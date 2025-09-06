BTC $111,325.32 1.05%
ข่าว Altcoin

AI Gemini เคาะเป้า! XRP, Solana, Pepe ลุ้นทำราคาสูงสุดปี 2025

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ภาพ AI Gemini ของ Google คาดการณ์ราคาของ XRP, Solana และ Pepe ภายในสิ้นปี 2025

แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะยังดูซบเซา แต่ Google Gemini AI กลับมองเห็นศักยภาพในระยะยาวและได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาของเหรียญ Altcoin ที่น่าจับตาอย่าง XRP, Solana (SOL) และ Pepe (PEPE) โดยทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างน่าสนใจไปจนถึงสิ้นปี 2025 การวิเคราะห์จาก AI ยักษ์ใหญ่นี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของแต่ละโปรเจกต์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ การวิเคราะห์จาก AI ยังช่วยให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมของตลาดและค้นพบเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเหรียญที่กล่าวถึงในบทความนี้

วิเคราะห์ราคา XRP: Google Gemini คาดการณ์เป้าหมายราคาที่ $4.00

สำหรับ XRP นั้น Google Gemini ได้คาดการณ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4.00 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการที่สำคัญของเหรียญในปี 2025 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะคดีความกับ SEC และการพุ่งทะลุระดับ 1 ดอลลาร์ Gemini มองว่าโมเมนตัมเชิงบวกนี้ยังคงดำเนินต่อไปและอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอีกระลอก

AI วิเคราะห์ราคา XRP

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเปิดตัว XRP Mastercard ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ XRP เข้ากับธุรกิจบัตรเครดิตที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์โดยตรง นอกจากนี้ โอกาสในการอนุมัติ XRP Spot ETF ในเดือนตุลาคมก็ดูมีความเป็นไปได้สูง โดย Bloomberg ประเมินโอกาสไว้ถึง 85% ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะสามารถดึงดูดเงินทุนจากสถาบันจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาด

ยิ่งไปกว่านั้น B3 Network ซึ่งเป็น Layer-3 Chain ที่สร้างบน Base ได้ประกาศความร่วมมือกับ XRP Commons เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกมและการใช้งาน XRPL ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ให้กับระบบนิเวศของ Ripple ในทางเทคนิค ราคา XRP มีแนวต้านสำคัญที่ 3.60 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้อาจเปิดทางสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 10 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 2.50 และ 2.30 ดอลลาร์

วิเคราะห์ราคา XRP

Solana (SOL) จ่อแซง Ethereum? อัปเกรดครั้งใหญ่หนุนราคา

Google Gemini คาดการณ์ว่า Solana (SOL) มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า Ethereum ภายในสิ้นปีนี้ แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบมาระยะหนึ่งหลังจากพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในปี 2024 แต่ Solana ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหนึ่งในเชนที่สร้างรายได้สูงสุดที่ 5 ล้านดอลลาร์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

AI วิเคราะห์ราคา Solana

Solana กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดครั้งประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า “Alpenglow” ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงกว่า 98% การอัปเกรดนี้จะลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมลงเหลือเพียง 150 มิลลิวินาที ซึ่งจะปูทางไปสู่บริการ AI แบบเรียลไทม์บนเชน ตั้งแต่ DeFi Agents ไปจนถึงการเรียกใช้ LLM (Large Language Model) ได้โดยตรง

ในด้านเทคนิค ราคา Solana พยายามทะลุแนวโน้มขาลงและยืนเหนือระดับ 200 ดอลลาร์ ซึ่งเปลี่ยนจากแนวต้านเดิมมาเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือโซน 250-285 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ จะเป็นการเปิดประตูสู่เป้าหมายที่ 350 ดอลลาร์ และอาจไปถึง 400 ดอลลาร์ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีแนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ 177 ดอลลาร์

กราฟวิเคราะห์ราคา Solana วันที่ 5 กันยายน 2025

Pepe (PEPE) เหรียญมีมสุดแกร่ง แม้ราคาร่วงแต่ยังน่าจับตา

แม้ว่าราคาและปริมาณการซื้อขายของ Pepe (PEPE) จะลดลง 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Pepe ยังเป็นหนึ่งใน Meme Coin ที่น่าสนใจ และยังมีความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง ชุมชนยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาปรับตัวลง และข้อมูล on-chain แสดงให้เห็นว่าวาฬรายใหญ่กำลังสะสมเหรียญอย่างหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับช่วงที่เหลือของปี

AI วิเคราะห์ Pepe

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา Pepe กำลังอยู่ในโซนแนวรับที่สำคัญ โดยยึดแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ในขณะที่ยังคงติดอยู่ใต้แนวต้านขาลง แนวรับที่ชัดเจนอยู่ที่ระดับ 830 และ 600 ในขณะที่แนวต้านใหญ่จะอยู่ที่โซน 1,900-2,500

Gemini และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Pepe มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นขาขึ้น โดยชี้ไปที่พฤติกรรมในอดีตของเหรียญที่มักจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อใดก็ตามที่ Ethereum เริ่มทำผลงานได้ดีกว่าตลาด ซึ่งทำให้ Pepe ยังคงเป็นเหรียญที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการฟื้นตัว

กราฟวิเคราะห์ Pepe วันที่ 5 กันยายน 2025

Maxi Doge รวมพลังนักลงทุน สู่กำไรมหาศาล

Maxi Doge ($MAXI) ระดมทุน Presale ทะลุ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนและชุมชน เหรียญมีมนี้สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum นำเสนอภาพลักษณ์สุนัข Shiba ที่มีพลังงานสูง สื่อถึงวัฒนธรรมการเทรดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และชัยชนะ Maxi Doge แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เน้นพลังของนักเทรด และมีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด ที่สำคัญคือไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม

ความสำเร็จในการระดมทุนของ Maxi Doge สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของการลงทุนในโทเค็นรอบพรีเซล ซึ่งปัจจุบันมีเหรียญ Presale ที่น่าจับตามองอีกหลายโปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าซื้อได้ในราคาเริ่มต้น

ราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ $MAXI และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน โดยมี Hard Cap การระดมทุนที่ 15,760,176 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 40% ของอุปทานรวมทั้งหมด 150,240,000,000 โทเค็น ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้สภาพคล่อง พันธมิตร แคมเปญ และทีมงาน พร้อมข้อจำกัดการล็อกโทเค็น เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใส Smart Contract ได้รับการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof

Maxi Doge ยังเปิดให้ Stake ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ โดยผู้เข้าร่วมช่วงแรกมีโอกาสได้รับ APY สูงถึง 170% นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่ม Utility ในอนาคต เช่น การร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures เพื่อให้สามารถเทรด $MAXI ด้วยเลเวอเรจสูงได้ นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า $MAXI อาจมีโอกาสเติบโตสูง หากสามารถสร้างกระแสได้ใกล้เคียงกับ Dogecoin โดยคาดการณ์ราคาปลายปี 2568 อาจแตะ 0.0015–0.0024 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเปิดตัวบนตลาด Exchange และกระแสยังคงแข็งแกร่ง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

