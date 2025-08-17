BTC $117,827.36 0.33%
XRP ข่าวล่าสุด

สวนกระแส! วาฬกว้านซื้อ XRP เงียบ ๆ ในช่วงราคาดิ่ง!

XRP
อัปเดตล่าสุด: 
สัญญาณอะไร? วาฬกว้านซื้อ XRP ล็อตใหญ่ในช่วงที่ราคาดิ่ง!

ในขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก และนักลงทุนรายย่อยต่างพากันเทขายเหรียญ XRP แต่เบื้องหลังกลับมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเมื่อกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ได้เข้าทยอยสะสม XRP อย่างเงียบ ๆ เป็นจำนวนมหาศาล

ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวนี้กำลังส่งสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงทิศทางราคา XRP ในอนาคตอันใกล้นี้

วาฬทุ่มซื้อ XRP สวนตลาด

นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ราคา XRP ดิ่งลงอย่างหนักระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มวาฬได้ใช้โอกาสนี้เข้าซื้อเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขการสะสมนั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง โดยในช่วงเวลาเพียง 4 วัน วาฬได้กว้านซื้อ XRP ไปมากถึง 440,000,000 XRP คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อจำนวนมหาศาลนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดโดยรวมกำลังอยู่ในภาวะขาลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ในศักยภาพระยะยาวของเหรียญ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dimsumdaily.hk/xrp-whales-quietly-accumulate-billions-as-market-divergence-signals-uncertainty/

จับตา Snorter Token: เหรียญมีมสำหรับนักเทรดตัวจริง

Snorter Bot Token

ท่ามกลางความผันผวนของ XRP นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพและประโยชน์ใช้สอยจริง

หนึ่งในโครงการที่น่าจับตาคือ Snorter Token ซึ่งเป็นเหรียญมีมของบอทเทรด Snorter Bot บน Telegram สำหรับนักเทรดสายซิ่งโดยเฉพาะ

Snorter Bot ถูกออกแบบมาเพื่อการเทรดที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และมีฟีเจอร์ครบวงจร ตั้งแต่ Swap, Snipe, Stop-loss ไปจนถึง Copy Trading ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์แยก

จุดเด่นคือการใช้ Custom RPC Routing บน Solana ทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วระดับมิลลิวินาทีแม้ในช่วงที่เครือข่ายหนาแน่น

นอกจากนี้ ผู้ที่ถือโทเคนยังได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.85% และมีระบบป้องกัน Rug Pull ที่แม่นยำ

ล่าสุด Snorter Token ระดมทุนในรอบพรีเซลไปได้แล้วกว่า 3.2 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนอย่างล้นหลาม

นี่จึงไม่ใช่แค่เหรียญมีทตามกระแส แต่เป็นโทเคนที่มี “การใช้งาน” จริงและมีโอกาสเติบโตสูงในตลาด Trading Bot ที่คาดว่าจะขยายตัวไปถึง 150,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2033

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Snorter Token หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปที่เว็บไซต์ Snorter Token

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
