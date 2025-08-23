Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB พุ่งแรงหลัง Powell ส่งสัญญาณ Fed อาจลดดอกเบี้ย
ตลาดคริปโตกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมี Ethereum (ETH) และ Bitcoin (BTC) เป็นผู้นำการฟื้นตัว สร้างแรงขับเคลื่อนบวกที่ต่อยอดจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ จนทำให้ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ว่าตลาดยังคงมีพลังในการเติบโต แม้ก่อนหน้านี้ ETH จะเผชิญการพักฐานยาวนาน แต่เมื่อทะลุผ่านแนวต้านสำคัญเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์ ก็ยิ่งทำให้นักลงทุนกลับมามั่นใจอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาพุ่งไปสูงสุดถึง 4,884 ดอลลาร์ ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา จากข้อมูลของ CoinMarketCap
Ethereum, XRP และ BNB พุ่งแรงตามกระแส
คำกล่าวของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุม Jackson Hole Economic Symposium ได้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการลงทุน หลังส่งสัญญาณชัดว่าการปรับลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโต
เมื่อดอกเบี้ยต่ำลง การถือครองเงินสดหรือพันธบัตรจะมีความน่าสนใจลดลง ในทางกลับกันสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ เหรียญ Altcoin มาแรง กลับยิ่งดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น
ไม่เพียงแต่ BTC และ ETH ที่ได้อานิสงส์จากบรรยากาศเชิงบวก XRP กระโดดขึ้นกว่า 5% ขณะที่ Solana (SOL) บวกเพิ่มอีก 4% ส่วน Binance Coin (BNB) ทะยานถึง 8% ทะลุแนวต้านสำคัญเกินระดับ 882 ดอลลาร์ ซึ่งตอนนี้ถูกมองว่าเป็นจุดทดสอบสำคัญของราคา
นักวิเคราะห์จาก Julius Baer อย่าง Manuel Villegas ยังชี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดคริปโตและตลาดหุ้นในช่วงนี้แข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้คำพูดหรือสัญญาณจากผู้กำหนดนโยบายการเงินมีผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางการลงทุน
ตลาดคริปโต Q4 อาจร้อนแรงกว่าที่คิด
บนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง X (Twitter เดิม) เหล่าผู้เชี่ยวชาญตลาดต่างออกมาวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่า คำพูดของ Powell ได้จุดประกายความหวังใหม่ให้กับนักลงทุน
Doctor Profit ระบุว่า นี่คือเหตุการณ์ที่ถูกจับตาอย่างมาก ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดคริปโต โดยนักลงทุนจำนวนไม่น้อยได้ปรับกลยุทธ์ล่วงหน้าเพื่อรอรับข่าวนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม เขาก็เตือนว่าอาจมีแรงขายทำกำไร (“sell the news”) ตามมา เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนต้องการปิดกำไรที่สะสมไว้
ขณะที่ Lark Davis มองว่า Powell ได้เปิดประตูให้การลดดอกเบี้ยเร็วที่สุดอาจเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ไตรมาส 4 ของปีนี้อาจกลายเป็นช่วงที่ตลาดเข้าสู่ภาวะกระทิงอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับกระแสการคาดการณ์ว่า ตลาดคริปโตโดยรวม รวมถึง เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน อีกหลายตัว อาจมีโอกาสสร้างกำไรหลายเท่าในช่วงปลายปีนี้
ณ เวลานี้ Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ 4,680 ดอลลาร์ ลดลงมาเล็กน้อยจากเมื่อคืน แต่ถือว่ามีผลงานโดดเด่นที่สุดในกลุ่มคริปโตชั้นนำ ด้วยการบวกเพิ่มถึง 10% ภายในวันเดียว
ส่วน Bitcoin แม้จะยังห่างจากจุดสูงสุด 124,000 ดอลลาร์ ที่เพิ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ก็สามารถดีดกลับขึ้นมา 3% ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อย ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 115,500 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงเต็มไปด้วยแรงซื้อที่พร้อมจะขับเคลื่อนคลื่นรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ
Bitcoin Hyper ($HYPER) ระเบิดพลัง Layer-2 แห่งอนาคต
ในช่วงที่ตลาดคริปโตกำลังคึกคัก Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังกลายเป็นกระแสแรงในวงการคริปโต ด้วยการเป็น Layer-2 แรกที่ผสานความแข็งแกร่งของ Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana โปรเจกต์นี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของ Bitcoin อย่างค่าธรรมเนียมสูงและการทำธุรกรรมที่ล่าช้า
การระดมทุนพรีเซลทะลุ 11.4 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย ว่านี่คือ เหรียญ Presale ที่น่าจับตามอง
นอกจากเทคโนโลยีที่เหนือกว่า จุดแข็งของ HYPER อยู่ที่การสร้างรายได้แบบยั่งยืน นักลงทุนสามารถทำ Staking และรับผลตอบแทนสูงถึง 96% APY ซึ่งดึงดูดให้มีโทเค็นกว่า 544 ล้านถูกนำไป Staking แล้ว ความต้องการที่แข็งแรงนี้สะท้อนความมั่นใจของชุมชน และยิ่งตอกย้ำว่า HYPER ไม่ใช่เพียงแค่โทเค็นธรรมดา
การคาดการณ์ราคา HYPER ก็ยิ่งทำให้มันน่าสนใจ หลัง Mainnet เปิดตัวใน Q3/2025 นักวิเคราะห์มองว่าราคามีโอกาสแตะ 0.05 ดอลลาร์ และอาจพุ่งถึง 0.5 ดอลลาร์ในปี 2030 (เป็นการเพิ่มขึ้น 3,800% จากราคาพรีเซล) ใครที่มองหาเหรียญ Altcoin มาแรง ที่มีทั้งนวัตกรรมจริงและโอกาสทำกำไรสูง Bitcoin Hyper คือคำตอบที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนระยะยาวไปยังเพจ BTC Hyper
