XRP เผชิญแรงกดดัน ETF และกฎระเบียบกดดันการทำกำไร ขณที่ BTC ทำสถิติสูงสุดใหม่
ประเด็นสำคัญ:
- XRP ตามหลัง ETH และ SOL ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากความเงียบของ SEC ทำให้การอนุมัติ ETF แบบสปอตของ XRP ชะงัก ส่งผลให้เกิดแรงกดดันขายทำกำไร
- ความพยายามของ Ripple ในการขอใบอนุญาตธนาคารและการแข่งกับ SWIFT อาจกระตุ้นการนำไปใช้และดันราคาทะลุจุดสูงสุดใหม่
- Bitcoin ขึ้นถึง 123,731 ดอลลาร์จากกระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF, การคาดการณ์ลดดอกเบี้ยของเฟด และความต้องการเพิ่มขึ้นจากสถาบันที่ถือครองในคลังบริษัท
- ความเงียบเรื่อง ETF แบบสปอตทำให้ XRP กลายเป็นเป้าขายทำกำไร
XRP ตามหลังการปรับขึ้นของตลาดคริปโตโดยรวม และความเงียบจากหน่วยงานกำกับอาจเป็นสาเหตุ ขณะที่ Bitcoin (BTC) ทำสถิติสูงสุดใหม่ และ Ethereum (ETH) กับ Solana (SOL) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงใหม่จากกระแสความต้องการ ETF แรงส่งของ XRP กลับหยุดชะงัก ทำให้นักเทรดตั้งคำถามว่า แล้วเหรียญนี้จะยืนได้นานแค่ไหนก่อนตัวกระตุ้นครั้งใหญ่จะมาถึง?
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม XRP แตะจุดสูงสุดที่ 3.3826 ดอลลาร์ หลังนักลงทุนตอบรับข่าวการยื่นคำร้อง “ยกเลิกคดี” ร่วมกันในคดี SEC vs Ripple
หลังจากนั้น XRP เผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง 4 วัน ก่อนจะทรงตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธที่ 13 สิงหาคม แต่ก็ยังสวนทางกับตลาดคริปโตโดยรวมที่ปรับขึ้น 2.68% ดันมูลค่าตลาดรวมคริปโตทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.11 ล้านล้านดอลลาร์
Bitcoin (BTC) พุ่งแตะ 122,970 ดอลลาร์ (อ้างอิงจาก Binance) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ขณะที่ ETH พุ่งขึ้น 3.39% ใกล้ระดับสูงสุดเดิมปี 2021 ที่ 4,870 ดอลลาร์ ส่วน SOL กระโดดขึ้น 5.04% ทะลุ 200 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ทั้งสามเหรียญนี้มีจุดร่วมเดียวคือ มี ETF แบบสปอตที่ได้รับอนุมัติจาก SEC ตรงกันข้ามกับ XRP ที่ SEC สั่ง “พักพิจารณา” ETF แบบรวมหลายเหรียญที่มี XRP อยู่ และยังคงเงียบกับการยื่นขอ ETF แบบสปอตของ XRP ซึ่งความเงียบนี้ทำให้ XRP ล้าหลังตลาดคริปโตในเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน
จนถึงตอนนี้ ETH และ SOL เพิ่มขึ้น 28% และ 17% ตามลำดับ ขณะที่ XRP ขยับขึ้นเพียง 8% การไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ของ ETH และ SOL ช่วยหนุนราคาทั้งคู่
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบยังไม่หาย หลังจดหมายจาก Ripple
อีกปัจจัยที่ทำให้ XRP ตามหลังตลาดคือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม Stuart Alderoty หัวหน้าแผนกกฎหมายของ Ripple ส่งจดหมายถึง Tim Scott ประธานคณะกรรมาธิการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมืองของสภาสหรัฐฯ เพื่อวิจารณ์ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Alderoty ชี้ว่า:
“ไม่มีจุดสิ้นสุดตามกฎหมายที่ชัดเจน ทำให้ผู้ร่วมตลาดต้องพึ่งพาการตัดสินใจตามดุลยพินิจของ SEC เพื่อยุติการกำกับดูแล เราอาจหวังว่าคณะกรรมาธิการปัจจุบันจะทำงานด้วยความสุจริต แต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญด้านการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย”
XRP ยังคงอ่อนไหวต่อพัฒนาการด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ เว้นแต่จะมีเซอร์ไพรส์จากการอนุมัติ ETF แบบสปอต ความไม่แน่นอนด้านกฎหมายอาจทำให้ราคา XRP ซบเซาจนกว่าสภาคองเกรสจะกลับมาจากการปิดสมัยประชุมในเดือนกันยายน
นอกจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการไม่มี ETF แบบสปอตแล้ว ยังมีหลายปัจจัยสำคัญที่อาจจุดประกายการพุ่งขึ้นของ XRP ได้แก่ การที่ Ripple ได้ใบอนุญาตธนาคาร และ การแข่งกับ SWIFT ในธุรกรรมการโอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งอาจกระตุ้นการใช้งาน XRP และดันราคาทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้
แนวโน้มราคาของ XRP: ใบอนุญาตธนาคารและ ETF แบบสปอตคือกุญแจสำคัญสู่การพุ่งครั้งต่อไป
XRP ปรับขึ้น 0.14% ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าที่พุ่งขึ้น 4.31% ปิดที่ 3.2721 ดอลลาร์
ในระยะสั้น แนวโน้มราคาของ XRP ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่:
- ข่าวเกี่ยวกับ ETF แบบสปอตของ XRP
- ความคืบหน้าในการที่ Ripple ขอใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ
- อัปเดตที่เกี่ยวข้องกับ SWIFT
- พัฒนาการด้านกฎหมาย
การทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3.3 ดอลลาร์ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับ 3.5 ดอลลาร์ และหากผ่าน 3.5 ดอลลาร์ ได้อย่างมั่นคง อาจทำให้ฝั่งกระทิงตั้งเป้าระดับสูงสุดเดิมเมื่อ 18 กรกฎาคมที่ 3.6606 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หากราคาร่วงต่ำกว่า 3.2 ดอลลาร์ อาจเสี่ยงต่อการทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ 3 ดอลลาร์ และถ้าหลุดลงมา อาจทำให้ฝั่งหมีทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA)
