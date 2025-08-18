XRP ถูกกดดัน ขณะที่ ETH และ SOL พุ่งขึ้นจากกระแส ETF
ประเด็นสำคัญ:
- XRP ร่วงลงต่ำกว่า $3.10 ทำผลงานแย่กว่าตลาดคริปโตโดยรวม นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับ Spot ETF
- เงินไหลเข้า ETH มูลค่า $2.85 พันล้าน เหนือกว่า BTC ที่ $547.6 ล้าน สะท้อนความต้องการ Ethereum ที่แข็งแกร่งท่ามกลางกระแส ETF
- สัญญาณนโยบายจากเฟด ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย จะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางราคาของ XRP และ BTC
- XRP สูญเสียความได้เปรียบให้ ETH และ SOL ท่ามกลางความล่าช้าในการอนุมัติ Spot ETF
XRP เผชิญแรงกดดันตั้งแต่ SEC อนุมัติแต่เลื่อนการเปิดตัวของ Spot ETF แบบหลายเหรียญ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม SEC ได้อนุมัติการแปลงกองทุน Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) เป็น ETF แต่ก็ออกคำสั่งพักการเปิดตัวในทันที
การอนุมัติพร้อมคำสั่งพักนี้ เกิดหลังจากที่ SEC อนุมัติการเปลี่ยนกฎเพื่อให้กองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund แปลงเป็น Grayscale Digital Large Cap ETF (GDLC) โดยกองทุนนี้ลงทุนใน BTC, ETH, ADA, SOL และ XRP แต่ก็ถูกสั่งพักการเปิดตัวเช่นกัน
Grayscale ยื่นจดหมายตอบโต้ SEC ระบุว่า SEC ไม่มีอำนาจออกคำสั่งพักดังกล่าว แต่จนถึงตอนนี้ SEC ยังไม่ตอบสนอง และไม่ชัดเจนว่า Grayscale จะฟ้องร้องหรือไม่
ย้อนกลับไปปี 2023 Grayscale เคยอุทธรณ์ต่อ SEC หลังถูกปฏิเสธการแปลงกองทุน Bitcoin Trust เป็น Spot BTC ETF และชนะคดีในที่สุด นำไปสู่การเปิดตัว Spot BTC ETF ในสหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคม 2024
นักลงทุนหวังว่าการอนุมัติ BITW และ GDLC จะเร่งการอนุมัติ Spot XRP ETF แต่คำสั่งพักทำให้ XRP ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ขณะที่ BTC, ETH และ SOL ได้รับแรงหนุนจากความต้องการผ่าน Spot ETF ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. ETH เพิ่มขึ้น 1.13% และ SOL เพิ่มขึ้น 0.72% ในทางกลับกัน XRP ถอยห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาล $3.6606 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ทำให้ XRP ต้องเผชิญกับช่วง Death Cross อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อราคาในอนาคต
นักลงทุนคาดว่าการอนุมัติ Spot XRP ETF จะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาครั้งใหญ่ครั้งต่อไป เมื่อคดี SEC vs Ripple สิ้นสุดลง
แนวโน้มราคา XRP: จับตา Spot ETF
XRP ลดลง 0.59% ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. ลบส่วนหนึ่งของการปรับขึ้น 0.89% ในวันก่อนหน้า ปิดที่ $3.09 ต่ำกว่าตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 0.39% ดันมูลค่าตลาดคริปโตรวมสู่ $3.94 ล้านล้าน
ปัจจัยสำคัญระยะสั้นของ XRP ได้แก่:
- ความคืบหน้า Spot XRP ETF
- การนำ XRP มาใช้เป็นสินทรัพย์สำรองใน Treasury
- ความคืบหน้า Ripple ในการขอใบอนุญาตธนาคารสหรัฐฯ
- ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ SWIFT
- ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย
หาก XRP ทะลุแนวต้าน $3.20 ได้ อาจเปิดทางสู่จุดสูงสุด $3.3826 และหากยืนเหนือระดับนี้ได้ต่อเนื่อง อาจกลับไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาล $3.6606
อย่างไรก็ตาม หากร่วงต่ำกว่า $3 อาจทดสอบเส้น EMA 50 วัน และถ้าหลุดลงไปอีก อาจเจอแนวรับที่จุดต่ำสุด $2.7254
BTC ร่วงเล็กน้อย แต่แนวโน้มยังหนุนจากความต้องการ
ขณะที่ XRP ลดลงเพราะความไม่แน่นอนของ Spot ETF ราคา BTC ก็ปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนหันไปเก็บ Altcoins อย่าง ETH และ SOL
อย่างไรก็ตาม ความต้องการ BTC ผ่าน Spot ETF และความสนใจจากสถาบันยังคงหนุนราคาอยู่ Simon Gerovich ประธาน Metaplanet กล่าวว่า:
“เราภูมิใจที่เป็นบริษัทเดียวจากญี่ปุ่นใน Top 10 บริษัทที่ถือ Bitcoin มากที่สุดนอกสหรัฐฯ”
