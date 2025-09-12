BTC $114,356.51 0.53%
จับตาด่วน! พบ Dogecoin มูลค่า $50 ล้านถูกโอนท่ามกลางข่าว Dogecoin ETF

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance

วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งหลังมีการตรวจพบการโอน Dogecoin จำนวนมหาศาลไปยังกระดานเทรดชื่อดัง

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการเตรียมเปิดตัว Dogecoin ETF เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักลงทุนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด

เจาะลึกการโอน Dogecoin ล็อตใหญ่

ข้อมูลจาก Whale Alert ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 มีการโอน Dogecoin จำนวน 200,000,000 DOGE ในตอนแรกหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ทำการเข้าซื้อและถอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์ม Robinhood

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า การโอนดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้าย Dogecoin ระหว่าง Crypto Wallet ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Robinhood เอง

แม้ว่าธุรกรรมนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดโดยตรง แต่ขนาดของการทำธุรกรรมที่ใหญ่เช่นนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างความสงสัยและจุดประกายการสนทนาในหมู่นักลงทุนคริปโต โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญอย่าง Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย Bitwise ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาในเดือนตุลาคมนี้

ปัจจุบัน Robinhood ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับฝาก Dogecoin รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือครองเหรียญจำนวนหลายพันล้านเหรียญให้กับผู้ใช้งานรายย่อย การเคลื่อนไหวภายในของแพลตฟอร์มจึงมักถูกจับตามองเป็นพิเศษเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางตลาดในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/200000000-doge-transfer-stuns-robinhood-amid-dogecoin-etf-drama

Wall Street Pepe: เหรียญมีมแห่งอนาคต

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ($WEPE) กำลังถูกจับตามองว่าเป็นเหรียญมีมที่น่าลงทุนเพราะมีการผสานเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดระดับพรีเมียม เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยได้รับข้อมูลที่เทียบเคียงได้กับกองทุนใหญ่

โครงการนี้เปิดตัวบน Ethereum ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และขยายสู่ Solana ซึ่งเป็นเครือข่ายที่โดดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมต่ำ การขยายตัวแบบ Multi-Chain นี้มีกลไกที่เชื่อมโยงอุปทานระหว่าง 2 เครือข่าย โดยการซื้อบน Solana จะส่งผลให้เกิดการเผาโทเคนบน Ethereum ในอัตรา 1:1 เพื่อรักษาสมดุลของอุปทานรวม

จุดเด่นของ Wall Street Pepe อยู่ที่การให้ผู้ถือโทเคนสามารถเข้าถึง “Alpha Calls” ซึ่งเป็นข้อมูลการเทรดที่ระบุโอกาสในการทำกำไร อีกทั้งยังมีชุมชน “Wepe Army” ที่เป็นศูนย์รวมของเทรดเดอร์กว่า 1,300 รายที่ร่วมกันวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูล

ไปยัง Wall Street Pepe

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,795,281,419
1.64
เหรียญยอดนิยม

