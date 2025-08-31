BTC $108,628.53 0.04%
Solana

Solana จ่อผ่านอนุมัติ Spot ETF จาก SEC 16 ต.ค. นี้ โอกาสสูงถึง 99%?

คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง

SEC เตรียมตัดสินอนุมัติกองทุน Solana Spot ETF ถึง 8 ฉบับภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นี้ ทำเอาตลาดเฮไปตามๆ กัน โดยตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket ให้โอกาสสำเร็จสูงถึง 99%

ข่าวใหญ่นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันราคา SOL และระบบนิเวศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin และ Ethereum มาแล้ว

จับตา 16 ต.ค.! SEC จ่ออนุมัติ Solana Spot ETF โอกาสสูงถึง 99%

นักลงทุนทั่วโลกกำลังนับถอยหลังสู่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นเส้นตายที่ SEC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งกองทุน Solana Spot ETF จำนวน 8 ฉบับ ท่ามกลางกระแสเชิงบวกที่ตลาดคาดการณ์ให้โอกาสอนุมัติสูงถึง 99% การอนุมัตินี้ถือเป็นประตูบานสำคัญที่จะเปิดทางให้เงินทุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ไหลเข้าสู่ SOL โดยตรง

หากอ้างอิงจากความสำเร็จของ Bitcoin และ Ethereum ETF ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินได้กว่า 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า SOL ETF อาจดึงดูดเงินทุนได้ระหว่าง 3.8 ถึง 7.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปีแรก ปัจจัยนี้ ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยิ่งเป็นแรงส่งให้สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง SOL มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและราคา SOL ทำไมสถาบันถึงสนใจ?

ความสนใจใน SOL ไม่ได้มาจากกระแส ETF เพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเครือข่ายด้วย ปัจจุบัน SOL ได้รับการยอมรับจากบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย เช่น Stripe, SpaceX และ BlackRock ที่นำไปใช้ในระบบชำระเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล (Tokenized Assets) ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการต่อวินาที (TPS) และค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ทำให้ SOL กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการใช้งานจริง

นอกจากนี้ ตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น (RWA) บนเครือข่าย Solana ยังเติบโตขึ้นถึง 218% ในปีนี้ มีมูลค่ารวมกว่า 553.8 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณจาก RSI ที่ประมาณ 57 และ MACD ที่เป็นบวก ก็บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น โดยนักวิเคราะห์มองว่าหากราคา SOL สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 220 ดอลลาร์ไปได้ ก็มีโอกาสพุ่งสู่เป้าหมายที่ 500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

Snorter Token ($SNORT) เหรียญมีมบน Solana ที่นักเทรดต้องจับตา

จากการที่ระบบนิเวศของ Solana กำลังร้อนแรงขึ้น โปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมน่าสนใจก็เริ่มเกิดขึ้นตามมา หนึ่งในนั้นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากคือ Snorter Token ($SNORT) ซึ่งเป็น Meme coin ที่มาพร้อมกับการใช้งานจริงบน Telegram ออกแบบมาเพื่อนักเทรดโดยเฉพาะ

Roadmap ของ Snorter เหรียญมีมบน Solana ที่มาพร้อมบอทและเครื่องมือช่วยเทรด

Snorter ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญกระแส แต่เป็นระบบเทรดแบบ all-in-one บน Telegram ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร ตั้งแต่การ Swap, Snipe เหรียญใหม่, ตั้ง Stop-loss ไปจนถึง Copy-trading กลยุทธ์ของนักเทรดมือโปร ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยตรงผ่านแชต ไม่ต้องสลับแอปให้วุ่นวาย

จุดเด่นสำคัญคือการใช้ custom RPC routing บน SOL ที่ทำให้ธุรกรรมรวดเร็วระดับเสี้ยววินาที แม้ในช่วงที่เครือข่ายหนาแน่น และผู้ที่ถือโทเค็น $SNORT ยังได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.85% เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกัน Rug Pull และ Honeypot ที่ตรวจจับการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Snorter ระดมทุนแบบ Fair Launch อย่างโปร่งใสโดยไม่ผ่าน VC และสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า $3.62M แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากคอมมูนิตี้อย่างล้นหลาม นี่จึงเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์บน SOL ที่มีทั้ง “กระแส” และ “การใช้งาน” จริง ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

ไปยัง Snorter Token

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
