Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

Solana พุ่งแรงหลังเข้าจดทะเบียน Nasdaq นักลงทุนลุ้น Snorter Token อาจเป็นดาวรุ่งเหรียญใหม่

Snorter Token Solana
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Aardvark มาสคอตถือ Snorter Token เคียงข้างโลโก้ Solana

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Solana กลายเป็นดาวเด่นของตลาดคริปโต โดยราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในขณะที่ Bitcoin ยังคงอ่อนตัวลงราว 8.5% ซึ่งกระแสครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุด เพราะหลายปัจจัยกำลังทำให้ SOL มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเร็วๆ นี้

แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการที่ SOL Strategies เข้าสู่ตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ $STKE เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน Solana อีกทั้ง Forward Industries ยังระดมทุนได้กว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์จาก Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital เพื่อสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนมูลค่าระยะยาวของเครือข่าย Solana

ท่ามกลางกระแสนี้ Snorter Token ($SNORT) โทเค็นทางการของ Telegram Trading Bot บน Solana ก็กำลังเป็นที่จับตามอง เนื่องจากยอดขาย Presale ใกล้แตะ 4 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่

ทำไม Solana ถึงพุ่งแรง

ราคาล่าสุดของ Solana อยู่ที่ราว 220 ดอลลาร์ ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 295 ดอลลาร์เพียง 25% เท่านั้น ปัจจัยบวกที่หนุนราคามาจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ SOL Strategies และการที่ Forward Industries ทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างกลยุทธ์ Treasury สำหรับ Solana โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการลงทุนชั้นนำ

นอกจากนี้ Galaxy Digital ยังประกาศนำหุ้นที่จดทะเบียนกับ SEC มาทำโทเค็นบน Solana ผ่านแพลตฟอร์ม Opening Bell ของ Superstate ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการนำสินทรัพย์โลกจริงขึ้นสู่บล็อกเชน ขณะที่ Gemini เองก็เปิดให้บริการ Staking บน Solana ในยุโรป หลังได้รับอนุมัติจาก MiCA ในมอลตา ยิ่งทำให้ภาพรวมของ Solana มีอนาคตสดใสขึ้น

ในเชิงมหภาค รายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยจาก Fed ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และ Solana คือหนึ่งในตัวเลือกหลักที่นักลงทุนกำลังเร่งสะสม

BONK, PENGU, WIF พุ่งสองหลัก ขณะที่ $SNORT ใกล้แตะ 4M

ฝั่ง เหรียญมีมมาแรง อย่าง BONK, Pudgy Penguins (PENGU) และ dogwifhat (WIF) ต่างพุ่งขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลักในรอบสัปดาห์ โดย BONK นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 12%

อย่างไรก็ตาม โฟกัสกำลังเริ่มหันไปที่ Snorter Token ($SNORT) ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรอบ Presale ซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดนักลงทุนสาย degen เท่านั้น แต่ยังมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาซื้อสะสม เช่น เคสหนึ่งที่เข้าซื้อกว่า 40,000 ดอลลาร์ตั้งแต่ 2 เดือนก่อน

แม้เหรียญเก่าอย่าง BONK, PENGU และ WIF จะได้รับความนิยมสูง แต่ด้วยมูลค่าตลาดที่เติบโตมากแล้ว การสร้างผลตอบแทนมหาศาลอาจทำได้ยาก ต่างจาก $SNORT ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Snorter Bot คืออะไร ทำไมถึงมาแรง

Snorter Bot คือบอทเทรดคริปโตบน Telegram ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana จุดเด่นคือทำให้การเทรดคริปโตสะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย

ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ ระบบสลับเหรียญที่มีการป้องกัน front-running, การตั้ง Sniping อัตโนมัติพร้อมระบบจัดการภาษี, คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Limit Order), Copy Trading ตลอดจนระบบตรวจจับ Honeypot และ Rugpull เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ฟีเจอร์ของ Snorter Bot

สำหรับผู้ถือ $SNORT จะได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.85% เมื่อเทียบกับบอทยอดนิยมอื่นๆ ที่เก็บ 1–1.5% ซึ่งทำให้ Snorter Token มีทั้งคุณค่าเชิงยูทิลิตี้และเสน่ห์ของ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Coinsult และ SolidProof มาแล้ว พร้อมทั้งเสนอ Staking APY สูงถึง 120% ที่กำลังจูงใจนักลงทุนอย่างมาก

Solana พุ่งแน่ แต่โทเค็นใน Ecosystem อาจพุ่งแรงกว่า

ด้วยปัจจัยบวกหลายประการที่ซ้อนทับกัน Solana มีแนวโน้มจะเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นใหม่ แต่โอกาสไม่ได้มีแค่ที่ $SOL เท่านั้น เหรียญในระบบนิเวศ Solana โดยเฉพาะโทเค็นที่มีการใช้งานจริงอย่าง $SNORT ก็กำลังได้รับแรงหนุนจากทั้งกระแสและการใช้งานจริง

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Solana โดยตรงหรือการเลือกโทเค็นที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะในปี 2025 นั้น หลายฝ่ายเชื่อว่า Solana และโครงการร่วมเครือข่าย จะกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจสร้างผลตอบแทนได้เกินความคาดหมาย

ไปยัง Snorter Token

