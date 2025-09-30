Uptober Rally กำลังคึกคัก Bitcoin ดีดกลับแรงแตะ $114K นักลงทุนจับตาเป้าใหม่ $120K
ตลาดคริปโตกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดย Bitcoin ล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 114,423 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายรายวันสูงกว่า 62.2 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นถึง 3.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การดีดตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระแส เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 กำลังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้สำเร็จ จุดไฟความหวังใหม่ให้กับนักลงทุนที่กำลังจับตา “Uptober Rally” ที่รอคอยกันมานาน
นักวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันว่าการฟื้นตัวนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากการสะสมของสถาบันการเงินรายใหญ่ รวมถึงสัญญาณเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันกระแส เหรียญมีมมาแรง ก็ถูกพูดถึงมากขึ้นในชุมชนคริปโต ชี้ให้เห็นว่าตลาดโดยรวมกลับมามีความคึกคักในหลากหลายเซกเตอร์
ความหวัง Uptober จุดพลังบวกตลาด
การที่ Bitcoin ฟื้นตัวทะลุ $114,000 เกิดขึ้นหลังจากพุ่งขึ้นกว่า 4.5% ในรอบ 2 วันที่ผ่านมา พลิกกลับจากแรงขายเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งนักวิเคราะห์อธิบายว่าเกิดจากการถูกบีบให้ปิดสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป ส่งผลให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลและพร้อมสำหรับการวิ่งต่อ
ข้อมูลออนเชนยังเผยว่าปริมาณ Bitcoin ที่ไหลออกจากกระดานแลกเปลี่ยนมีมากกว่าที่ไหลเข้า ซึ่งสะท้อนการสะสมของนักลงทุนและลดแรงกดดันการขาย นอกจากนี้อัตรา Funding Rate ก็เริ่มเย็นลง บ่งบอกว่าสภาพตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงที่แข็งแรงขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
แม้บางนักลงทุนยังระมัดระวังต่อช่องว่างราคา (CME Gap) บริเวณ 111,300 ดอลลาร์ที่อาจดึงราคาลงชั่วคราว แต่โดยสถิติแล้วการปรับฐานลักษณะนี้มักกินเวลาไม่นาน หาก Bitcoin สามารถปิดรายวันเหนือ 115,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปี
สถาบันการเงินเดินหน้าเก็บสะสม
ด้านฝั่งสถาบันยังคงส่งสัญญาณมั่นใจ Michael Saylor และบริษัท Strategy Inc. ผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้น ได้เข้าซื้อเพิ่มอีก 196 BTC มูลค่า 22.1 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ย 113,048 ดอลลาร์ต่อเหรียญในช่วงที่ราคาย่อตัว ทำให้ปัจจุบันถือครองกว่า 640,031 BTC คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 47 พันล้านดอลลาร์
แม้หุ้นของ Strategy (MSTR) จะปรับตัวลงแตะจุดต่ำสุดรอบหกเดือนที่ 300.7 ดอลลาร์จากความผันผวนของตลาด แต่ผลงานในระยะยาวยังคงยอดเยี่ยม โดยบวกกว่า 96% ในรอบปี และทะยานขึ้นกว่า 2,000% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Saylor ยังคงย้ำว่า Bitcoin จะเป็นสินทรัพย์สำรองหลัก และคาดว่าสถาบันการเงินอื่นๆ จะหันมาสะสมมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้
มุมมองเชิงเทคนิค BTC/USD ชี้ขาขึ้น
หากมองจากกราฟเทคนิค จะเห็นว่า BTC/USD สามารถเบรกออกจากกรอบขาลงที่กดดันมาตลอดกลางเดือนกันยายน อีกทั้งยังทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 100 วันขึ้นมาได้สำเร็จ โดยระดับ 114,000 ดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็นแนวรับระยะสั้น รูปแบบกราฟยังคล้ายกับ “Bullish Flag” ซึ่งมักบ่งบอกถึงการต่อเนื่องของขาขึ้น
ดัชนี RSI พุ่งแตะ 83 แม้จะเข้าสู่เขต Overbought แต่กลับสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง หากกระทิงคุมเกมต่อไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 116,150 ดอลลาร์ และ 117,850 ดอลลาร์ ก่อนที่ตลาดอาจทดสอบด่านสำคัญ 120,000 ดอลลาร์ การพักฐานสั้นๆ แถว 114,741 ดอลลาร์จะถือเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพของราคา เพราะช่วยรีเซ็ตโมเมนตัมเพื่อเดินหน้าต่อ
ด้านความเสี่ยง หากราคาหลุด 113,000 ดอลลาร์ และ 112,600 ดอลลาร์ลงมา อาจเปิดทางให้ทดสอบ 110,350 และ 108,700 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเทรด การปิดรายวันเหนือ 114,700 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณเข้าสถานะ Long โดยมีเป้าหมายกำไรแถว 116,150–117,850 ดอลลาร์ ขณะที่จุดตัดขาดทุนสามารถตั้งไว้ใต้ 112,600 ดอลลาร์
Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer 2 ที่ผสานความปลอดภัย BTC กับความเร็ว Solana
หนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้คือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งตั้งเป้าจะเป็น Layer 2 ตัวแรกบนเครือข่าย Bitcoin ที่ทำงานด้วย Solana Virtual Machine (SVM) จุดเด่นคือการนำความปลอดภัยของ Bitcoin มาผสานกับความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำของ Solana เปิดประตูสู่การสร้างสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract), dApp และแม้แต่เหรียญมีมได้อย่างไร้รอยต่อ
ทีมงานเน้นเรื่องความน่าเชื่อถือและความสามารถในการขยายระบบ โดยผ่านการตรวจสอบจาก Consult เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ปัจจุบันยอดขาย Presale ทะลุ 19.2 ล้านดอลลาร์แล้ว และโทเค็น HYPER ในรอบนี้มีราคาเพียง 0.012985 ดอลลาร์ ซึ่งจะปรับขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าสู่รอบถัดไป
นักลงทุนที่สนใจสามารถ ซื้อ Bitcoin Hyper ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ทางการของโครงการ โดยรองรับทั้งการชำระด้วยคริปโตและบัตรธนาคาร นอกจากนี้ กระแสในตลาดยังจัดให้ HYPER เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปีนี้ เพราะมีศักยภาพที่จะกลายเป็นระบบนิเวศใหม่ของ Bitcoin ที่ขยายโอกาสไปสู่โลก DeFi และ GameFi ได้อย่างแท้จริงไปที่เพจ Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม