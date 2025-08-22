Arthur Hayes กลับลำ! ช้อน Ethereum อีกครั้ง คาดราคาอาจถึง $20,000
Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และนักลงทุนคริปโตชื่อดัง ได้สร้างความฮือฮาให้กับตลาดอีกครั้ง หลังเปิดเผยว่าได้กลับเข้าซื้อ Ethereum พร้อมแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของเหรียญ โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคา ETH อาจทะยานไปถึงระดับ $10,000-20,000 ภายในรอบวัฏจักรขาขึ้นนี้
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งสัญญาณบวกต่อ ETH แต่ยังทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามองกลยุทธ์ของเขาอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ กัน
Arthur Hayes เดิมพันครั้งใหญ่กับ Ethereum
ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด Arthur Hayes ยืนยันว่าเขาได้กลับเข้าซื้อ ETH ที่เคยขายไปก่อนหน้านี้ โดยให้เหตุผลว่า “กราฟมันบอกว่าจะขึ้นต่อ ดังนั้นคุณไม่สามารถฝืนตลาดได้” สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปตามสัญญาณทางเทคนิคและโมเมนตัมของตลาด
Hayes ยังได้เปรียบเทียบระหว่าง ETH กับคู่แข่งสำคัญอย่าง Solana (SOL) โดยระบุว่า แม้ทั้งสองเหรียญจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ปัจจุบันเขาให้น้ำหนักกับการลงทุนใน ETH มากกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่อศักยภาพการเติบโตของ Ether ในระยะยาว
เขามองว่าแม้ Solana จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าสนใจ แต่ ETH ยังคงมีโอกาสในการทำกำไรที่สูงกว่าใน cycle รอบนี้ การกลับมาลงทุนใน ETH ครั้งนี้จึงเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญที่น่าจับตา
นอกจากการเข้าซื้อ ETH โดยตรงแล้ว เขายังได้เข้าสะสมโทเคนในระบบนิเวศ DeFi ชั้นนำของ Ethereum ด้วย เช่น LDO, ETHFI และ PENDLE ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในภาพรวมของเครือข่าย ETH ทั้งหมด
วิเคราะห์เป้าหมายราคา ETH ที่ $20,000 เป็นไปได้จริงหรือ?
การคาดการณ์ราคา ETH ที่ระดับ 20,000 ดอลลาร์ของ Hayes อาจดูทะเยอทะยาน แต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่ทำให้เป้าหมายนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ปัจจัยสำคัญคือความต้องการมหาศาลจากกองทุน Spot ETH ETF ที่คาดว่าจะดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันให้ไหลเข้าสู่ตลาด ETH อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อจากสถาบันขนาดใหญ่ เช่น Bitmine และ Sharplink Gaming ที่เข้าซื้อ ETH รวมกันกว่า 2 ล้านเหรียญนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องของวาฬและสถาบันเหล่านี้เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนต่อราคา ETH
Hayes มองว่าเมื่อ ETH สามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้ จะเกิด “ช่องว่าง” ที่เปิดโอกาสให้ราคาทะยานขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว หากปัจจัยมหภาคและแรงหนุนจาก ETF สอดคล้องกัน เป้าหมายราคาที่เขาตั้งไว้ก็มีความเป็นไปได้สูง
ภาพรวมตลาด Ethereum และสัญญาณกระทิงล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคา ETH ได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 15% และเคยพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดที่ 4,700 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) เดิมเป็นอย่างมาก แม้จะมีการย่อตัวลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
โมเมนตัมเชิงบวกของ ETH ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเครือข่าย ประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และการเคลื่อนไหวของ Arthur Hayes ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการ ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชนคริปโตหันมาให้ความสนใจ ETH มากขึ้น และต่างพากันจับตาดูกิจกรรมในกระเป๋าเงินของเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณการลงทุนต่อไป
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?