รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกใช้ Chainlink และ Pyth รายงานข้อมูลเศรษฐกิจบนบล็อกเชน
วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ โดยเลือกใช้ผู้ให้บริการ Oracle ชั้นนำอย่าง Chainlink ($LINK) และ Pyth Network ($PYTH) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของประเทศขึ้นบนระบบบล็อกเชนโดยตรง
การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้จ่ายของภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารของทรัมป์ที่ต้องการผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก
Chainlink กับบทบาทใหม่ในการขับเคลื่อนข้อมูลภาครัฐ
Chainlink ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ Data Feeds จากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยจะรับหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และยอดขายที่แท้จริงแก่ผู้ซื้อในประเทศภาคเอกชน
โฆษกของ Chainlink เปิดเผยว่าบริษัทพร้อมที่จะเผยแพร่ Data Feeds เพิ่มเติมในอนาคตตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตามคำขอของรัฐบาล
ข่าวดังกล่าวส่งผลบวกต่อราคาเหรียญ $LINK โดยราคาปรับตัวขึ้นกว่า 3% ทันทีหลังประกาศ และหากนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ราคาได้พุ่งขึ้นมาแล้วประมาณ 60% จากจุดต่ำสุดที่ราว 15 ดอลลาร์มาอยู่ที่ราว 25 ดอลลาร์
Pyth Network ดาวรุ่งที่ได้รับความไว้วางใจ
นอกเหนือจาก Chainlink แล้ว Pyth Network ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ Oracle ที่ได้รับเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในหนึ่งปี
การประกาศความร่วมมือนี้ส่งผลให้ราคาเหรียญ $PYTH พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 60% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบล็อกเชนในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ
วิเคราะห์ผลกระทบ: อนาคต DeFi และตลาดคริปโตหลังข่าวใหญ่
การนำข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลขึ้นสู่บล็อกเชนผ่าน Chainlink และ Pyth จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อตลาดคริปโต โดยเฉพาะในแวดวงการเงินแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่อ้างอิงข้อมูลภาครัฐได้โดยตรง สร้างการคาดการณ์ตลาดแบบเรียลไทม์สำหรับเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ เช่น Stablecoins ซึ่งเพิ่งได้ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act พันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบโทเคน และสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเคน ก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้และโปร่งใสบนบล็อกเชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มความโปร่งใสและผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cointelegraph.com/news/us-government-chainlink-pyth-economic-data-onchain