ชะงัก! SEC เลื่อนการตัดสิน Dogecoin ETF ไปถึงพฤศจิกายน

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (Securities and Exchange Commission: SEC) ได้ประกาศเลื่อนการพิจารณาการอนุมัติกองทุน Dogecoin ETF

การเลื่อนครั้งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่ SEC ใช้เวลาพิจารณาอย่างเต็มที่ท่ามกลางคำขออนุมัติกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SEC เลื่อนตัดสิน Dogecoin ETF และ Hedera ETF ถึงพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 — SEC ได้เปิดเผยเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งการขยายระยะเวลาการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนกองทุน Bitwise Dogecoin ETF ที่ยื่นโดย NYSE Arca และกองทุน Hedera (HBAR) ETF ของ Grayscale โดยกำหนดเส้นตายใหม่สำหรับทั้ง 2 กองทุนเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025

การตัดสินใจดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เนื่องจากเป็นไปตามรูปแบบที่ SEC มักจะใช้กรอบเวลาสูงสุดตามกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา SEC ได้เลื่อนการพิจารณาสำหรับ Altcoin ETF อื่น ๆ มาแล้วหลายรายการ รวมถึงกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Solana (SOL) และ Ripple (XRP)

ภาพรวมตลาด Altcoin ETF: คำขอกว่า 92 รายการรอการอนุมัติ

สถานการณ์การรอการอนุมัติกองทุน Altcoin ETF ในปัจจุบันกำลังทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อมูลจากเจมส์ เซย์ฟฟาร์ต (James Seyffart) นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence ระบุว่าขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ ETP ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมากถึง 92 รายการที่กำลังรอการพิจารณาจากหน่วยงาน

การเพิ่มขึ้นของจำนวนคำขอสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสถาบันที่ต้องการเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum

นอกจากนี้ ตลาดยังคงมีการยื่นขออนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 8 กันยายน SEC ได้รับทราบการยื่นขอจัดตั้ง Canary Staked SEI ETF ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบกองทุน SEI ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/sec-delays-decisions-on-bitwise-dogecoin-and-grayscale-hedera-altcoin-etfs/

ไปยัง Dogecoin

