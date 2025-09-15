ชี้เป้า 4 Altcoins น่าจับตาลุ้นพุ่งก่อนประชุม FED 17 ก.ย. นี้!
นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตารอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในวันที่ 17 กันยายนนี้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี
ในสถานการณ์เช่นนี้ นักวิเคราะห์ได้ชี้เป้า Altcoins น่าจับตา ได้แก่ Sei (SEI), Chainlink (LINK), Sui (SUI) และ Cardano (ADA) ที่อาจมีศักยภาพเติบโตโดดเด่นทั้งก่อนและหลังการประกาศนโยบาย
เปิดศักยภาพ Sei และ Chainlink: 2 Altcoins พื้นฐานแกร่ง
Sei Network กำลังวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยมีปริมาณการทำธุรกรรม Stablecoin มากกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน และข้อมูลจาก Nansen ยังระบุว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อขายบน DEX สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1,530 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Sei ยังรุกเข้าสู่ตลาดเกมมิ่งอย่างจริงจัง โดย 40% ของธุรกรรมบนเครือข่ายมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกม
ล่าสุด Canary Capital ได้ยื่นขอจัดตั้ง Sei Staked ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่รวมผลตอบแทนจากการ Stake เข้าไปด้วยแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้น และปัจจุบันราคา SEI อยู่ที่ประมาณ 0.30 ดอลลาร์
ในขณะที่ Chainlink ยังคงเน้นย้ำบทบาทในฐานะเครือข่าย Oracle ที่สำคัญที่สุดของวงการ DeFi และโครงสร้างพื้นฐาน Stablecoin โปรแกรมใหม่อย่าง Reserve Program ได้ช่วยเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว และโปรโตคอล Cross-Chain Interoperability Protocol ก็ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบนิเวศต่าง ๆ
จุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับ Chainlink เพื่อนำข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคขึ้นสู่ระบบบล็อกเชน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า “Chainlink กำลังกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมและบล็อกเชน”
ปัจจุบัน LINK มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 23.62 ดอลลาร์ ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมกว่าครึ่ง
วิเคราะห์ SUI และ Cardano: 2 Altcoins น่าจับตาที่มาพร้อมนวัตกรรม
Sui กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในปี 2025 โดยทีมงาน Mysten Labs ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Seal สำหรับข้อมูลส่วนตัวบนเชน Walrus สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ และ Deepbook สำหรับการเทรด
ล่าสุดในงาน Sui RL ที่บาหลี คอสตาส ชัลคัส (Kostas Chalkas) ผู้ร่วมก่อตั้งยังได้เผยถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น Hashi เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Swiss Snaps แพลตฟอร์ม NFT ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
ปัจจุบัน SUI มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3.50 ดอลลาร์ และระบบนิเวศ DeFi ของเครือข่ายก็โทเคนที่ถูกนำการ Stake หลายพันล้านดอลลาร์แล้ว
ด้าน Cardano ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ใน 10 อันดับแรกมาอย่างยาวนานก็กำลังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง โดยล่าสุด ชาร์ลส์ ฮอสกินสัน (Charles Hoskinson) ผู้ก่อตั้งได้เปิดตัว LEIOS โซลูชันการปรับขนาดใหม่ล่าสุด ซึ่งฮอสกินสันยอมรับว่า “เราเสียพื้นที่ให้กับ Solana แต่ด้วย LEIOS เราสามารถเพิ่มความเร็วในขณะที่ยังคงรักษาการกระจายอำนาจของ Cardano ไว้ได้”
นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีการจัดกิจกรรม Airdrop สำหรับ Midnight ซึ่งเป็น Sidechain ที่เน้นความเป็นส่วนตัว เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบนิเวศ
ปัจจุบันราคา ADA ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.88 ดอลลาร์ ซึ่งยังห่างไกลจากราคาสูงสุดตลอดกาลทำให้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ตลาดรอฟังผลประชุม FED ต่อทิศทาง Altcoins วันที่ 17 กันยายน
หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 17 กันยายน 2025 จริง อาจส่งผลให้สภาพคล่องไหลกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีอีกครั้ง
ตามประวัติศาสตร์แล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยมักจะช่วยผ่อนคลายภาวะทางการเงินและกระตุ้นความต้องการของนักลงทุนทั้งใน Bitcoin และ Altcoins ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกต่างจับตารอการประกาศผลการประชุมอย่างใจจดใจจ่อ
การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในระยะสั้น และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ Altcoins น่าจับตาเหล่านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม