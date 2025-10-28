ทุ่มทุนหนัก! American Bitcoin ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์
American Bitcoin บริษัทขุดและถือครอง Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับตระกูล Trump สร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ด้วยการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมจำนวน 1,414 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ยอดคงคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3,865 BTC ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 445 ล้านดอลลาร์
การลงทุนเชิงรุกใน Bitcoin ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนของบริษัทในการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ การตัดสินใจลงทุนใน Bitcoin ของบริษัทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตเช่นกัน
เจาะลึกการเติบโตของ American Bitcoin หลังเข้าตลาด Nasdaq
การประกาศเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ American Bitcoin ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยใช้สัญลักษณ์ “ABTC” ซึ่งในวันแรกของการซื้อขาย หุ้นของบริษัทมีความผันผวนสูงจนต้องหยุดการซื้อขายถึง 5 ครั้ง แต่สุดท้ายก็สามารถปิดตลาดในแดนบวกที่ 16% หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง 85% ในระหว่างวัน ความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่อ่อนไหว ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า Bitcoin สามารถใช้ความกลัวในตลาดเพื่อทำกำไร ได้อย่างน่าสนใจ
การเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เป็นผลมาจากการควบรวมกิจการกับ Gryphon Digital Mining ซึ่งเป็นบริษัทขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนในตลาดอยู่แล้วในลาสเวกัส โดยการควบรวมกิจการแบบแลกหุ้น (stock-for-stock) ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนการควบรวมจะเสร็จสิ้น หุ้นของ Gryphon ได้พุ่งสูงขึ้นถึง 230% สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อบริษัทใหม่ที่เชื่อมโยงกับตระกูล Trump
Eric Trump ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท ได้กล่าวว่าบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราส่วน Bitcoin ต่อหุ้น (Bitcoin-per-share) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บริษัทเชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น “เราเชื่อว่าหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของแพลตฟอร์มสะสม Bitcoin คือจำนวน Bitcoin ที่หนุนหลังหุ้นแต่ละตัว” เขากล่าว กลยุทธ์การสะสม Bitcoin ในระยะยาวนี้สอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin ในปี 2025-2030 ซึ่งคาดการณ์ถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต
ความเชื่อมโยงกับ Trump และการลงทุนใน Bitcoin ที่ถูกจับตา
การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump กับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในฐานะผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุน ได้ดึงดูดความสนใจและการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจอภัยโทษให้กับ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งจุดประกายข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
Maxine Waters สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ได้วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็น “ภาพสะท้อนที่น่าตกใจแต่ไม่น่าแปลกใจของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา” และกล่าวหาว่า Trump กำลัง “ให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่แก่อาชญากรคริปโต” นอกจากนี้ เธอยังกล่าวหาว่าเขาใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งส่วนตัว
คำแถลงการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่พบว่าความมั่งคั่งส่วนตัวของ Trump เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงที่เขากลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง โดยครอบครัวของ Trump เองก็ไม่ได้ปิดบังถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง Eric Trump เพิ่งบอกกับผู้สนับสนุนว่ากำไรของครอบครัวจากธุรกิจนี้ “อาจจะมากกว่า” 1 พันล้านดอลลาร์ที่มีการรายงานไป
นอกเหนือจากผลกำไรส่วนตัวแล้ว การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ Trump ยังถูกจับตามองว่าอาจส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง เช่น ข่าวดีลการค้าของ Trump อาจดันราคา Bitcoin ซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบต่อราคาในตลาดได้เช่นกัน