การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
วันพฤหัสบดีอีกครั้ง และการประชุมลับอีกครั้ง: SEC จะมีการโหวตหรือไม่?
ตลาดหันมาจับตา XRP และคดีระหว่าง SEC กับ Ripple อีกครั้ง โดยการประชุมลับของ SEC ครั้งนี้อาจปูทางไปสู่การโหวตที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้พิพากษา Analisa Torres ได้ปฏิเสธคำร้องร่วมของ Ripple และ SEC ที่ต้องการให้ศาลแสดงความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อตกลงการยุติคดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2025 โดยก่อนหน้านั้นทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะถอนอุทธรณ์หากผู้พิพากษาเห็นชอบกับเงื่อนไขข้อตกลง
แม้ศาลจะมีคำสั่งเช่นนั้น Ripple ก็ได้ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2025 ว่าจะถอนการอุทธรณ์ฝั่งตน ซึ่งจุดประกายความหวังว่า คดีจะยุติลงในเวลาอันรวดเร็ว ตั้งแต่มีการประกาศดังกล่าว XRP พุ่งขึ้นจาก $2.1053 จนแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $3.6606 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 ก่อนจะปรับฐานลง
ผ่านไปแล้วราว 6 สัปดาห์นับจากคำสั่งศาลและการประกาศของ Ripple แต่ SEC ยังคงเงียบ ไม่มีความชัดเจนว่าจะอุทธรณ์ต่อหรือไม่ ความล่าช้าในการโหวตเรื่องการถอนอุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับการขาย XRP แบบ Programmatic ได้สร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่น XRP ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ $2.7254 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ก่อนจะเริ่มทรงตัว
หาก SEC โหวตสนับสนุนการถอนอุทธรณ์ อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการพุ่งขึ้นครั้งใหม่ เพราะจะเท่ากับว่าคำตัดสินเดิมที่ระบุว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ในตลาดรองยังคงมีผล และการยุติคดีนี้จะเปิดทางให้ SEC พิจารณาใบสมัคร XRP-spot ETF ที่ค้างอยู่ หากอนุมัติ อาจส่งผลให้ความต้องการจากสถาบันเพิ่มขึ้น และราคาก็อาจทะลุขึ้นได้
ในทางกลับกัน หาก SEC โหวตเดินหน้าอุทธรณ์ต่อ ก็จะถือเป็นเหตุการณ์ช็อกตลาด ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะทำให้เกิดแรงขายรุนแรง
เส้นตายของศาลอุทธรณ์ใกล้เข้ามา และอาจเกิดความล่าช้าอีกครั้ง?
สิ่งที่สำคัญคือ SEC ต้องยื่นรายงานความคืบหน้าของการเจรจายุติคดีระหว่าง SEC และ Ripple ต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2025 ซึ่งปัจจุบัน SEC ยังไม่ได้แจ้งต่อศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับคำตัดสินของผู้พิพากษา Torres ทำให้ยังมีเวลาให้ SEC จัดการโหวตภายในก่อนจะตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์ต่อหรือไม่
นักลงทุนมองวันที่ 15 สิงหาคมนี้ว่าเป็นจุดชี้ขาดที่สำคัญในการเผยให้เห็นเจตนารมณ์ของ SEC แม้ศาลจะกำหนดให้ยื่นรายงานความคืบหน้า แต่ SEC ก็สามารถยื่นขอให้ศาลอุทธรณ์ “พักการพิจารณาคดี” ได้ โดยอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐสภา
ทำไมเรื่องกฎหมายถึงสำคัญต่อการตัดสินใจของ SEC?
