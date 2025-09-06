AI Gemini เคาะเป้า! XRP, Solana, Pepe ลุ้นทำราคาสูงสุดปี 2025
แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะยังดูซบเซา แต่ Google Gemini AI กลับมองเห็นศักยภาพในระยะยาวและได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาของเหรียญ Altcoin ที่น่าจับตาอย่าง XRP, Solana (SOL) และ Pepe (PEPE) โดยทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างน่าสนใจไปจนถึงสิ้นปี 2025 การวิเคราะห์จาก AI ยักษ์ใหญ่นี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของแต่ละโปรเจกต์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ การวิเคราะห์จาก AI ยังช่วยให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมของตลาดและค้นพบเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเหรียญที่กล่าวถึงในบทความนี้
วิเคราะห์ราคา XRP: Google Gemini คาดการณ์เป้าหมายราคาที่ $4.00
สำหรับ XRP นั้น Google Gemini ได้คาดการณ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4.00 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการที่สำคัญของเหรียญในปี 2025 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะคดีความกับ SEC และการพุ่งทะลุระดับ 1 ดอลลาร์ Gemini มองว่าโมเมนตัมเชิงบวกนี้ยังคงดำเนินต่อไปและอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอีกระลอก
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเปิดตัว XRP Mastercard ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ XRP เข้ากับธุรกิจบัตรเครดิตที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์โดยตรง นอกจากนี้ โอกาสในการอนุมัติ XRP Spot ETF ในเดือนตุลาคมก็ดูมีความเป็นไปได้สูง โดย Bloomberg ประเมินโอกาสไว้ถึง 85% ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะสามารถดึงดูดเงินทุนจากสถาบันจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาด
ยิ่งไปกว่านั้น B3 Network ซึ่งเป็น Layer-3 Chain ที่สร้างบน Base ได้ประกาศความร่วมมือกับ XRP Commons เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกมและการใช้งาน XRPL ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ให้กับระบบนิเวศของ Ripple ในทางเทคนิค ราคา XRP มีแนวต้านสำคัญที่ 3.60 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้อาจเปิดทางสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 10 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 2.50 และ 2.30 ดอลลาร์
Solana (SOL) จ่อแซง Ethereum? อัปเกรดครั้งใหญ่หนุนราคา
Google Gemini คาดการณ์ว่า Solana (SOL) มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า Ethereum ภายในสิ้นปีนี้ แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบมาระยะหนึ่งหลังจากพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในปี 2024 แต่ Solana ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหนึ่งในเชนที่สร้างรายได้สูงสุดที่ 5 ล้านดอลลาร์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
Solana กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดครั้งประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า “Alpenglow” ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงกว่า 98% การอัปเกรดนี้จะลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมลงเหลือเพียง 150 มิลลิวินาที ซึ่งจะปูทางไปสู่บริการ AI แบบเรียลไทม์บนเชน ตั้งแต่ DeFi Agents ไปจนถึงการเรียกใช้ LLM (Large Language Model) ได้โดยตรง
ในด้านเทคนิค ราคา Solana พยายามทะลุแนวโน้มขาลงและยืนเหนือระดับ 200 ดอลลาร์ ซึ่งเปลี่ยนจากแนวต้านเดิมมาเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือโซน 250-285 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ จะเป็นการเปิดประตูสู่เป้าหมายที่ 350 ดอลลาร์ และอาจไปถึง 400 ดอลลาร์ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีแนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ 177 ดอลลาร์
Pepe (PEPE) เหรียญมีมสุดแกร่ง แม้ราคาร่วงแต่ยังน่าจับตา
แม้ว่าราคาและปริมาณการซื้อขายของ Pepe (PEPE) จะลดลง 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Pepe ยังเป็นหนึ่งใน Meme Coin ที่น่าสนใจ และยังมีความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง ชุมชนยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาปรับตัวลง และข้อมูล on-chain แสดงให้เห็นว่าวาฬรายใหญ่กำลังสะสมเหรียญอย่างหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับช่วงที่เหลือของปี
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา Pepe กำลังอยู่ในโซนแนวรับที่สำคัญ โดยยึดแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ในขณะที่ยังคงติดอยู่ใต้แนวต้านขาลง แนวรับที่ชัดเจนอยู่ที่ระดับ 830 และ 600 ในขณะที่แนวต้านใหญ่จะอยู่ที่โซน 1,900-2,500
Gemini และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Pepe มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นขาขึ้น โดยชี้ไปที่พฤติกรรมในอดีตของเหรียญที่มักจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อใดก็ตามที่ Ethereum เริ่มทำผลงานได้ดีกว่าตลาด ซึ่งทำให้ Pepe ยังคงเป็นเหรียญที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการฟื้นตัว
Maxi Doge รวมพลังนักลงทุน สู่กำไรมหาศาล
Maxi Doge ($MAXI) ระดมทุน Presale ทะลุ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนและชุมชน เหรียญมีมนี้สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum นำเสนอภาพลักษณ์สุนัข Shiba ที่มีพลังงานสูง สื่อถึงวัฒนธรรมการเทรดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และชัยชนะ Maxi Doge แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เน้นพลังของนักเทรด และมีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด ที่สำคัญคือไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม
ความสำเร็จในการระดมทุนของ Maxi Doge สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของการลงทุนในโทเค็นรอบพรีเซล ซึ่งปัจจุบันมีเหรียญ Presale ที่น่าจับตามองอีกหลายโปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าซื้อได้ในราคาเริ่มต้น
ราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ $MAXI และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน โดยมี Hard Cap การระดมทุนที่ 15,760,176 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 40% ของอุปทานรวมทั้งหมด 150,240,000,000 โทเค็น ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้สภาพคล่อง พันธมิตร แคมเปญ และทีมงาน พร้อมข้อจำกัดการล็อกโทเค็น เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใส Smart Contract ได้รับการตรวจสอบจาก Coinsult และ SolidProof
Maxi Doge ยังเปิดให้ Stake ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ โดยผู้เข้าร่วมช่วงแรกมีโอกาสได้รับ APY สูงถึง 170% นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่ม Utility ในอนาคต เช่น การร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures เพื่อให้สามารถเทรด $MAXI ด้วยเลเวอเรจสูงได้ นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า $MAXI อาจมีโอกาสเติบโตสูง หากสามารถสร้างกระแสได้ใกล้เคียงกับ Dogecoin โดยคาดการณ์ราคาปลายปี 2568 อาจแตะ 0.0015–0.0024 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเปิดตัวบนตลาด Exchange และกระแสยังคงแข็งแกร่ง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramเว็บไซต์ทางการ Maxi Doge