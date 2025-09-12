จับตาด่วน! พบ Dogecoin มูลค่า $50 ล้านถูกโอนท่ามกลางข่าว Dogecoin ETF
วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งหลังมีการตรวจพบการโอน Dogecoin จำนวนมหาศาลไปยังกระดานเทรดชื่อดัง
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการเตรียมเปิดตัว Dogecoin ETF เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักลงทุนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด
เจาะลึกการโอน Dogecoin ล็อตใหญ่
ข้อมูลจาก Whale Alert ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2025 มีการโอน Dogecoin จำนวน 200,000,000 DOGE ในตอนแรกหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ทำการเข้าซื้อและถอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์ม Robinhood
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า การโอนดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้าย Dogecoin ระหว่าง Crypto Wallet ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Robinhood เอง
แม้ว่าธุรกรรมนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาดโดยตรง แต่ขนาดของการทำธุรกรรมที่ใหญ่เช่นนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างความสงสัยและจุดประกายการสนทนาในหมู่นักลงทุนคริปโต โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญอย่าง Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย Bitwise ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาในเดือนตุลาคมนี้
ปัจจุบัน Robinhood ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับฝาก Dogecoin รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือครองเหรียญจำนวนหลายพันล้านเหรียญให้กับผู้ใช้งานรายย่อย การเคลื่อนไหวภายในของแพลตฟอร์มจึงมักถูกจับตามองเป็นพิเศษเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางตลาดในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/200000000-doge-transfer-stuns-robinhood-amid-dogecoin-etf-drama
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม