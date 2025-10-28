BTC $113,928.96 -1.42%
ทุ่มทุนหนัก! American Bitcoin ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์

ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Bitcoin ทองสะท้อนธงชาติสหรัฐบนพื้นหลังม่วง

American Bitcoin บริษัทขุดและถือครอง Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับตระกูล Trump สร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ด้วยการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมจำนวน 1,414 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ยอดคงคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3,865 BTC ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 445 ล้านดอลลาร์

การลงทุนเชิงรุกใน Bitcoin ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนของบริษัทในการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ การตัดสินใจลงทุนใน Bitcoin ของบริษัทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตเช่นกัน

เจาะลึกการเติบโตของ American Bitcoin หลังเข้าตลาด Nasdaq

การประกาศเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ American Bitcoin ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยใช้สัญลักษณ์ “ABTC” ซึ่งในวันแรกของการซื้อขาย หุ้นของบริษัทมีความผันผวนสูงจนต้องหยุดการซื้อขายถึง 5 ครั้ง แต่สุดท้ายก็สามารถปิดตลาดในแดนบวกที่ 16% หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง 85% ในระหว่างวัน ความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่อ่อนไหว ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า Bitcoin สามารถใช้ความกลัวในตลาดเพื่อทำกำไร ได้อย่างน่าสนใจ

การเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เป็นผลมาจากการควบรวมกิจการกับ Gryphon Digital Mining ซึ่งเป็นบริษัทขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนในตลาดอยู่แล้วในลาสเวกัส โดยการควบรวมกิจการแบบแลกหุ้น (stock-for-stock) ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนการควบรวมจะเสร็จสิ้น หุ้นของ Gryphon ได้พุ่งสูงขึ้นถึง 230% สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อบริษัทใหม่ที่เชื่อมโยงกับตระกูล Trump

Eric Trump ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท ได้กล่าวว่าบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราส่วน Bitcoin ต่อหุ้น (Bitcoin-per-share) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บริษัทเชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น “เราเชื่อว่าหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของแพลตฟอร์มสะสม Bitcoin คือจำนวน Bitcoin ที่หนุนหลังหุ้นแต่ละตัว” เขากล่าว กลยุทธ์การสะสม Bitcoin ในระยะยาวนี้สอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin ในปี 2025-2030 ซึ่งคาดการณ์ถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต

แผนภูมิแสดงการถือครอง Bitcoin ของ American Bitcoin ที่มา: American Bitcoin

ความเชื่อมโยงกับ Trump และการลงทุนใน Bitcoin ที่ถูกจับตา

การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump กับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในฐานะผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุน ได้ดึงดูดความสนใจและการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจอภัยโทษให้กับ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งจุดประกายข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

Maxine Waters สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ได้วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็น “ภาพสะท้อนที่น่าตกใจแต่ไม่น่าแปลกใจของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา” และกล่าวหาว่า Trump กำลัง “ให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่แก่อาชญากรคริปโต” นอกจากนี้ เธอยังกล่าวหาว่าเขาใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งส่วนตัว

คำแถลงการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่พบว่าความมั่งคั่งส่วนตัวของ Trump เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงที่เขากลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง โดยครอบครัวของ Trump เองก็ไม่ได้ปิดบังถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง Eric Trump เพิ่งบอกกับผู้สนับสนุนว่ากำไรของครอบครัวจากธุรกิจนี้ “อาจจะมากกว่า” 1 พันล้านดอลลาร์ที่มีการรายงานไป

นอกเหนือจากผลกำไรส่วนตัวแล้ว การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ Trump ยังถูกจับตามองว่าอาจส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง เช่น ข่าวดีลการค้าของ Trump อาจดันราคา Bitcoin ซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบต่อราคาในตลาดได้เช่นกัน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน
