BTC $116,663.96 0.10%
ETH $3,920.75 2.51%
SOL $176.03 3.17%
PEPE $0.000011 2.65%
SHIB $0.000012 2.40%
BNB $788.01 1.76%
DOGE $0.22 4.28%
XRP $3.32 8.56%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ดราม่ากฎหมาย Ripple-SEC ปิดฉาก ขณะที่ XRP พุ่ง 13%

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Ripple-SEC Legal Drama Ends

การต่อสู้ทางกฎหมายยาวนานของ Ripple Labs กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ หลังทั้งสองฝ่ายตกลงถอนอุทธรณ์ในคดีนี้

ตามรายงาน ระบุว่ามีการยื่นเอกสารร่วมกันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมเพื่อยืนยันการตัดสินใจต่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 ถือเป็นการปิดฉากข้อพิพาทที่กินเวลานานเกือบ 5 ปี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องการกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี

ธุรกิจกลับสู่ปกติ

Stuart Alderoty หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Ripple กล่าวในโซเชียลมีเดียว่าคดีนี้ “จบแล้ว” และบริษัทสามารถ “กลับไปทำธุรกิจ” ได้ตามปกติ

ถอนอุทธรณ์และยุติโทษปรับ

ตามรายงาน SEC ได้ถอนการท้าทายต่อคำตัดสินปี 2023 ที่ระบุว่าการขาย XRP บนตลาดแลกเปลี่ยนสาธารณะไม่ถือเป็นหลักทรัพย์

ขณะเดียวกัน Ripple ก็ได้ถอนการอุทธรณ์ต่อคำตัดสินที่ว่าการขาย XRP ให้กับนักลงทุนสถาบันละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของตนเอง

การยุติคดีนี้ทำให้บทลงโทษจำนวน 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ผู้พิพากษา Analisa Torres กำหนดไว้ก่อนหน้านี้มีผลเป็นที่สิ้นสุด โดย 50 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งเข้ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่วนอีก 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในบัญชีเอสโครว์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะถูกส่งคืนให้ Ripple

Ripple's legal penalty

คำตัดสินนี้ยังคงมีคำสั่งห้ามถาวรไม่ให้ Ripple ทำการขาย XRP ให้กับนักลงทุนสถาบันโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์

หากย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2020 หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นฟ้อง Ripple ในข้อหาเปิดระดมทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้จดทะเบียน Ripple ยืนยันความบริสุทธิ์ โดยอ้างว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ จนในเดือนกรกฎาคม 2023 ผู้พิพากษา Torres เห็นด้วยกับ SEC ในประเด็นการขาย “เชิงโปรแกรม” ให้กับนักลงทุนสถาบัน แต่ตัดสินว่าการขายลักษณะเดียวกันนี้ให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่ถือเป็นหลักทรัพย์

การเมืองเปลี่ยน ทิศทางคดีเปลี่ยน

การตัดสินใจยุติการอุทธรณ์เกิดขึ้นหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ให้กับ SEC

ตามรายงาน ภายใต้การนำของประธานคนใหม่ Paul Atkins หน่วยงานได้ถอยจากการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนบริษัทคริปโตมากกว่าหนึ่งโหลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดย Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่จะปิดฉากการอุทธรณ์ แม้การเจรจาลดค่าปรับจะไม่สำเร็จ

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลลัพธ์นี้สะท้อนถึงท่าทีที่อ่อนลงของ SEC ในคดีสำคัญอื่น ๆ เช่น Coinbase และ Kraken

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต คำตัดสินนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงท่าทีของวอชิงตันต่อการกำกับดูแล

xrp price chart

XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง

หลังข่าวคดีสิ้นสุด XRP พุ่งขึ้น 13% มีปริมาณการซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 9.50 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ข้อมูลล่าสุดยังระบุว่าราคาของ XRP เพิ่มขึ้นราว 14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์มองว่าการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นสัญญาณความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง หลังเมฆหมอกทางกฎหมายของ Ripple ถูกเคลียร์ออกไป

ติดตามราคา XRP อย่างใกล้ชิดผ่าน Best Wallet

Best Wallet คือกระเป๋าเงินคริปโตที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ ด้วยการเป็น non-custodial wallet ที่ให้คุณถือครอง private keys เอง 100% รองรับเครือข่ายบล็อกเชนกว่า 60 แพลตฟอร์ม พร้อมฟีเจอร์ครบวงจรทั้ง ซื้อ–ขาย, แลกเปลี่ยนเหรียญข้ามเชน (cross-chain swap), staking, และ การเข้าร่วม presale เหรียญใหม่ ได้ก่อนใคร ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่กลับมาคึกคักหลังคดี Ripple-SEC สิ้นสุด แอปนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการบริหารสินทรัพย์อย่างมั่นใจ

Best Wallet กระเป๋าบิทคอยน์ และ กระดานเทรดคริปโต ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตน

ด้านความปลอดภัย Best Wallet จัดเต็มด้วย 2FA, การเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริกซ์, seed phrase สำรอง, และเทคโนโลยี MPC เพื่อกระจายความเสี่ยงและปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้ เมื่อราคา XRP พุ่งแรงและปริมาณซื้อขายทะลุเพดาน นักลงทุนยิ่งต้องการแพลตฟอร์มที่ทั้งปลอดภัยและใช้งานง่าย Best Wallet จึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณ “กลับไปทำธุรกิจ” ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการถือเหรียญเพื่อเก็งกำไรหรือสร้างพอร์ตระยะยาวก็พร้อมรองรับทุกกลยุทธ์

เพิ่มความมั่นใจในการจัดการ XRP ด้วย Best Wallet

Best Wallet ช่วยให้การถือครองและบริหาร XRP เป็นเรื่องง่าย พร้อมฟีเจอร์รักษาความปลอดภัย เช่น 2FA และไบโอเมตริกซ์ รองรับผู้ใช้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนใหม่หรือผู้มีประสบการณ์

ดูข้อมูลฟังก์ชันการจัดการคริปโตทั้งหมดได้ที่ Best Wallet

ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet

XRP ข่าวล่าสุด
ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
2025-08-06 16:08:21
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ประธาน SEC จุดประกายความหวังเรื่องโหวตถอนอุทธรณ์ ขณะที่ BTC อยู่ที่ $115K
2025-08-06 04:34:19
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
2025-08-07 15:55:53
,
โดย Pakphum Kerdprap

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,087,956,198,176
6.4
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
2025-08-06 16:08:21
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ประธาน SEC จุดประกายความหวังเรื่องโหวตถอนอุทธรณ์ ขณะที่ BTC อยู่ที่ $115K
2025-08-06 04:34:19
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
Google Gemini ชี้ XRP ทะลุ $20, DOGE แตะ $1.10, SOL พุ่งเกิน $6K!
2025-08-07 15:55:53
,
โดย Pakphum Kerdprap

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ไหม?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-08 21:10:35
XRP ข่าวล่าสุด
SEC กับ Ripple ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย หลังยกเลิกการยื่นอุทธรณ์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-08 21:09:02
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า