melker, Bitcoin’in kısmen “korunmak için yaratıldığı kişilerin kontrolüne geçtiğini” savunmuştu.

Pysh’e göre Bitcoin’i deneysel bir fikirden trilyon dolarlık bir varlığa taşıyan kültür, bireylerin kendi varlıklarını kendi cüzdanlarında saklaması ve sert düşüşlerde bile ellerinde tutmasıyla oluştu.

“Bitcoin’i bugünkü haline getirenler onlar,” diyen Pysh, kurumsal oyuncuların giderek güç kazanmasıyla bu kitlenin devre dışı kalabileceği korkusuna işaret etti.

Yine de Pysh, ağın kullanım alanlarının değiştiğini kabul etti:

“Bitcoin’in ileride çok farklı biçimlerde kullanılacağını düşünüyorum. Özellikle kurumlar, Bitcoin’i bireylerin kullandığından çok farklı bir şekilde kullanacak. Bu da insanların kabullenmesi zor bir gerçek,”

Pysh’in sözleri, kurumların Bitcoin iştahının artmaya devam ettiği bir döneme denk geliyor. Mart ayında yayımlanan Coinbase ve EY-Parthenon raporuna göre, ankete katılan kurumsal yatırımcıların yüzde 83’ü 2025’te kripto varlık tahsislerini artırmayı planlıyor. Bu da yaşanan dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor.

Bitcoin Bu Yıl 175 Bin Dolara, 2030’da 1 Milyon Dolara Ulaşabilir

SOL Strategies CEO’su Leah Wald’a göre Bitcoin, bu yıl büyük bir yükseliş için yolda olabilir.

Geçtiğimiz hafta konuşan Wald, dünyanın en büyük kripto parasının yıl sonuna kadar yaklaşık 175 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Wald, bu hedefi diğer önde gelen yatırımcı ve fon yöneticilerinin tahminleriyle karşılaştırıldığında “temkinli” bir seviye olarak nitelendirdi.

Daha uzun vadede ise Wald, 2030’a kadar Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşabileceğini öngören iddialı tahminlere dikkat çekerek kurumsal yatırımcıların artan güvenini vurguladı.

Bitcoin kısa süre önce 124 bin dolar civarındaki zirvelere ulaşarak birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyeleri gördü.

Wald, artık Bitcoin tahminlerinin yalnızca marjinal spekülasyonlarla sınırlı olmadığının altını çizdi.

“Cathie Wood gibi dünyanın en akıllı yatırımcıları ve Larry Fink’in Bitcoin hakkında konuşma biçimi, astronomik görünen ama sağlam modellere dayanan projeksiyonlara işaret ediyor,” dedi.