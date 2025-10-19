CTO ของ Ripple ตอบเอง! ไขกระจ่างระบบ UNL ของ XRP Ledger สยบข่าวลือ
CTO ของ Ripple ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในชุมชนเกี่ยวกับ Unique Node List (UNL) ของ XRP Ledger (XRPL) หลังจากมีผู้ใช้งานรายหนึ่งแสดงความกังวลบน X เกี่ยวกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ Validators และโอกาสที่ Ripple อาจเข้ามาแทรกแซงเครือข่าย XRP ได้
ไขข้อสงสัย! CTO Ripple ตอบคำถามร้อนเรื่อง UNL ของ XRP
ประเด็นร้อนนี้เริ่มต้นจากผู้ใช้งานบน X รายหนึ่งที่ระบุว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อ Validators ที่เชื่อถือได้ในกระเป๋าคริปโต XRP-GUI ของเขาได้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า “ผู้ใช้ 99% ต้องพึ่งพา UNL ที่ Ripple เผยแพร่ แล้วอะไรจะมาหยุดพวกเขาจากการแทรกแซง UNL ได้?”
เดวิด ชวาร์ตซ์ (David Schwartz) CTO ของ Ripple ได้เข้ามาตอบคำถามนี้โดยตรง โดยอธิบายว่า UNL มีผลโดยตรงต่อการที่เครือข่ายจะสามารถดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ใช้ในกระเป๋าคริปโตจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อ Validators ได้ตามใจชอบ
เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลเครือข่าย ชวาร์ตซ์ได้ย้ำว่า หาก Node ต่าง ๆ ในเครือข่ายไม่เห็นด้วยกับรายชื่อ Validators บน UNL ของตนเอง เครือข่ายทั้งหมดจะ “หยุดทำงาน” ทันที นี่คือกลไกป้องกันที่สำคัญซึ่งทำให้การควบคุมเครือข่ายโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบล่มไปทั้งหมด ไม่ใช่แค่ถูกควบคุม
เจาะลึกกลไก dUNL ป้องกัน Network Fork ของ XRP Ledger
ในทางเทคนิคแล้ว ผู้ดำเนินการเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายบน XRP Ledger มีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะรวม Validators ใดไว้ใน UNL ของตนเองได้โดยสมบูรณ์
แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ 2 แห่งใช้ UNL ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และทำให้เกิดการแตกแขนงของเครือข่ายหรือที่เรียกว่า “Network Fork” ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ในแต่ละฝั่งไม่สามารถทำธุรกรรมข้ามกันได้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ XRP Ledger จึงใช้ระบบรายชื่อ Validators ที่แนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่า UNL ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีความสอดคล้องกันในระดับสูง
ปัจจุบัน การตั้งค่าเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ XRP Ledger จะใช้ 2 รายชื่อหลัก คือ รายชื่อที่เผยแพร่โดย XRP Ledger Foundation และอีกรายชื่อจาก Ripple เอง ซึ่งเซ็ตของ Validators ที่มาจากทั้ง 2 แหล่งนี้เรียกรวมกันว่า “Default UNL” (dUNL) ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของเครือข่าย
อนาคตของราคา XRP
แม้ Ripple ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่ราคา XRP ยังคงน่ากังวล โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะสั้น 50 วันกำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะยาว 200 วัน
หากเส้น 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้น 200 วันจะเกิดสัญญาณ “Death Cross” ซึ่งมักบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะต่อไป นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าราคาอาจปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ 2 ดอลลาร์ หรือลดลงราว 16% จากระดับปัจจุบัน
ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนแรงกดดันเช่นกัน โดยมูลค่าของ Open Interest ลดลงจาก 9,000 ล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 4,050 ล้านดอลลาร์หลังเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตมูลค่ากว่า 610 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกระทบทั้งฝั่ง Long และ Short ขณะเดียวกัน ยังมีการเคลื่อนย้ายเหรียญ XRP มูลค่ากว่า 63 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance ส่งผลให้ตลาดยิ่งผันผวน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาการอนุมัติ Spot XRP ETF จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนราคา XRP ในระยะสั้นและระยะยาว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/ripple-cto-drops-major-xrp-unl-clarification-details
