สวนกระแส! วาฬกว้านซื้อ XRP เงียบ ๆ ในช่วงราคาดิ่ง!
ในขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก และนักลงทุนรายย่อยต่างพากันเทขายเหรียญ XRP แต่เบื้องหลังกลับมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเมื่อกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ได้เข้าทยอยสะสม XRP อย่างเงียบ ๆ เป็นจำนวนมหาศาล
ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวนี้กำลังส่งสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงทิศทางราคา XRP ในอนาคตอันใกล้นี้
วาฬทุ่มซื้อ XRP สวนตลาด
นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ราคา XRP ดิ่งลงอย่างหนักระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มวาฬได้ใช้โอกาสนี้เข้าซื้อเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่อง
ตัวเลขการสะสมนั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง โดยในช่วงเวลาเพียง 4 วัน วาฬได้กว้านซื้อ XRP ไปมากถึง 440,000,000 XRP คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านดอลลาร์
การเข้าซื้อจำนวนมหาศาลนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดโดยรวมกำลังอยู่ในภาวะขาลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ในศักยภาพระยะยาวของเหรียญ