ในขณะนี้ สภาคองเกรสสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการวางกรอบกฎหมายที่รอคอยกันมานาน โดยกรอบนี้จะเป็นตัวกำหนดอำนาจของ SEC และ CFTC ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล หากร่างกฎหมายระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายในตลาดรอง ก็จะทำให้จุดยืนของ SEC ในการอุทธรณ์อ่อนลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หากร่างกฎหมายยังเปิดช่องให้ตีความได้อยู่ SEC ก็ยังมีโอกาสเดินหน้าอุทธรณ์ได้เช่นกัน
จดหมายจาก Ripple ถึงคณะกรรมการวุฒิสภา
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2025 Stuart Alderoty หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Ripple ได้ส่งจดหมายถึง Tim Scott ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านธนาคาร ที่อยู่อาศัย และกิจการเมือง
Alderoty วิจารณ์ร่างกฎหมาย Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act ฉบับปัจจุบันว่า:
“ยังต้องปรับแก้เพิ่มเติมเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจให้ชัดเจน และสร้างระบบกำกับดูแลที่สมดุล”
เขาเตือนว่า ร่างกฎหมายในปัจจุบันเปิดช่องให้เกิด “การใช้อำนาจเกินขอบเขต” โดยอธิบายว่า:
“คำจำกัดความของคำว่า ‘สินทรัพย์เสริม’ ในร่างกฎหมาย มีความเสี่ยงที่จะให้อำนาจ SEC ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับโทเคนที่เคยถูกเสนอขายร่วมกับสัญญาการลงทุน โดยไม่มีจุดสิ้นสุดตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ SEC อย่างถาวร”
นอกจากนี้ Alderoty ยังเตือนถึงความเสี่ยงในการฝากความหวังไว้กับ “ดุลยพินิจของหน่วยงาน”:
“แม้ตอนนี้เราจะหวังให้คณะกรรมาธิการชุดปัจจุบันปฏิบัติอย่างสุจริต แต่การเปลี่ยนรัฐบาลอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวทางบังคับใช้กฎหมายและการตีความ ซึ่งไม่มีหลักประกันว่า คณะกรรมาธิการชุดใหม่จะใช้ดุลยพินิจอย่างมีหลักการหรือสม่ำเสมอ”
แม้จะยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำนวนมากยังคงมองในแง่ดีว่า SEC จะถอนอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม อะไรก็เกิดขึ้นได้ ความไม่แน่นอนนี้อาจทำให้ XRP มีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงก่อนถึงเส้นตาย 15 สิงหาคม
แนวโน้มราคาของ XRP: ผลจากการอุทธรณ์ของ SEC และ ETF แบบ spot
XRP เพิ่มขึ้น 1% ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม ฟื้นตัวเล็กน้อยจากการร่วง 3.58% เมื่อวันอังคาร ปิดที่ $2.9927 โดยราคาของ XRP เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดคริปโตในภาพรวมซึ่งเพิ่มขึ้น 1.01% ทำให้มูลค่ารวมตลาดคริปโตแตะ $3.71 ล้านล้าน
แนวโน้มราคาระยะสั้นของ XRP ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ เช่น:
- ผลการโหวตของ SEC ว่าจะถอนอุทธรณ์หรือไม่
- ข่าวเกี่ยวกับ ETF แบบ spot ของ XRP
- ความคืบหน้าเรื่องใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐของ Ripple
- ข่าวจาก SWIFT
- ความคืบหน้าทางกฎหมาย
หาก XRP ทะลุแนวต้านที่ $3 ได้ อาจเปิดทางไปยังระดับสำคัญที่ $3.2 และหากสามารถยืนเหนือ $3.2 ได้ ก็มีลุ้นพุ่งไปแตะจุดสูงสุดเมื่อ 28 กรกฎาคม ที่ $3.3302
แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 5 สิงหาคมที่ $2.9184 อาจทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน กลับมาเป็นตัวกำหนดแนวรับหลัก และถ้ามีแรงขายเพิ่มขึ้นอีก ก็อาจลงไปทดสอบระดับต่ำสุดวันที่ 3 สิงหาคมที่ $2.7254 ได้ แต่ในขณะเดียวกัน Gemini ได้ทำนายว่าราคาของ XRP มีสิทธิ์เพิ่มถึง $20 ได้เลยทีเดียว
BTC ทรงตัวในขณะที่ตลาด ETF แบบ spot เริ่มมีเม็ดเงินไหลกลับ
Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม ร่วมทางกับ XRP โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด ETF แบบ spot ในสหรัฐ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการไหลออก
ข้อมูลจาก Farside Investors ระบุว่า กระแสเงินทุนของวันที่ 6 สิงหาคมมีดังนี้:
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB) มียอดไหลเข้าสุทธิ $26.4 ล้าน
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) มียอดไหลเข้าสุทธิ $14.5 ล้าน