Metaplanet อยู่อันดับ 7 ถือ BTC จำนวน 18,113 เหรียญ ขณะที่ MicroStrategy ครองอันดับ 1 ด้วย 628,946 BTC
Gerovich ยังเผยแผนเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ว่า:
“เรากำลังเดินหน้าให้ถึง 30,000 BTC ในปี 2025 และครอง 1% ของ Bitcoin ทั้งหมดภายในปี 2027 ด้วยโรดแมปที่ชัดเจน”
ความต้องการจากบริษัทใหญ่ เช่น MicroStrategy และ Metaplanet สอดคล้องกับกระแสเงินไหลเข้า Spot BTC ETF อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี BTC เผชิญการแข่งขันจากตลาด Spot ETH ETF ที่ร้อนแรงกว่า
US ETH-Spot ETF ทำเงินไหลเข้าเหนือ BTC หลายเท่า
ผู้ให้บริการ Spot BTC ETF ในสหรัฐฯ รายงานว่า เงินไหลเข้าสุทธิรวม $547.6 ล้านในสัปดาห์สิ้นสุด 15 ส.ค. ในขณะที่ Spot ETH ETF ทำได้ถึง $2,852.1 ล้าน แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากใน ETH การหมุนเงินจาก BTC ไป Altcoins อาจดำเนินต่อ ทำให้การปรับขึ้นของ BTC ถูกจำกัดในระยะสั้น
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Santiment เปิดเผยกราฟ Fear and Greed ของ BTC และ ETH ว่า:
“เราจะเห็นว่าการพุ่งของ Greed ใน BTC สอดคล้องกับจุดสูงสุดของราคา ในขณะที่ฝั่ง ETH ไม่ได้แสดงความตื่นตัวมากแม้ผลงานดีกว่าชัดเจนใน 3 เดือนที่ผ่านมา”
Santiment กล่าวเสริมว่า:
“ราคามักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับความคาดหวังของนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น ETH อาจมีแนวโน้มบวกมากกว่า เพราะคนยังไม่ค่อยกล้าซื้อช่วงย่อตัวเหมือน Bitcoin”
แนวโน้ม BTC: เศรษฐกิจสหรัฐฯ เฟด และ Spot ETF เป็นตัวชี้ขาด
BTC ร่วง 0.11% ในวันที่ 17 ส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.09% วันก่อนหน้า ปิดที่ $117,500 แม้ปรับลงแต่ BTC ยังคงยืนเหนือ $115,000 ติดต่อกัน 10 วัน แสดงถึงแนวรับแข็งแรง
ปัจจัยหลักที่จะชี้ทางราคาต่อไป ได้แก่:
- ท่าทีของเฟด: รายงานประชุม FOMC, คำพูดจากเจ้าหน้าที่เฟด และงาน Jackson Hole
- ข้อมูลเศรษฐกิจ: ดัชนีบริการ PMI และตัวเลขคนว่างงาน
- ความคืบหน้าด้านกฎหมายในสภาคองเกรส
- กระแสเงินไหลเข้า Spot ETF
ความเป็นไปได้:
- สถานการณ์ขาลง: อุปสรรคทางกฎหมาย ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ นโยบายเฟดแบบเข้มงวด และการไหลออกจาก ETF อาจดัน BTC ลงไปที่เส้น EMA 50 วัน และเสี่ยงหลุด $100,000
- สถานการณ์ขาขึ้น: ความคืบหน้า CLARITY Act ความเสี่ยงถดถอยลดลง เฟดส่งสัญญาณผ่อนคลาย และกระแสเงินไหลเข้าจาก ETF อาจดัน BTC ทดสอบจุดสูงสุดเดิม $123,731
ปัจจัยสำคัญที่อาจหนุนหรือกดราคาขึ้น
นักเทรดควรติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญต่อไปนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่า XRP และ BTC จะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่:
- ข่าว Spot ETF ของ XRP
- ข่าวกฎหมาย: CLARITY Act
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- คำพูดจากเฟด: Hawkish หรือ Dovish
- กระแสเงินไหลในตลาด ETF ซึ่งสำคัญต่อสมดุลอุปสงค์-อุปทานของ BTC
จัดเก็บ XRP และติดตามราคาให้ปลอดภัยด้วย Best Wallet
ท่ามกลางกระแส Spot ETF ที่ทำให้ ETH และ SOL พุ่งแรง ขณะที่ XRP ยังรอความชัดเจน Best Wallet กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่น ด้วยการรองรับสินทรัพย์คริปโตหลากหลายบล็อกเชนในแอปเดียว คุณสามารถติดตามราคา แลกเปลี่ยน และถือครองเหรียญอย่าง ETH, SOL และ XRP ได้สะดวกโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
จุดเด่นของ Best Wallet คือความปลอดภัยในระดับสูง ด้วยการเป็นกระเป๋าแบบ non-custodial ที่มอบสิทธิ์ควบคุมกุญแจส่วนตัวให้ผู้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระบบล็อกอินไบโอเมตริกและยืนยันตัวตนสองชั้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตี ในช่วงที่ตลาดผันผวนจากกระแส ETF การมีวอลเล็ตที่ทั้งปลอดภัยและใช้งานง่าย ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับนักลงทุนแอพ Best Wallet
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น