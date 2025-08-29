BTC $110,027.62 -2.62%
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110,000 ทำตลาดป่วน! แต่สถาบันยังสนับสนุน

อัปเดตล่าสุด: 
ราคา Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110K

Bitcoin (BTC) ราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $110,000 ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนนี้ ข้อมูลเชิงลึกกลับเผยให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป เมื่อบรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่ยังคงเดินหน้าสะสมและสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับ BTC อย่างแข็งแกร่ง

นักลงทุนตอบสนองต่อสถานการณ์นี้แตกต่างกันไป บทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงสาเหตุของการปรับฐานราคา BTC ในระยะสั้น พร้อมสำรวจปัจจัยหนุนจากฝั่งสถาบันที่อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาในระยะยาว

วิเคราะห์สาเหตุ BTC ร่วงต่ำกว่า $110,000 และสัญญาณทางเทคนิค

ราคา BTC ร่วงหนัก ต่ำกว่า $110,000

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของราคา BTC แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างชัดเจน โดยราคาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า $110,000 เหตุการณ์นี้ถูกโยงกับปัจจัยหลายด้าน เช่น การเพิ่มขึ้นของแรงขาย แนวโน้มเศรษฐกิจในระดับมหภาค และการเทรดจากนักลงทุนสถาบัน

เมื่อวิเคราะห์ในทางเทคนิค ข้อมูลชี้ว่าราคา BTC ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Rising Wedge ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจนำไปสู่การปรับตัวลง นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง MACD และ RSI ยังแสดงให้เห็นสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง สัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคา BTC อาจมีการปรับฐานในระยะสั้น ก่อนที่จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน กราฟ BTC/USD แบบ 4 ชั่วโมงแสดงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย Bitcoin ยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวรับที่แข็งแกร่งได้ อาจมีโอกาสปรับตัวลงอีกในชั่วโมงข้างหน้า

ตัวชี้วัด Relative Strength Index (RSI) ในกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ระดับ 47 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 50 บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอิทธิพลเหนือการซื้อ นอกจากนี้ เส้น MACD ยังอยู่ในโซนลบ ซึ่งสะท้อนว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดในขณะนี้

Bitcoin TradingView
ที่มา: TradingView

หาก BTC ปิดราคาต่ำกว่าระดับ EMA รายวันที่ $110,883 มีโอกาสสูงที่จะร่วงลงทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดที่ $108,513 และหากการร่วงลงนี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจเห็นราคาลดลงไปสู่แนวรับสำคัญถัดไปที่ $103,991 ซึ่งอยู่ในระดับ EMA 200 วัน (CoinJournal)

อย่างไรก็ตาม หากตลาดสามารถฟื้นตัวได้ และราคาปิดเหนือระดับ EMA ที่ $110k ก็อาจเป็นสัญญาณว่าการฟื้นตัวกำลังเริ่มต้น โดยราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแตะแนวต้านถัดไปที่ $116,000 ในช่วงถัดไป

สถาบันการเงินเดิมพันระยะยาวกับ Bitcoin แม้ตลาดผันผวน

แม้ราคา BTC จะผันผวนในระยะสั้น แต่การยอมรับในระดับสถาบันได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้ว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาคยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยเสริมความยืดหยุ่นของ BTC ได้อย่างชัดเจน การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำ BTC มาเป็นส่วนหนึ่งในบัญชีเกษียณอายุ (เช่น 401(k) plans) ได้เปิดโอกาสให้สินทรัพย์นี้ได้รับกระแสเงินทุนจากสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน การขยายบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เช่น การ staking, การวิเคราะห์ blockchain, และการขุด (mining) จากบริษัทชั้นนำอย่าง BlackRock และ Coinbase แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่สามารถรองรับความผันผวนระยะสั้นได้

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการยอมรับนี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Custody) ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยตลาดนี้คาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 3.28 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง BNY Mellon และ JPMorgan Chase ได้เริ่มให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมายแล้ว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน

Bitcoin Hyper ($HYPER): ปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้ BTC

นอกเหนือจากการเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าแล้ว ประโยชน์ใช้สอยของ BTC กำลังจะถูกยกระดับไปอีกขั้นด้วย Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่สร้างบน เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยน BTC ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture โดยเฉพาะ

เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ Bitcoin Hyper เหรียญ L2

โครงการนี้เข้ามาแก้ปัญหาคอขวดของเครือข่าย BTC ดั้งเดิมที่ทั้งช้าและมีค่าธรรมเนียมสูง ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาทีและค่าแก๊สที่ต่ำมาก ทำให้ HYPER เปิดประตูสู่การใช้งานจริงที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้าง Meme Coin บน Bitcoin ได้ในไม่กี่คลิก ไปจนถึงการนำ BTC ไปใช้ในระบบ DeFi เพื่อค้ำประกัน, กู้ยืม หรือเพิ่มสภาพคล่องใน DEX

จุดเด่นของ HYPER คือการใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก ทำให้ยังคงความปลอดภัยของ BTC ไว้ได้อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันก็เปิดให้สินทรัพย์จากเชนอื่นอย่าง Ethereum และ Solana สามารถเข้ามาใช้งานบน Layer-2 ของ BTC ได้ผ่านระบบ Cross-Chain Bridge ที่ปลอดภัย โทเค็น $HYPER ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค่า Gas แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึง dApps และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโครงการผ่านระบบ DAO

ปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ในช่วง Presale ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ก่อนโดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับกองทุนใหญ่ ด้วยราคาที่ปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง และโอกาสในการ ซื้อแล้ว Stake ทันที เพื่อรับผลตอบแทนสูง ทำให้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม สะท้อนจากยอดระดมทุนที่พุ่งแตะ ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น และการเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่กว่า ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ในวันเดียว ท่ามกลางดัชนี Altcoin Season ที่เพิ่มขึ้นถึง 57

