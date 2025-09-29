2 เหรียญเด่นรับ Uptober! HYPER และ MAXI จุดไฟตลาดคริปโต
ตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดใจ สวนทางกับความคาดการณ์ความผันผวนรุนแรง ขณะที่นักลงทุนและวาฬต่างจับตารอ ‘Uptober’ เดือนแห่งประวัติศาสตร์ขาขึ้นของตลาด ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบนี้ มีโครงการใหม่ที่น่าสนใจอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) และ Maxi Doge (MAXI) ที่กำลังซุ่มเตรียมสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ที่ถูกยกให้เป็นอนาคตใหม่ของ Bitcoin ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญน่าซื้อตัวต่อไป
ตลาดคริปโตสงบนิ่ง รอรับปรากฏการณ์ ‘Uptober’
เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ปิดตลาดอย่างมีเสถียรภาพที่ระดับต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์ ซึ่งหักล้างความกังวลเรื่องความโกลาหลหลังจากการหมดอายุของ Options มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum (ETH) และ Solana (SOL) มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สถานการณ์ที่น่าจะเกิดความผันผวนรุนแรงกลับกลายเป็นความมั่นคง ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในตลาดคริปโต
ข้อมูล Open Interest จาก CoinGlass เผยให้เห็นว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ลดลงเหลือ 7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหมดอายุ ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาที่ 78 พันล้านดอลลาร์ในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา สะท้อนให้เห็นว่าเงินทุนสถาบันกำลังกลับเข้ามาเตรียมพร้อมสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งในอดีตมักถูกเรียกว่า ‘Uptober’ เนื่องจากมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูง โดยตั้งแต่ปี 2015 Bitcoin ปิดเดือนตุลาคมเป็นบวกถึง 7 ใน 9 ปี ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า 20% นอกจากนี้ มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ใน DeFi (TVL) ยังเพิ่มขึ้นเป็น 150 พันล้านดอลลาร์ บ่งชี้ว่าเงินทุนยังคงอยู่ในระบบนิเวศและไม่ได้ไหลออกไปไหน
เปิดเกม Bitcoin Hyper! Layer-2 ปฏิวัติวงการ BTC
ท่ามกลางกระแสการรอคอย Uptober โปรเจกต์ที่โดดเด่นออกมาคือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 18.6 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นหนึ่งในโครงการระยะเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปี 2025 แนวคิดหลักของ Bitcoin Hyper คือการปลดล็อกมูลค่าตลาดมหาศาลของ Bitcoin ที่มีกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยการทำให้มันสามารถเขียนโปรแกรมได้ (Programmable) ในระดับที่ใช้งานได้จริง
สำหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกว่า Bitcoin Hyper คืออะไรและมีศักยภาพอย่างไร โครงการนี้ถือเป็นเครือข่าย Bitcoin Layer-2 ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง
Bitcoin Hyper เป็นโซลูชัน Layer-2 ที่สร้างขึ้นบน Solana Virtual Machine (SVM) ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง dApps ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยภาษา Rust ในขณะที่ยังคงยึดโยงการชำระธุรกรรมไว้กับเครือข่ายหลักของ Bitcoin ผ่านระบบ Canonical Bridge ที่จะล็อก BTC บนเชนหลักและสร้าง Wrapped BTC ขึ้นมาเพื่อใช้ในระบบนิเวศของ Hyper สิ่งนี้ทำให้สามารถรักษาความปลอดภัยของ Bitcoin ไว้ได้ พร้อมกับเพิ่มความเร็วและความสามารถในการขยายขนาดได้อย่างมหาศาล
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มศึกษาวิธีการซื้อ Bitcoin Hyper ในช่วงพรีเซล เพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตตั้งแต่เนิ่นๆไปยัง Bitcoin Hyper
MAXI มาแรง! เหรียญมีมสายกล้ามจ่อเบียด Dogecoin
หาก Bitcoin Hyper คือตัวแทนของโครงสร้างพื้นฐาน Maxi Doge (MAXI) ก็คือตัวแทนของพลังแห่งกระแสและเรื่องเล่า (Narrative) ที่กำลังมาแรง โดยระดมทุนพรีเซลไปแล้วกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ และกำลังกลายเป็นเหรียญมีมที่พร้อมจะแจ้งเกิดตามรอย Dogecoin หรือ Pepe
ความสำเร็จในช่วงพรีเซลที่ร้อนแรงทำให้ Maxi Doge กลายเป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ซึ่งนักลงทุนต่างคาดหวังผลตอบแทนที่สำคัญ
Maxi Doge สร้างความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในธีม ‘วัฒนธรรมยิม’ (gym culture) และถูกขนานนามว่าเป็น ‘ลูกสุนัขสุดโหดแห่งโลกคริปโต’ โดยโปรเจกต์ได้จัดสรรเงินทุนพรีเซลถึง 40% สำหรับการตลาด และอีก 25% ให้กับ Maxi Fund ซึ่งเป็นกองทุนสภาพคล่องที่ออกแบบมาเพื่อขยายผลกระทบด้านราคาตั้งแต่วันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาด
ด้วยราคาพรีเซลที่เพียง 0.000259 ดอลลาร์ต่อโทเคน MAXI จึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในต้นทุนต่ำ สำหรับเหรียญที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจสร้างผลตอบแทนได้ถึง 100 เท่า เมื่อเงินทุนเริ่มหมุนเวียนจาก BTC ไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น นอกจากนี้ สัญญาอัจฉริยะของ Maxi Doge ยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดย Coinsult และ SOLIDProof เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน
สำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สามารถศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge (MAXI) เพื่อเข้าร่วมในช่วงพรีเซลได้เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge