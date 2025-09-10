Solana พุ่งแรงหลังเข้าจดทะเบียน Nasdaq นักลงทุนลุ้น Snorter Token อาจเป็นดาวรุ่งเหรียญใหม่
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Solana กลายเป็นดาวเด่นของตลาดคริปโต โดยราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในขณะที่ Bitcoin ยังคงอ่อนตัวลงราว 8.5% ซึ่งกระแสครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุด เพราะหลายปัจจัยกำลังทำให้ SOL มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเร็วๆ นี้
แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการที่ SOL Strategies เข้าสู่ตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ $STKE เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน Solana อีกทั้ง Forward Industries ยังระดมทุนได้กว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์จาก Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital เพื่อสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนมูลค่าระยะยาวของเครือข่าย Solana
ท่ามกลางกระแสนี้ Snorter Token ($SNORT) โทเค็นทางการของ Telegram Trading Bot บน Solana ก็กำลังเป็นที่จับตามอง เนื่องจากยอดขาย Presale ใกล้แตะ 4 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่
ทำไม Solana ถึงพุ่งแรง
ราคาล่าสุดของ Solana อยู่ที่ราว 220 ดอลลาร์ ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 295 ดอลลาร์เพียง 25% เท่านั้น ปัจจัยบวกที่หนุนราคามาจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ SOL Strategies และการที่ Forward Industries ทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างกลยุทธ์ Treasury สำหรับ Solana โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการลงทุนชั้นนำ
นอกจากนี้ Galaxy Digital ยังประกาศนำหุ้นที่จดทะเบียนกับ SEC มาทำโทเค็นบน Solana ผ่านแพลตฟอร์ม Opening Bell ของ Superstate ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการนำสินทรัพย์โลกจริงขึ้นสู่บล็อกเชน ขณะที่ Gemini เองก็เปิดให้บริการ Staking บน Solana ในยุโรป หลังได้รับอนุมัติจาก MiCA ในมอลตา ยิ่งทำให้ภาพรวมของ Solana มีอนาคตสดใสขึ้น
ในเชิงมหภาค รายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยจาก Fed ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และ Solana คือหนึ่งในตัวเลือกหลักที่นักลงทุนกำลังเร่งสะสม
BONK, PENGU, WIF พุ่งสองหลัก ขณะที่ $SNORT ใกล้แตะ 4M
ฝั่ง เหรียญมีมมาแรง อย่าง BONK, Pudgy Penguins (PENGU) และ dogwifhat (WIF) ต่างพุ่งขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลักในรอบสัปดาห์ โดย BONK นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 12%
อย่างไรก็ตาม โฟกัสกำลังเริ่มหันไปที่ Snorter Token ($SNORT) ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรอบ Presale ซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดนักลงทุนสาย degen เท่านั้น แต่ยังมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาซื้อสะสม เช่น เคสหนึ่งที่เข้าซื้อกว่า 40,000 ดอลลาร์ตั้งแต่ 2 เดือนก่อน
แม้เหรียญเก่าอย่าง BONK, PENGU และ WIF จะได้รับความนิยมสูง แต่ด้วยมูลค่าตลาดที่เติบโตมากแล้ว การสร้างผลตอบแทนมหาศาลอาจทำได้ยาก ต่างจาก $SNORT ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด
Snorter Bot คืออะไร ทำไมถึงมาแรง
Snorter Bot คือบอทเทรดคริปโตบน Telegram ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana จุดเด่นคือทำให้การเทรดคริปโตสะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย
ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ ระบบสลับเหรียญที่มีการป้องกัน front-running, การตั้ง Sniping อัตโนมัติพร้อมระบบจัดการภาษี, คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Limit Order), Copy Trading ตลอดจนระบบตรวจจับ Honeypot และ Rugpull เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
สำหรับผู้ถือ $SNORT จะได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.85% เมื่อเทียบกับบอทยอดนิยมอื่นๆ ที่เก็บ 1–1.5% ซึ่งทำให้ Snorter Token มีทั้งคุณค่าเชิงยูทิลิตี้และเสน่ห์ของ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา
ยิ่งไปกว่านั้น โครงการยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Coinsult และ SolidProof มาแล้ว พร้อมทั้งเสนอ Staking APY สูงถึง 120% ที่กำลังจูงใจนักลงทุนอย่างมาก
Solana พุ่งแน่ แต่โทเค็นใน Ecosystem อาจพุ่งแรงกว่า
ด้วยปัจจัยบวกหลายประการที่ซ้อนทับกัน Solana มีแนวโน้มจะเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นใหม่ แต่โอกาสไม่ได้มีแค่ที่ $SOL เท่านั้น เหรียญในระบบนิเวศ Solana โดยเฉพาะโทเค็นที่มีการใช้งานจริงอย่าง $SNORT ก็กำลังได้รับแรงหนุนจากทั้งกระแสและการใช้งานจริง
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Solana โดยตรงหรือการเลือกโทเค็นที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะในปี 2025 นั้น หลายฝ่ายเชื่อว่า Solana และโครงการร่วมเครือข่าย จะกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจสร้างผลตอบแทนได้เกินความคาดหมายไปยัง Snorter Token