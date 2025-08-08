BTC $116,687.24 2.02%
ETH $3,923.13 7.05%
SOL $174.06 4.11%
PEPE $0.000011 5.46%
SHIB $0.000012 4.13%
BNB $785.70 2.56%
DOGE $0.22 8.34%
XRP $3.36 12.97%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcion, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากราคาสินทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว — Bitcoin (BTC) ยังคงผงาดในระดับสูง โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 116,884 ดอลลาร์ (+1.85%) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สำหรับเหรียญ Altcoins หลักๆ Ethereum (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,888 ดอลลาร์ (+5.92%) ในขณะที่ XRP ก็บวกเพิ่ม +10.44% ขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ 3.30 ดอลลาร์ และเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin (DOGE) ปรับตัวขึ้นราวๆ +8.05% มาอยู่ที่ 0.2210 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ICO ที่น่าจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 60.2% ลดลงเล็กน้อย แสดงว่าแม้เงินทุนยังไหลเข้าสู่ BTC เป็นหลัก แต่ก็เริ่มมีการกระจายไปยัง Altcoins มากขึ้น
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 59/100 ในโซน “Neutral” เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุน ทำให้ตลาดแสดงความมั่นใจและมีความโลภเพิ่มขึ้น
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 38/100 ชี้ว่า “Bitcoin Season” ยังคงเด่นอยู่ แม้จะเริ่มมีสัญญาณเล็กน้อยของแรงกลับมาจาก Altcoins บ้างเล็กน้อย

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,056,920,677,404
5.6
เหรียญยอดนิยม
ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
วิเคราะห์ราคา Bitcoin กลับมาคำรามอีกครั้ง! จ่อทะลุ $120K ในไม่ช้า
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-08 10:18:52
ข่าวคริปโต
เมื่อพี่ใหญ่ DOGE ขยับ ทุนของ MAXI DOGE ก็ทะลุ $450K ในพริบตา!
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-07 23:45:58
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
