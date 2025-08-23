BTC $117,153.28 4.02%
ETH $4,784.43 12.36%
SOL $196.36 7.86%
PEPE $0.000011 8.83%
SHIB $0.000013 6.95%
BNB $896.69 6.64%
DOGE $0.23 9.35%
XRP $3.06 5.18%
Cryptonews สปอนเซอร์

นับถอยหลัง! TOKEN6900 ระดมทุนทะลุ 50% – ใกล้ปิด Presale แล้ว?

Meme coin T6900 TOKEN6900
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
TOKEN6900

ตอนนี้ TOKEN6900 (T6900) ระดมทุนไปแล้วกว่าครึ่งทาง ซึ่งหากครบ 100% พรีเซลอาจปิดก่อนกำหนด จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักลงทุนที่อยากเข้าร่วมให้ทันก่อนราคาพุ่ง

T6900 เดินรอยตาม SPX6900 (SPX) ด้วยความเป็น “มีมคอยน์ที่แท้ทรู” ที่ไม่ให้สัญญากับอนาคตใดๆ ไม่สร้างโร้ดแมป แต่ยืนหยัดในความเรียบง่าย เหมือนกับ Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE) และ SPX ที่เคยก้าวสู่หลักพันล้านดอลลาร์มาแล้ว ทำให้มันแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นในตลาด

ในช่วงที่ตลาดคริปโตซบเซา และผู้เล่นต่างจับตาคำพูดของ Jerome Powell ในงาน Jackson Hole การมาถึงของ T6900 ถูกมองว่าเป็นเหรียญมีมเด่นประจำเดือนกันยายน ซึ่งราคาในช่วงพรีเซลอยู่ที่ $0.00705 ต่อโทเค็นเท่านั้น ซึ่งยังถูกมากเมื่อเทียบกับ SPX ที่มีโทเค็นโนมิกส์แทบจะเหมือนกัน แต่ซื้อขายอยู่ที่กว่า $1 ไปแล้ว

ดังนั้นสัปดาห์นี้จึงอาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ก่อนที่ T6900 จะเข้าตลาดและราคาพุ่งห่างจากจุดเริ่มต้นไปไกล

กันยายน = เดือนขาลงของตลาด แต่โอกาสยังซ่อนอยู่!

เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่ Bitcoin (BTC) ทำผลงานแย่ที่สุดโดยเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ ขณะที่ Ethereum (ETH) ก็ติดอันดับเดือนที่ผลตอบแทนเฉลี่ยแย่เป็นอันดับสอง โดยตลาดมักจะฟื้นกลับในเดือนถัดไปหรือที่นักเทรดเรียกว่า “Uptober” ซึ่ง BTC มักเป็นผู้นำ

แม้กันยายนจะเต็มไปด้วยแรงกดดัน แต่ก็ยังเปิดโอกาสอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่ม “เหรียญมีม” ที่มักพุ่งขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว หลายเหรียญที่มีมูลค่าหลักพันล้านดอลลาร์ในตอนนี้ก็เริ่มต้นจากกระแสคอมมูนิตี้ ไม่ใช่ยูทิลิตี้จริงจัง ตัวอย่างชัดเจนก็เช่น Dogecoin ที่วางรากฐานให้กับเหรียญมีมทั้งวงการ

แล้วต่อมาเหรียญตระกูลสุนัขอย่าง Bonk (BONK) และ Floki (FLOKI) ก็เข้ามาสานต่อความสำเร็จ จนปัจจุบันเหรียญกลุ่มนี้มีมาร์เก็ตแคปกว่า 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดเหรียญมีมทั้งหมด

DOGE

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายโปรเจกต์พยายามใส่ “ยูทิลิตี้” เช่น สติกเกอร์ AI หรือกลไก DeFi เข้าไปในเหรียญมีมรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งในท้ายที่สุดกลับทำให้เสน่ห์ดั้งเดิมของเหรียญเหล่านั้นเจือจางลง ผลลัพธ์คือมันไม่สามารถสร้างกระแสหรือความนิยมได้เท่าที่ควร

เมื่อเดือนกันยายนมาถึง พร้อมกับบรรยากาศที่มักจะสะท้อนถึงความซบเซาในตลาดคริปโต และนักเทรดจำนวนมากเริ่มหันหลังให้กับกระแสของ meme coins ดูเหมือนว่าโอกาสใหม่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เหรียญในตำนานเคยทำได้ในอดีต และนั่นก็คือ TOKEN6900 (T6900)

TOKEN6900 มีมคอยน์แท้ๆ เป็นอย่างไร?

