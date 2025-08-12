BTC $119,540.32 -0.08%
วาฬเทขาย Dogecoin? หลังทุ่มเงินกว่า $250K ซื้อ 2 เหรียญใหม่ที่อาจพุ่งแรง

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ภาพ Altcoins ที่วาฬกำลังแห่ตุน Token6900 และ Bitcoin Hyper

ถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่า วาฬรายใหญ่อย่าง Bit Origin ซื้อ Dogecoin เพิ่ม วงการคริปโตกำลังจับตาท่าทีของวาฬสายเก็งกำไร หลังพบการทำธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 250,000 ดอลลาร์ เข้าซื้อเหรียญ Presale เกิดใหม่ 2 ตัวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าอาจเป็นสัญญาณการโยกย้ายเงินทุนออกจากเหรียญมีมกระแสหลักอย่าง Dogecoin เพื่อมองหาโอกาสเติบโตครั้งใหม่ที่สูงกว่า ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนและคำถามถึงอนาคตของ Dogecoin ในฐานะราชาแห่งมีมคอยน์

จับสัญญาณวาฬ: เทขาย Dogecoin เพื่อเดิมพันครั้งใหม่?

ข้อมูลจาก On-chain เผยให้เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Wallet ‘0x8856…Fe72D’ ซึ่งได้ทุ่มเงินกว่า 23 ETH
(หรือราวๆ 102,473 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อซื้อเหรียญ Presale Token6900

วาฬแห่ตุน 100000 Token6900

Reference Etherscan: Transaction id for Token6900

หลังจากนั้น ในเวลาไม่ถึง 20 นาที วาฬซึ่งใช้ Wallet เดียวกันได้ทำการซื้อ Presale Bitcoin Hyper ด้วยมูลค่าถึง 35.149 ETH หรือประมาณ 156,894 ดอลลาร์

วาฬแห่ตุน 150k Bitcoin Hyper

Reference Etherscan: Transaction id for Bitcoin Hyper

สิ่งที่น่าสังเกตคือใน Wallet ดังกล่าวไม่มีการถือครองเหรียญมีมกระแสหลักอย่าง Dogecoin เลย ทำให้นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการหมุนเวียนเงินทุนอย่างมีกลยุทธ์ออกจากสินทรัพย์เดิมๆ ที่อาจรวมถึง Dogecoin เพื่อเข้าสะสมเหรียญใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่า

การซื้อขายที่รวดเร็วและใช้เงินทุนจำนวนมากเช่นนี้ มักเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของนักลงทุนรายใหญ่ และมักจะตามมาด้วยกระแสความสนใจจากชุมชน (FOMO) ในเวลาต่อมา การที่วาฬเมินเหรียญขวัญใจมหาชนอย่าง Dogecoin และหันไปหาโปรเจกต์ใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่นักลงทุนเริ่มมองหามากกว่าแค่กระแส แต่ยังมองหาศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ Dogecoin อาจให้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน

Token6900: มีมคอยน์สายปั่นที่อาจท้าชิงบัลลังก์ Dogecoin

หนึ่งในเหรียญที่วาฬเข้าซื้อคือ Token6900 ซึ่งเป็นมีมคอยน์สายพันธุ์แท้ที่เน้นความปั่นป่วนและพลังของชุมชนเป็นหลัก โดยไม่พยายามสร้างเรื่องราวการใช้งานที่ซับซ้อน คล้ายกับจุดเริ่มต้นของ Dogecoin ในอดีต โปรเจกต์นี้ระดมทุนไปแล้วเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ และกำลังสร้างกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย

Token6900

การที่นักลงทุนรายใหญ่ยอมทุ่มเงินกว่า 102,473 ดอลลาร์เพื่อซื้อ Token6900 แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีพื้นที่สำหรับมีมคอยน์ที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและความบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Dogecoin ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของเหรียญใหม่ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ อาจเป็นการดึงดูดเงินทุนและนักลงทุนกลุ่มใหม่ไปจาก Dogecoin ทำให้บัลลังก์ราชาแห่งมีมของ Dogecoin เริ่มสั่นคลอน

ด้วยกระแสที่กำลังมาแรงนี้ ทำให้หลายคนเริ่มให้ความสนใจวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Token6900 ในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตในอนาคต สำหรับนักลงทุนที่สนใจและมองเห็นโอกาสในเหรียญมีมตัวใหม่นี้ สามารถศึกษา วิธีการซื้อ Token6900 อย่างละเอียด เพื่อเข้าร่วมในช่วงพรีเซลได้

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ทางการ: https://token6900.com/th หรือในช่อง X (Twitter)

เว็บไซต์ทางการ Token6900

Bitcoin Hyper: นวัตกรรม Layer-2 ที่ Dogecoin ไม่มี

เหรียญที่สองที่วาฬทุ่มเงินลงทุนคือ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีความแตกต่างจาก Dogecoin อย่างสิ้นเชิง Bitcoin Hyper คือ Bitcoin Layer-2 ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้มีจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก พร้อมทั้งรองรับ dApps และ DeFi ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ Dogecoin ยังขาดอยู่

Bitcoin Hyper

นวัตกรรมที่น่าสนใจนี้ส่งผลให้ Bitcoin Hyper ระดมทุนได้เกือบแตะ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนักวิเคราะห์มองเห็นศักยภาพที่ไกลกว่าการเป็นแค่เหรียญกระแส และได้มีการ คาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ในอนาคต ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานของโปรเจกต์ หากคุณสนใจ สามารถเรียนรู้ วิธีซื้อ Bitcoin Hyper ในช่วงพรีเซล เพื่อประกอบการตัดสินใจ

การเดิมพันใน Bitcoin Hyper สะท้อนให้เห็นว่าวาฬไม่ได้มองแค่กระแสมีม แต่ยังมองหาการเติบโตที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและประโยชน์ใช้สอยจริง ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของ Dogecoin มาโดยตลอด หาก Bitcoin Hyper สามารถดึงดูดกิจกรรม DeFi และตลาดมีมบนเครือข่าย Bitcoin ได้สำเร็จ ก็อาจกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนที่เคยภักดีต่อ Dogecoin แต่ต้องการการเติบโตที่ยั่งยืนกว่า

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ทางการ: https://bitcoinhyper.com/th หรือใน X และช่อง Telegram

ไปยัง BTC Hyper

สรุป: อนาคต Dogecoin ท่ามกลางคู่แข่งใหม่ที่น่าจับตา

การเคลื่อนไหวของวาฬครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสำหรับ Dogecoin ว่าตำแหน่งผู้นำในตลาดมีมคอยน์ไม่ได้มั่นคงอีกต่อไป นักลงทุนรายใหญ่กำลังกระจายความเสี่ยงและมองหาโอกาสใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบมีมคอยน์สายปั่นอย่าง Token6900 และเหรียญที่มีนวัตกรรมอย่าง Bitcoin Hyper แม้ว่า Dogecoin จะยังคงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่แรงกดดันจากคู่แข่งหน้าใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อาจบีบให้ Dogecoin ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อรักษาความนิยมและมูลค่าในระยะยาว

Authors List

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
