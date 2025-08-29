BTC $112,703.08 0.45%
ETH $4,506.37 -1.47%
SOL $211.59 1.74%
PEPE $0.000010 0.01%
SHIB $0.000012 0.29%
BNB $877.98 1.71%
DOGE $0.22 0.87%
XRP $2.98 -1.06%
Cryptonews วงการคริปโต

รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกใช้ Chainlink และ Pyth รายงานข้อมูลเศรษฐกิจบนบล็อกเชน

Chainlink
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกใช้ Chainlink และ Pyth รายงานข้อมูลเศรษฐกิจบนบล็อกเชน

วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ โดยเลือกใช้ผู้ให้บริการ Oracle ชั้นนำอย่าง Chainlink ($LINK) และ Pyth Network ($PYTH) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของประเทศขึ้นบนระบบบล็อกเชนโดยตรง

การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้จ่ายของภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารของทรัมป์ที่ต้องการผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก

Chainlink กับบทบาทใหม่ในการขับเคลื่อนข้อมูลภาครัฐ

Chainlink ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ Data Feeds จากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยจะรับหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล และยอดขายที่แท้จริงแก่ผู้ซื้อในประเทศภาคเอกชน

โฆษกของ Chainlink เปิดเผยว่าบริษัทพร้อมที่จะเผยแพร่ Data Feeds เพิ่มเติมในอนาคตตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตามคำขอของรัฐบาล

ข่าวดังกล่าวส่งผลบวกต่อราคาเหรียญ $LINK โดยราคาปรับตัวขึ้นกว่า 3% ทันทีหลังประกาศ และหากนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ราคาได้พุ่งขึ้นมาแล้วประมาณ 60% จากจุดต่ำสุดที่ราว 15 ดอลลาร์มาอยู่ที่ราว 25 ดอลลาร์

ราคา PYTH พุ่งกว่า 60%

Pyth Network ดาวรุ่งที่ได้รับความไว้วางใจ

นอกเหนือจาก Chainlink แล้ว Pyth Network ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ Oracle ที่ได้รับเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในหนึ่งปี

การประกาศความร่วมมือนี้ส่งผลให้ราคาเหรียญ $PYTH พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 60% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบล็อกเชนในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ

วิเคราะห์ผลกระทบ: อนาคต DeFi และตลาดคริปโตหลังข่าวใหญ่

การนำข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลขึ้นสู่บล็อกเชนผ่าน Chainlink และ Pyth จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อตลาดคริปโต โดยเฉพาะในแวดวงการเงินแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่อ้างอิงข้อมูลภาครัฐได้โดยตรง สร้างการคาดการณ์ตลาดแบบเรียลไทม์สำหรับเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆ เช่น Stablecoins ซึ่งเพิ่งได้ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act พันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบโทเคน และสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเคน ก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้และโปร่งใสบนบล็อกเชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มความโปร่งใสและผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cointelegraph.com/news/us-government-chainlink-pyth-economic-data-onchain

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,086,180,609,295
1.96
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP วันนี้ : BlackRock จะจุดประกายการเบรกเอาต์ด้วย iShares XRP Trust ได้หรือไม่? ขณะที่ BTC ร่วง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-28 23:38:12
ข่าว Dogecoin
สัญญาณกระทิงมาแล้ว? Dogecoin Hashrate พุ่งแรง ลุ้นแตะ $0.257662?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-28 23:13:21
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า