TOKEN6900 ประกาศชัดว่าเป็นมีมคอยน์เต็มตัว และไม่ได้พยายามสร้างยูทิลิตี้ใดๆ เพราะแนวคิดหลักคือ “ในเมื่อเป็นมีมคอยน์ แล้วทำไมต้องจริงจังเกินไป” ดังนั้นต่อให้เปิด litepaper ดู คุณก็แทบจะไม่เจอสาระอะไรเลย

เพื่อเพิ่มความขบขันให้มากขึ้น T6900 ได้นำเสนอความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเลข 69 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ Elon Musk มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่าเป็นตัวเลขที่แฝงด้วยอารมณ์ขันอย่างสมบูรณ์แบบ

อีกสิ่งหนึ่งที่ Musk น่าจะเห็นด้วยกับ T6900 คือจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับการพิมพ์เงินแบบไร้ขอบเขต ซึ่งเขาได้แสดงความเห็นชัดเจนหลายครั้งว่าการพิมพ์เงินเรื่อยๆ แบบสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้

T6900 นิยามตัวเองว่าเป็น Non-Corrupt Token (NCT) ที่มีซัพพลายตายตัว ซึ่งเป็นการเสียดสีอย่างแยบยลต่อธนาคารกลางที่มักสัญญาว่าเงินของคุณจะ “เติบโต” แต่กลับลดค่าของมันอย่างเงียบๆ ผ่านเงินเฟ้อ

และเพื่อความ “ไร้สาระขั้นกว่า” มันยังเพิ่มซัพพลายอีก 1 โทเค็นเพื่อให้แซงหน้า SPX ไม่ใช่เพราะมันดีกว่าในเชิงพื้นฐาน แต่เพราะการกระทำนี้ทำให้มันดู “ไร้สาระ” ขึ้นอีก 1 เท่า

นี่แหละคือสาระสำคัญของ TOKEN6900 แนวคิดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ “meme coin” คลาสสิก ซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลยแม้แต่น้อย

และถ้าจะพูดกันตามตรง มันไม่ใช่เรื่องของ “เงิน” ด้วยซ้ำ เพราะตามคำกล่าวของ Murad Mahmudov ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ด้าน meme coin ในยุคนี้ ความไม่สนใจในเรื่องเงินนี่แหละที่มักจะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวอันน่าประหลาดใจในตลาดเสมอ

ปรัชญาเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้กับการตั้ง hard cap ของ T6900 ที่ $5 ล้าน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดสูงสุดของการระดมทุน และยังรวมถึงความจริงที่ว่าการขายล่วงหน้าจะสิ้นสุดลงก่อนกำหนด แม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้าหมายราคาที่ตั้งไว้ก็ตาม

เพราะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของ T6900 ซึ่งเป็นเหรียญมีมที่สะท้อนความเป็น meme อย่างแท้จริงในทุกมิติ

จากพรีเซลสู่โอกาส 100x บนตลาดเทรด?

แม้ T6900 จะไม่เน้นเรื่องเงิน แต่เมื่อกระแสเริ่มติด มูลค่าก็อาจพุ่งได้เอง โดยหลายคนคาดว่ามันอาจให้ผลตอบแทนถึง 100x เหมือนที่ SPX6900 เคยทำ และหากดูจากประวัติศาสตร์แล้ว เหรียญมีมที่เลียนแบบความสำเร็จอย่าง Dogecoin แต่เพิ่มความบ้าบอกว่ามักจะไปได้ไกลกว่าที่คิด

ตอนนี้พรีเซลเหลือเวลาเพียง 6 วันเท่านั้น หลังจากนี้ใครพลาดจะต้องไปแย่งซื้อบนกระดานเทรดตอนที่ราคาอาจพุ่งไปไกลแล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อได้ที่เว็บไซต์พรีเซลของ T6900 โดยโปรเจกต์ได้แนะนำ Best Wallet แอปกระเป๋าคริปโตที่ผ่านการตรวจสอบจาก Certik แล้ว ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Google Play และ App Store พร้อมติดตามข่าวสารและคอมมูนิตี้ได้ทาง X หรือ Instagram

เว็บไซต์ทางการ Token6900

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Ethereum
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
2025-08-22 22:58:37
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,250,813,370,860
2.03
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Ethereum
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
2025-08-22 22:58:37
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
นับถอยหลัง! TOKEN6900 ระดมทุนทะลุ 50% – ใกล้ปิด Presale แล้ว?
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-23 00:18:18
XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-22 17:15:11
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า