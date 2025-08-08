BTC $116,663.96 0.10%
วงการคริปโต

เปิดเผยทรัพย์สินคริปโตมหาศาลของโดนัลด์ ทรัมป์ ในรูปแบบกราฟ

Donald Trump
อัปเดตล่าสุด: 
Donald Trump’s Huge Crypto Wealth

คริปโตกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโดนัลด์ ทรัมป์ และกราฟเหล่านี้จะอธิบายว่าทำไม

โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้สนับสนุนบิทคอยน์อย่างแข็งขันนับตั้งแต่กลับเข้าสู่ทำเนียบขาว พร้อมให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนอเมริกาให้เป็น “เมืองหลวงคริปโตของโลก”

เขาได้แต่งตั้งผู้กำกับดูแลที่สนับสนุนคริปโตเข้าไปในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เปิดแผนสร้างทุนสำรองบิทคอยน์เชิงยุทธศาสตร์ อภัยโทษให้กับรอสส์ อัลบรีชต์ ผู้ก่อตั้ง Silk Road และลงนามในกฎหมายสำคัญที่ชื่อ GENIUS Act

เพียงสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลของเขายังได้เผยแพร่โรดแมปความยาว 166 หน้า ที่อธิบายว่า สหรัฐฯ จะสามารถเป็นผู้นำด้านการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร

แต่เมื่อพิจารณาว่าประธานาธิบดีเคยสร้างกระแสถกเถียงมาแล้ว ด้วยการเปิดตัวชุดโทเคนดิจิทัลที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFT) ของตนเอง รวมถึงมีเหรียญมีมอย่างเป็นทางการ ก็พูดได้เต็มปากว่าทรัมป์ไม่ได้ทำทั้งหมดนี้ด้วยน้ำใจอย่างเดียว นโยบายที่เขาผลักดันนั้นเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจของเขาเอง แม้โฆษกทำเนียบขาว คาโรไลน์ ลีวิตต์ จะยืนยันซ้ำ ๆ ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่าย “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และนักวิเคราะห์ชี้ รัฐบาล Trump ควบคุมตลาดหุ้น พร้อมกับกดดันให้ Fed ลดดอกเบี้ย

เว็บไซต์ Cryptonews ได้วิเคราะห์ตัวเลขเพื่อดูขอบเขตการมีส่วนร่วมของทรัมป์ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ โดยการพุ่งขึ้นของมูลค่าบิทคอยน์เมื่อไม่นานนี้ ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นสัดส่วนใหญ่ของความมั่งคั่งโดยรวมของเขา และพบว่า มหาเศรษฐีรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายด้าน

Trump's Crypto wealth

ข้อมูลระบุว่าประธานาธิบดีถือครองคริปโตมูลค่า 430 ล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ในกระเป๋าดิจิทัลหลายแห่ง ขณะที่การถือหุ้นใน World Liberty Financial มีมูลค่าถึง 390 ล้านดอลลาร์ เขายังสร้างรายได้ประมาณ 315 ล้านดอลลาร์จาก $TRUMP และเมื่อต้นปีนี้ ราคาพุ่งขึ้นอย่างมากหลังเขาจัดงานดินเนอร์พิเศษให้กับผู้ถือเหรียญรายใหญ่ ปิดท้ายด้วยรายได้ 6.6 ล้านดอลลาร์จากคอลเลกชัน NFT ซึ่งประกอบด้วยงานศิลปะดิจิทัลหลายร้อยชิ้นที่วาดเขาในลุคต่าง ๆ เช่น ซูเปอร์ฮีโร่ ร็อกสตาร์ และอื่น ๆ

นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจใหญ่ที่ควรกล่าวถึงนั่นก็คือ Trump Media & Technology Group (TMTG) ซึ่งเป็นเจ้าของ Truth Social แพลตฟอร์มที่เลียนแบบ X ซึ่งประธานาธิบดีใช้โพสต์ข้อความ ทรัมป์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ ซึ่งได้เข้าตลาดหุ้นเมื่อปีที่แล้ว ท่ามกลางกระแสคดีความแพงลิ่ว และดังที่กราฟแสดงให้เห็น บริษัทนี้ได้เดินตามรอย Strategy ด้วยการเพิ่มบิทคอยน์เข้ามาในงบดุล

Top BTC Treasury Companies by BTC Holdings

ปัจจุบัน TMTG ถือครองบิทคอยน์ประมาณ 18,430 BTC คิดเป็นมูลราว 2.1 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ แต่บางคนมองว่าพวกเขาเดินเกมช้ากว่าคู่แข่ง ไมเคิล เซย์เลอร์ เริ่มสะสมบิทคอยน์ตั้งแต่สิงหาคม 2020 ทำให้บริษัทของเขาได้กำไรบนกระดาษหลายหมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้ว ในการประกาศซื้อบิทคอยน์นี้ ซีอีโอและประธานของ Trump Media เดวิน นูเนส กล่าวว่า:

“เรากำลังดำเนินกลยุทธ์ที่ประกาศต่อสาธารณะอย่างเข้มงวด และทำตามแผนคลังบิทคอยน์ของเรา สินทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอิสรภาพทางการเงินของบริษัท ปกป้องเราจากการถูกเลือกปฏิบัติจากสถาบันการเงิน และจะสร้างการเชื่อมโยงกับโทเคนที่เราวางแผนจะเปิดตัวภายในระบบนิเวศ Truth Social”

แต่ยังมีตัวเลขที่น่าตกใจ โดยบิทคอยน์ตอนนี้คิดเป็นมากกว่า 40% ของมูลค่าตลาดรวมของบริษัทนี้

BTC Share of Trump Media's Market Cap

บริษัทที่ถือบิทคอยน์เป็นทุนสำรองได้รับความนิยมอย่างมากในวอลล์สตรีทช่วงไม่กี่ปีมานี้ เพราะช่วยให้นักลงทุนทั่วไปและสถาบันสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลนี้โดยไม่ต้องถือครองเองตามตรง ตามทฤษฎีแล้ว การที่ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้นควรทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นด้วย แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป

DJT Stock performance vs. BTC Performance

อินโฟกราฟิกด้านบนแสดงว่าหุ้นของ Trump Media & Technology Group ทำผลงานต่ำกว่าบิทคอยน์อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บิทคอยน์ร่วงลง 5% ขณะที่ TMTG ร่วงลงถึง 11% บิทคอยน์ปรับขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่หุ้นของทรัมป์ลดลง 2.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน และเมื่อขยายมุมมองไปที่ช่วงเวลา 6 เดือน ความแตกต่างยิ่งชัดเจน บิทคอยน์เพิ่มขึ้น 10.6% ขณะที่หุ้น TMTG ร่วงลงถึง 47%

ในขณะที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น อุตสาหกรรมคริปโตก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ของ MAGA Inc ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC) ที่สนับสนุนทรัมป์ โดยมีผู้บริจาครายใหญ่ เช่น Crypto.com, Blockchain.com และพี่น้องตระกูลวิงเคลวอสส์

ด้านสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการด้านบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความเห็นต่อกิจกรรมคริปโตของทรัมป์อย่างชัดเจนว่า:

“ทรัมป์ไม่ได้แค่โชคดีในคริปโต เขาเขียนกติกาใหม่ แล้วก็กอบโกยจากความโกลาหลที่ตัวเองมีส่วนสร้างขึ้น เขาตัดการกำกับดูแล ลดความเสี่ยงเกินพอดี และเพิ่มความมั่งคั่งจากโปรเจกต์ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด นี่ไม่ใช่นวัตกรรม ไม่ใช่การกระจายศูนย์ แต่มันคือการคอร์รัปชัน ที่ถูกรีแบรนด์ให้เป็นคริปโต”