เดิมพันลดดอกเบี้ยเฟดและการซื้อ BTC ของสถาบัน ดัน BTC ทำสถิติสูงสุดใหม่
ขณะที่ XRP ยังไม่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ BTC กลับพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 123,731 ดอลลาร์ (Binance) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม โดยได้รับแรงหนุนจาก กระแสเงินไหลเข้าตลาด ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ, ความต้องการถือ Bitcoin ในคลังบริษัทเพิ่มขึ้น, และ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดดอกเบี้ยหลายครั้ง
รายงานตัวเลขจ้างงานและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ยืนยันความคาดหวังว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ตามเครื่องมือ CME FedWatch Tool โอกาสการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนพุ่งจาก 60.4% เป็น 100% ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน และตลาดยังคาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในไตรมาส 4
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent เรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยแรงขึ้น เพิ่มกระแสคาดการณ์ว่ามีโอกาสเห็นการลดดอกเบี้ยหลายครั้ง
ในขณะเดียวกัน ความต้องการจากสถาบันยังเอียงดุลอุปสงค์-อุปทานไปทางฝั่งซื้อ โดย HODL15 Capital รายงานว่า การซื้อ BTC เกือบเท่ากับอุปทานใหม่ทั้งสัปดาห์:
“เพิ่งวันพุธ แต่คนซื้อประจำสัปดาห์ซื้อไปเกือบหมดอุปทานใหม่แล้ว”
ตัวอย่างเช่น BlackRock’s iShares Bitcoin Trust, Metaplanet, Smarter Web, และ H100 ซื้อ BTC รวม 2,948 เหรียญ เทียบกับอุปทานรายสัปดาห์ 3,150 เหรียญ
Tony Sycamore นักวิเคราะห์จาก IG.com กล่าว:
“การพุ่งของ Bitcoin ขับเคลื่อนด้วยเงินจากสถาบันและแรงหนุนจากปัจจัยมหภาค บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy และ Block Inc. ยังซื้อ BTC เพิ่ม ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องการลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน และแนะนำว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสูงเกินไป 150-175 จุดพื้นฐาน ยิ่งเพิ่มความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น”
ตลาด ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ จ่อทำสถิติไหลเข้าต่อเนื่อง 6 วัน
ความต้องการซื้อ ETF แบบสปอตของ BTC อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนการพุ่งครั้งนี้ ตามข้อมูลจาก Farside Investors กระแสเงินสำคัญของวันที่ 13 สิงหาคม ได้แก่:
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) มีกระแสเงินไหลเข้า 36.6 ล้านดอลลาร์
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) มีกระแสเงินไหลเข้า 26.7 ล้านดอลลาร์
รวมแล้ว กระแสเงินไหลเข้าตลาด ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 86.9 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล BlackRock iShares Bitcoin Trust ยังไม่ออก) ซึ่งอาจทำให้ตลาดทำสถิติไหลเข้าติดต่อกัน 6 วัน การเคลื่อนไหวของ ETF ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางราคาของ BTC
แนวโน้มราคา BTC: จับตาข้อมูลสหรัฐฯ, เฟด และกระแสเงิน ETF
Bitcoin ปรับขึ้น 2.28% ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 1.1% ปิดที่ 122,741 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคาระยะสั้น ได้แก่:
- ท่าทีของเฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
- ข้อมูลราคาผู้ผลิต (PPI) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
- พัฒนาการด้านกฎหมายในสภาคองเกรสสหรัฐฯ
- กระแสเงิน ETF แบบสปอตของ BTC
ความเป็นไปได้ของสองสถานการณ์:
- สถานการณ์ขาลง: หากร่างกฎหมายสะดุด ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง สัญญาณเฟดยังเข้มงวด และ ETF มีการไหลออก ราคาของ BTC อาจร่วงต่ำกว่า 120,000 ดอลลาร์ และเสี่ยงทดสอบเส้น EMA 50 วัน
- สถานการณ์ขาขึ้น: หากกฎหมาย CLARITY Act เดินหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนตัว สัญญาณเฟดผ่อนคลาย และ ETF มีเงินไหลเข้า BTC อาจพุ่งไปทดสอบ 125,000 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญที่อาจหนุนหรือขัดขวางการพุ่งของราคา
นักเทรดควรจับตาปัจจัยเหล่านี้เพื่อดูว่า XRP และ BTC จะทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หรือไม่:
- ข่าวเกี่ยวกับ ETF แบบสปอตของ XRP
- ความคืบหน้ากฎหมาย CLARITY Act
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- คำแถลงของเฟด: สัญญาณเข้มงวดหรือผ่อนคลาย
- กระแสเงิน ETF ในตลาด: เทรนด์นี้สำคัญต่อสมดุลอุปสงค์-อุปทานของ BTC
ดูว่าฝั่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ XRP และ BTC ไว้อย่างไรในขณะที่ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเมืองยังคงพัฒนาอยู่
