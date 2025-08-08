[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากราคาสินทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว — Bitcoin (BTC) ยังคงผงาดในระดับสูง โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 116,884 ดอลลาร์ (+1.85%) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สำหรับเหรียญ Altcoins หลักๆ Ethereum (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,888 ดอลลาร์ (+5.92%) ในขณะที่ XRP ก็บวกเพิ่ม +10.44% ขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ 3.30 ดอลลาร์ และเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin (DOGE) ปรับตัวขึ้นราวๆ +8.05% มาอยู่ที่ 0.2210 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ICO ที่น่าจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 60.2% ลดลงเล็กน้อย แสดงว่าแม้เงินทุนยังไหลเข้าสู่ BTC เป็นหลัก แต่ก็เริ่มมีการกระจายไปยัง Altcoins มากขึ้น
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 59/100 ในโซน “Neutral” เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุน ทำให้ตลาดแสดงความมั่นใจและมีความโลภเพิ่มขึ้น
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 38/100 ชี้ว่า “Bitcoin Season” ยังคงเด่นอยู่ แม้จะเริ่มมีสัญญาณเล็กน้อยของแรงกลับมาจาก Altcoins บ้างเล็กน้อย
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พุ่งทะลุ $3 ขณะที่ Ripple รอความเคลื่อนไหวถัดไปจาก SEC
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พุ่งทะลุ $3 ขณะที่ Ripple รอความเคลื่อนไหวถัดไปจาก SEC
ข่าวเด่นห้ามพลาด
in numbers
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า