จับตา XRP! รีเทสต์ 3 ดอลลาร์สำเร็จ แต่สัญญาณชี้ อาจย่อตัวก่อนขึ้นต่อ
XRP สามารถฟื้นตัวจากแรงกดดันของตลาดในรอบล่าสุด และกำลังพยายามยืนยันระดับ 3.00 ดอลลาร์ ให้กลายเป็นแนวรับสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายมองว่า เหรียญนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่จะกลับไปทดสอบแนวรับลึกลงไปอีกครั้ง ก่อนที่โมเมนตัมขาขึ้นจะกลับมาแข็งแรง
การปิดแท่งรายวันคือกุญแจสำคัญ
หลังจากที่ตลาดคริปโตกลับมาทรงตัวได้บ้าง เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา อย่าง XRP ก็สามารถยืนเหนือแนวรับหลักได้อีกครั้ง โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ XRP เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 2.85–3.10 ดอลลาร์ ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ยังผันผวน
ราคาของ XRP เคยลงไปแตะขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหว แต่ก็ยังรักษาแนวรับไว้ได้ ก่อนจะดีดตัวขึ้นกว่า 7% จากระดับต่ำสุดเมื่อต้นสัปดาห์ มาทำจุดสูงสุดใกล้ 3.08 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อลงมาใกล้ 3.00 ดอลลาร์ อีกครั้ง
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ระบุว่า XRP ถูกปฏิเสธที่แนวต้านบริเวณ 3.10 ดอลลาร์ เป็นครั้งที่สาม ซึ่งสัญญาณนี้สะท้อนว่าอาจเกิดการปรับฐานซ้ำเหมือนรอบก่อน หากราคาหลุดระดับกลางของกรอบ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2.83 ดอลลาร์ ซึ่งหากไม่สามารถยืนได้ อาจนำไปสู่การปรับฐานลึกกว่าเดิม แต่หากแรงซื้อยังคงต่อเนื่องและราคาสามารถทะลุแนวต้านได้สำเร็จ ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ช่วง 3.20–3.40 ดอลลาร์
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Cryptoinsightuk เสริมว่า XRP ปิดแท่งรายวันในเชิงบวก และ RSI ได้ตัดขึ้นเป็นขาขึ้นแล้ว แม้ในช่วงที่ราคาย่อตัวก็ยังไม่ทำให้โครงสร้างหลักเสียหาย อย่างไรก็ตาม เขาชี้ว่าจำเป็นต้องมีแรงซื้อและวอลุ่มต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1–2 วันเพื่อยืนยันทิศทาง โดยเป้าหมายถัดไปหากปิดเหนือ 3.14 ดอลลาร์ ได้สำเร็จคือการพุ่งไปยังแนวต้านใหญ่ที่ 3.40 ดอลลาร์
XRP กำลังเข้าสู่เส้นทางคล้ายปี 2017?
หลังจากที่ XRP พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนกรกฎาคมที่ 3.65 ดอลลาร์ ราคาก็เข้าสู่การสะสมกำลังในรูปแบบ bullish pennant โดยมีการบีบตัวระหว่างแนวต้านและแนวรับ คล้ายกับพฤติกรรมของตลาดในปี 2017
นักวิเคราะห์ GalaxyBTC อธิบายว่า XRP กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับรอบก่อนหน้า โดยครั้งนั้นราคาเคลื่อนไหวระหว่างระดับสูงสุดเดิมและจุดเบรกเอาต์ ก่อนจะทะลุขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2018 สำหรับรอบนี้ XRP ได้เปลี่ยนระดับ 1.70 ดอลลาร์ ให้กลายเป็นแนวรับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวมาแล้วกว่า 8 เดือน ซึ่งสะท้อนว่าการสะสมกำลังอาจใกล้สิ้นสุด และการเบรกเอาต์ครั้งใหม่อาจอยู่ไม่ไกล
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ว่าคู่เทรด XRP/BTC มีแนวต้านสำคัญบริเวณ 0.00003014 BTC ที่ยังไม่สามารถทะลุได้มากว่า 6 ปี หากสามารถเบรกขึ้นไปเหนือระดับนี้ได้ จะเปิดโอกาสให้ XRP ก้าวสู่ช่วงการค้นหามูลค่าใหม่ (price discovery) ในตลาด USD และนั่นอาจกลายเป็นสัญญาณการวิ่งรอบใหญ่แบบปี 2017 อีกครั้ง
ณ เวลาที่เขียน XRP เคลื่อนไหวอยู่ที่ 3.02 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.3% ในกรอบสัปดาห์ โดยนักลงทุนหลายคนมองว่า XRP ไม่เพียงแต่มีศักยภาพทางเทคนิค แต่ยังเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับการเก็งกำไรและการถือครองระยะกลางถึงยาวในรอบนี้
