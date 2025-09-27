เปิดตัวแรง! Bitcoin Hyper L-2 ใหม่ระดมทุนทะลุ $18,000,000
วงการคริปโตกำลังจับตาโครงการน้องใหม่มาแรงอย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นเครือข่าย Bitcoin Layer-2 ตัวแรกที่เปิดตัวพรีเซลได้อย่างร้อนแรง โดยสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 18,000,000 ดอลลาร์
บทความนี้จะพาไปเจาะลึกว่า Bitcoin Hyper คืออะไร มีศักยภาพแค่ไหน และแนะนำวิธีซื้อเหรียญ Bitcoin Hyper แบบง่าย ๆ ก่อนใคร
เจาะลึก Bitcoin Hyper คืออะไร?
Bitcoin Hyper เป็นเหรียญ Presale ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านความเร็วและค่าธรรมเนียมของเครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิม โดยวางตัวเป็นเครือข่าย Bitcoin Layer-2 ตัวแรกของโลกที่ทำงานบน Solana Virtual Machine ทำให้สามารถลดระยะเวลาการยืนยันธุรกรรมจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้เหลือเพียง 1 วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าธรรมเนียมลงเหลือเพียงไม่กี่สตางค์
จุดเด่นสำคัญของ Bitcoin Hyper คือการปลดล็อกให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถเข้าถึงโลกของ dApps และ Web 3.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเกม, การ Stake, การให้กู้ยืม ไปจนถึงการทำ Tokenization ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับ Bitcoin ได้อย่างมหาศาล
สำหรับเหรียญ Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโทเคนหลักของระบบนิเวศ จะถูกใช้ในหลากหลายกรณี เช่น ใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, รับรางวัลจากการ Stake และใช้เพื่อเข้าถึง dApps ระดับพรีเมียมบนเครือข่าย Bitcoin Hyper
ส่อง Tokenomics และแผนงานของ Bitcoin Hyper
โครงการ Bitcoin Hyper มีอุปทานทั้งหมด 21,000 ล้านโทเคน โดยมีการจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ 30% สำหรับการพัฒนาโครงการ, 25% สำหรับคลัง, 20% สำหรับการตลาด, 15% สำหรับรางวัลการ Stake และอีก 10% สำหรับสภาพคล่องบนกระดานเทรดต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
โครงการยังได้ผ่านการตรวจสอบ Smart Contract จาก Coinsult ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนแล้ว
สำหรับแผนการพัฒนาถูกแบ่งออกเป็น 5 เฟสหลัก ๆ ตั้งแต่การเปิดตัวเว็บไซต์และทำการตลาด (เฟส 1), การเปิดพรีเซลและพัฒนาระบบการ Stake (เฟส 2), การเปิดตัว Layer-2 และ Canonical Bridge สำหรับฝาก-ถอน Bitcoin (เฟส 3), การนำโทเคนขึ้นสู่กระดานเทรด การเปิดตัวเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (เฟส 4) และการเปิดตัว DAO เพื่อให้ผู้ถือโทเคนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโครงการในอนาคต (เฟส 5)
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือระบบการ Stake ที่จัดสรรโทเคนไว้ถึง 15% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อเป็นรางวัล โดยปัจจุบันให้อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงกว่า 900% ซึ่งดึงดูดนักลงทุนในช่วงแรกได้อย่างมาก
วิธีซื้อ Bitcoin Hyper
ปัจจุบัน Bitcoin Hyper กำลังอยู่ในช่วงพรีเซล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าซื้อเหรียญได้ในราคาพิเศษที่ 0.0011825 ดอลลาร์ต่อโทเคนโดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1: เตรียม Crypto Wallet
โดยเราขอแนะนำ Best Wallet หรือ Crypto Wallet อื่น ๆ ที่รองรับหลายเครือข่าย เช่น MetaMask เพื่อใช้ในการซื้อและจัดเก็บโทเคน
- ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเหรียญสำหรับซื้อโทเคน
พรีเซลของ Bitcoin Hyper รองรับการชำระเงินด้วย Ethereum, Tether และ BNB นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรเครดิต/เดบิตในการซื้อได้โดยตรง
- ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ Crypto Wallet กับเว็บไซต์พรีเซล
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper จากนั้นคลิก ‘ซื้อด้วยคริปโต’ และเชื่อมต่อ Crypto Wallet ของคุณเข้ากับแพลตฟอร์ม
- ขั้นตอนที่ 4: ระบุจำนวนที่ต้องการซื้อและยืนยันธุรกรรม
หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ให้ระบุจำนวนเหรียญที่ต้องการแลกเปลี่ยน ระบบจะคำนวณจำนวนเหรียญที่คุณจะได้รับ จากนั้นกดยืนยันธุรกรรมใน Crypto Wallet ของคุณ โดยผู้ซื้อจะสามารถกดรับเหรียญได้ในช่วง Token Generation Event ของโครงการ
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Bitcoin Hyper