XRP วันนี้ : BlackRock จะจุดประกายการเบรกเอาต์ด้วย iShares XRP Trust ได้หรือไม่? ขณะที่ BTC ร่วง
ประเด็นสำคัญ:
- XRP ร่วงต่ำกว่า 3 ดอลลาร์ ขณะที่กระแสความเห็นต่อ ETF เปลี่ยนทิศ เส้นตายเดือนตุลาคมอาจเป็นตัวกำหนดการพุ่งครั้งใหญ่ครั้งถัดไปของโทเค็นนี้
- การที่ BlackRock ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน XRP-spot ETF ทำให้เกิดคำถามว่า iShares XRP Trust กำลังจะมาในไม่ช้านี้หรือไม่
- เดือนตุลาคมอาจเป็นเดือนสำคัญของ XRP โดยมีทั้งการตัดสินใจเรื่อง spot ETF และการยื่นขอใบอนุญาตธนาคารของ Ripple อยู่ในโฟกัส
ความไม่แน่นอนของ ETF ทำให้เทรดเดอร์ XRP อยู่ในภาวะลุ้นระทึก
ชะตากรรมของ XRP อาจขึ้นอยู่กับเดือนตุลาคม การอนุมัติ ETF อาจจุดชนวนการพุ่งครั้งประวัติศาสตร์ แต่ความล่าช้ายังคงเป็นเงาอยู่ โทเค็นนี้เผชิญแรงขายทำกำไรเมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม หลังความเชื่อมั่นต่อช่วงเวลาการอนุมัติ spot ETF ยังคงแกว่งไปมา
ก่อนหน้านั้น ตลาดมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ XRP-spot ETF จนกระตุ้นให้ราคาทะลุ 3 ดอลลาร์ได้เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม ความหวังยิ่งพุ่งขึ้นว่าจะมีการเปิดตัวก่อนเส้นตายเดือนตุลาคม หลังจากที่ผู้ออก ETF อย่าง 21Shares, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin Templeton, Grayscale และ WisdomTree ได้ยื่นแก้ไขเอกสาร S-1 การยื่นแก้ไขดังกล่าวทำให้เกิดการคาดเดาว่าผู้ออก ETF ได้มีการพูดคุยกับ SEC มาก่อน
อย่างไรก็ตาม การอนุมัติใด ๆ ยังคงไม่น่าเป็นไปได้จนกว่า SEC จะออกกรอบมาตรฐานสำหรับคริปโตแบบ ETF แบบชัดเจน เนื่องจาก ETF แบบ spot XRP มีเส้นตายสุดท้ายระหว่างวันที่ 18–25 ตุลาคม ทำให้หน่วยงานอาจใช้เวลาสำหรับการออกกรอบดังกล่าว แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตคาดว่าจะได้รับอนุมัติ แต่ความล่าช้าจนถึงเดือนตุลาคมยังทำให้ XRP ติดอยู่ในภาวะครึ่ง ๆ กลาง ๆ
น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ SEC ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับ XRP-spot ETF หลายรายการเมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม ราคาโทเค็นได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 2.7844 – 3.1281 ดอลลาร์
การหายไปของ BlackRock ทำให้ฝั่งกระทิงตั้งคำถาม
หนึ่งในชื่อที่ไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ออก XRP-spot ETF คือ BlackRock โดย BlackRock เคยพบกับทีม Crypto Task Force ของ SEC เมื่อเดือนพฤษภาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการอนุมัติ ETF หลังจากนั้น Cboe, Nasdaq และ NYSE ได้ยื่นเอกสาร 19b-4 เพื่อขอเปลี่ยนกฎอนุญาตให้ Commodity-Based Trust Shares จดทะเบียนภายใต้กรอบมาตรฐาน
คำร้องของตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ทำให้ XRP กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ได้อนุมัติคำร้องการยกฟ้องร่วมกันของ Ripple และ SEC
การอนุมัติดังกล่าวทำให้คำตัดสินของผู้พิพากษา Analisa Torres เกี่ยวกับ Programmatic Sales ของ XRP ยังคงอยู่ โดยผู้พิพากษาตัดสินว่าการขาย XRP แบบโปรแกรมไม่ได้ผ่านเงื่อนไขข้อที่สามของการทดสอบ Howey ซึ่งหมายความว่า XRP ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ในการซื้อขายรอง และจัดให้ XRP-spot ETF อยู่ในหมวด Commodity-Based Trust Shares
หาก SEC อนุมัติและออกกรอบมาตรฐานสำหรับคริปโต ETF ก็อาจเป็นไฟเขียวให้ BlackRock ยื่น iShares XRP Trust
ทำไม BlackRock อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม
iShares Bitcoin Trust (IBIT) และ iShares Ethereum Trust (ETHA) ของ BlackRock ครองตลาด crypto-spot ETF อยู่ในปัจจุบัน โดย IBIT รายงานว่ามีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 58.17 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว เพื่อเปรียบเทียบ ETF Bitcoin แบบ spot ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง คือ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) มีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 11.81 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัว
โดยสรุป การเปิดตัวกรอบมาตรฐานสำหรับ crypto ETF และการที่ BlackRock ยื่น iShares XRP Trust อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นราคาครั้งใหญ่ถัดไป
แนวโน้มราคา XRP: สถานการณ์ของกระทิงและหมี
XRP จะสามารถกลับไปแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 3.6606 ดอลลาร์ได้หรือไม่? XRP ร่วง 1.48% ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม ย้อนกลับบางส่วนของการพุ่งขึ้น 5.38% ในวันอังคาร ปิดที่ 2.9698 ดอลลาร์ โทเค็นนี้ทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาดรวม ซึ่งลดลง 0.62% จนมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์
ในระยะสั้น แนวโน้มราคาของ XRP จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่:
- ข่าว XRP-spot ETF
- การนำ XRP มาใช้เป็นสินทรัพย์สำรองของ Treasury
- การยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ ของ Ripple
- ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ SWIFT
- การพัฒนาทางกฎหมาย
สถานการณ์ที่เป็นไปได้:
- สถานการณ์ขาลง : หากเกิดอุปสรรคทางกฎหมาย การนำ XRP มาใช้เป็นสินทรัพย์สำรองของ Treasury อ่อนแอ OCC ปฏิเสธใบอนุญาตธนาคารของ Ripple ฝ่ายนิติบัญญัติยังคงปกป้อง SWIFT หรือ SEC ปฏิเสธ XRP-spot ETF ปัจจัยเหล่านี้อาจกดราคา XRP ลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ 2.7254 ดอลลาร์
- สถานการณ์ขาขึ้น : หาก XRP-spot ETF ได้รับอนุมัติ OCC อนุมัติใบอนุญาตธนาคาร การนำ XRP เป็นสินทรัพย์สำรองเพิ่มขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคต่อกฎหมาย CLARITY หรือ SWIFT สูญเสียส่วนแบ่งธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศให้ Ripple ปัจจัยเหล่านี้อาจดัน XRP ให้ทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 3.6606 ดอลลาร์ และปูทางไปถึง 5 ดอลลาร์
เดือนตุลาคมอาจเป็นเดือนชี้เป็นชี้ตายของ XRP ที่จะตัดสินว่า XRP จะเบรกเอาต์หรือจะสะดุดติดอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกและแนวโน้มราคาของ Bitcoin (BTC) จะยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Bitcoin แกว่งตัวเมื่อเฟดทำให้ความหวังการลดดอกเบี้ยหม่นหมอง
ขณะที่ XRP ร่วงเพราะความล่าช้าของ spot ETF Bitcoin (BTC) ก็เผชิญแรงขายเช่นกัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะออกมาในไม่ช้า ซึ่งมีผลต่อการกำหนดเวลาลดดอกเบี้ย โดยระบุว่า:
“ทุกการประชุมถือว่าเป็นไปได้จากมุมมองของผม ความเสี่ยงอยู่ในสมดุลมากขึ้น เราจำเป็นต้องรอดูว่าข้อมูลจะออกมาอย่างไร”
รายงานรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ (US Personal Income and Outlays Report) ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม จะช่วยให้เฟดได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายและเงินเฟ้อ ขณะที่รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ (US Jobs Report) ที่จะออกวันที่ 5 กันยายนก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเฟดยังกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นตัวลง
แม้มีความไม่แน่นอน แต่ตลาดยังคงมีความหวัง โดยตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจาก 61.9% เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม มาอยู่ที่ 88.7% ในวันที่ 27 สิงหาคม
BTC-Spot ETFs ยังคงยากลำบาก แม้มีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง
ความหวังว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนได้หนุนความต้องการสำหรับ BTC-spot ETF ของสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสมดุลอุปสงค์และอุปทาน
ผู้ออก BTC-spot ETF รายงานว่า มีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 88.1 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม ส่วนในวันพุธที่ 27 สิงหาคม ตลาด BTC-spot ETF ของสหรัฐฯ อาจขยายสถิติเงินไหลเข้าเป็น 3 วันติดต่อกัน หากไม่นับกระแสเงินของ iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ยอดรวมเงินไหลเข้าอยู่ที่ 30.5 ล้านดอลลาร์ โดยข้อมูลจาก Farside Investors ระบุการไหลเข้าที่สำคัญ ได้แก่:
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) มีเงินไหลเข้าสุทธิ 14.7 ล้านดอลลาร์
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) และ Franklin Bitcoin ETF (EZBC) รวมกันมีเงินไหลเข้าสุทธิ 18.8 ล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน Bitwise Bitcoin ETF (BITB) รายงานว่ามีเงินไหลออกสุทธิ 3 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีโอกาสสร้างสถิติเงินไหลเข้า 3 วันติด แต่ตลาด BTC-spot ETF ของสหรัฐฯ ยังมีเงินไหลออกรวมอยู่ที่ 852.3 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ BTC ซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 123,731 ดอลลาร์ (14 สิงหาคม)
แนวโน้มราคา BTC: ข้อมูลสหรัฐฯ เฟด และ Spot ETFs เป็นจุดโฟกัส
BTC ลดลง 0.46% ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม ย้อนกลับบางส่วนจากการเพิ่มขึ้น 1.45% ในวันอังคาร ปิดที่ 111,270 ดอลลาร์ น่าสังเกตว่า BTC ยังไม่สามารถทะลุระดับสำคัญที่ 115,000 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่
มองไปข้างหน้า เหตุการณ์สำคัญหลายประการอาจส่งผลต่อทิศทางราคาระยะสั้น รวมถึง:
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: GDP, การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงานรายได้–การใช้จ่ายส่วนบุคคล
- คำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟด: จะเป็นสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ
- ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายใน Capitol Hill
- กระแสเงินใน BTC-spot ETF
สถานการณ์ที่เป็นไปได้:
- สถานการณ์ขาขึ้น: อุปสรรคทางกฎหมาย ความเสี่ยงของภาวะ stagflation ที่เพิ่มขึ้น สัญญาณเข้มงวดจากเฟด หรือเงินไหลออกจาก ETF การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้อาจกด BTC ลงไปใกล้ระดับแนวรับที่ 100,000 ดอลลาร์
สถานการณ์ขาลง: หากได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคต่อกฎหมาย CLARITY ความเสี่ยง stagflation ลดลง สัญญาณผ่อนคลายจากเฟด และเงินไหลเข้า ETF ในกรณีนี้ BTC อาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 123,731 ดอลลาร์
แรงขับเคลื่อนตลาดหลัก: ข้อมูล กฎระเบียบ และกระแสเงิน ETF
เทรดเดอร์ควรจับตาเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้เพื่อประเมินว่า XRP และ BTC จะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่:
- ข่าวเกี่ยวกับ XRP-spot ETF
- ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย: กฎหมาย CLARITY Act
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: สนับสนุนการลดดอกเบี้ยหรือทำให้ตลาดชะลอความคาดหวังต่อการเปลี่ยนนโยบายเฟด
- กระแสเงินในตลาด ETF: แนวโน้มการไหลเข้าหรือไหลออกมีความสำคัญต่อสมดุลอุปสงค์–อุปทานของ BTC
ดูว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางของ XRP และ BTC อย่างไร ท่ามกลางความเสี่ยงทางกฎหมายและการเมืองที่ยังคงพัฒนาอยู่