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) และ VanEck Bitcoin ETF (HODL) มียอดไหลเข้ารวมกัน $14.2 ล้าน
- ในขณะที่ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) มียอดไหลออกสุทธิ $5.4 ล้าน
เมื่อรวมข้อมูลล่าสุด ยังไม่รวมผลของ BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) กระแสเงินไหลเข้าสู่ตลาด ETF แบบ spot ของ BTC ในสหรัฐรวมแล้ว $49.7 ล้าน ซึ่งหาก IBIT ไม่มีเงินไหลออก ก็จะเป็นการหยุดสถิติไหลออกต่อเนื่อง 4 วันได้สำเร็จ
นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐที่ดีกว่าคาด และข่าวว่า Apple Inc. มีแผนลงทุน $100 พันล้านในฐานการผลิตในสหรัฐ ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่น แม้ข่าวเรื่องภาษีจะยังคงกดดัน โดยประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เก็บภาษีนำเข้าชิปจากต่างประเทศ 100% และขึ้นภาษีสินค้าจากอินเดียและญี่ปุ่นเป็น 50% และ 30% ตามลำดับ รวมถึงมีแผนขึ้นภาษียาอีก 250%
แนวโน้มราคาของ BTC: ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและกระแส ETF เป็นตัวชี้วัด
BTC เพิ่มขึ้น 0.8% ในวันที่ 6 สิงหาคม พลิกกลับจากการร่วง 0.84% ในวันก่อนหน้า ปิดที่ $115,052
ปัจจัยที่ยังคงส่งผลต่อแนวโน้มราคาระยะสั้นของ BTC ได้แก่:
- ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ
- สัญญาณจากนโยบายของ Fed
- ความคืบหน้าทางกฎหมายในรัฐสภา
- กระแสเงินทุนของ ETF แบบ spot
สิ่งที่อาจเกิดขึ้น
- กรณีขาลง: หากกฎหมายติดขัด ข้อมูลแรงงานแย่ลง Fed มีท่าทีเข้มงวด และ ETF มีการไหลออก อาจฉุด BTC ให้หลุดเส้น EMA 50 วัน และลงไปทดสอบแนวรับที่ $110,000
- กรณีขาขึ้น: หากกฎหมายคริปโตได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค ข้อมูลแรงงานแข็งแกร่ง Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลาย และมีเงินไหลเข้า ETF BTC อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $122,055
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่อาจหนุนหรือฉุดการพุ่งของราคา
นักเทรดควรจับตาปัจจัยต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่า XRP และ BTC จะสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่:
- คดี Ripple: การโหวตอุทธรณ์ของ SEC
- ข่าวกฎหมาย: ร่าง CLARITY Act
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ: ตัวเลขคนว่างงาน ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย และผลิตภาพนอกภาคเกษตร
- คำแถลงจาก Fed: ท่าทีเข้มงวดหรือผ่อนคลาย
- กระแส ETF: แนวโน้มเงินไหลเข้า/ออก เป็นตัวแปรสำคัญในการชี้สมดุลอุปสงค์-อุปทานของ BTC
ติดตามราคา XRP อย่างใกล้ชิดด้วย Best Wallet
ในช่วงที่ตลาดคริปโตยังมีความไม่แน่นอนจากการตัดสินใจของ SEC ที่อาจส่งผลต่อราคา XRP และ BTC การใช้ Best Wallet คือทางเลือกที่ชาญฉลาด เพราะเป็นกระเป๋าเงินแบบ non-custodial ที่คุณควบคุมกุญแจส่วนตัวเองได้เต็มที่ มั่นใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยชั้นยอด เช่น การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนและระบบไบโอเมตริกซ์ พร้อมด้วยการรับประกันผ่าน Fireblocks ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลของคุณอย่างเข้มงวด
นอกจากความปลอดภัย Best Wallet ยังรองรับเหรียญคริปโตมากกว่า 1,000 สกุลจากกว่า 60 บล็อกเชน และมาพร้อมฟีเจอร์ DEX ในตัวที่ให้คุณแลกเปลี่ยนแบบไม่ผ่านคนกลาง เหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ETF แบบ spot ของ BTC และ XRP กำลังเป็นที่จับตามอง เพราะคุณจะได้จัดการพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง วางแผนซื้อขายได้อย่างคล่องตัว รอจังหวะที่ราคาจะพุ่งหรือลงตามสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ
จัดการ XRP และสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในที่เดียว
Best Wallet รองรับการจัดเก็บและบริหาร XRP รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ด้วยฟีเจอร์การซื้อขายผ่าน DEX และการเชื่อมต่อ Web3 ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
ระบบความปลอดภัยขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในการถือครอง XRP และจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
