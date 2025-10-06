BTC $123,932.32 -0.05%
Cryptonews บิทคอยน์

Ray Dalio ชี้ความเสี่ยง Bitcoin แต่กระแสเงินลงทุนยังไหลไม่หยุด

Bitcoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Ray Dalio เตือนความเสี่ยงของ Bitcoin ที่อาจถูกแฮกและไม่เป็นที่ยอมรับของธนาคารกลาง

Ray Dalio มหาเศรษฐีและผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ออกมาแสดงทรรศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของ Bitcoin โดยเขาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ Bitcoin (BTC) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครือข่ายในระยะยาว ซึ่งเป็นมุมมองที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ดี มุมมองของ Dalio นั้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์บางส่วนในตลาด ซึ่งมองว่าปัจจัยมหภาคและข้อมูล on-chain อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญ โดยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า ราคา Bitcoin อาจพุ่งแตะ $150,000 ภายในสิ้นปี 2025 ได้

Dalio เผย 2 เหตุผลที่ธนาคารกลางไม่รับ Bitcoin สำรอง

ในโพสต์ล่าสุดผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม Ray Dalio ได้ให้เหตุผลหลักสองประการที่ทำให้เขาเชื่อว่าธนาคารกลางจะไม่นำ Bitcoin มาใช้เป็นสินทรัพย์ทุนสำรอง ประการแรกคือเรื่องของ “ความเป็นส่วนตัว” เนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดบนเครือข่าย Bitcoin เป็นแบบสาธารณะ ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันการเงินระดับประเทศ

ประการที่สองคือ “ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโค้ด” Dalio แสดงความกังวลว่าในอนาคต โค้ดพื้นฐานของ Bitcoin อาจถูกเจาะหรือทำลายได้ ซึ่งอาจเกิดจากการควบคุมของรัฐบาลหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความกังวลดังกล่าว Dalio เปิดเผยว่าเขายังคงมีการลงทุนใน Bitcoin อยู่ส่วนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอส่วนตัว แต่เป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เขายอมรับว่า Bitcoin ถูกมองว่าเป็นเงินทางเลือกและเป็นสินทรัพย์ที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ

ด้วยมุมมองที่ว่า Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนี้เอง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยังคงติดตาม การวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin อย่างละเอียด เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุน นอกจากนี้ การมองหาทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มศึกษา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 สกุลอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย

ความกังวลใหม่! Quantum Computing อาจเจาะโค้ด Bitcoin

มุมมองของ Dalio สอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน (prospectus) ของกองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) โดย BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในเอกสารดังกล่าวได้ระบุถึง “Quantum Computing” หรือคอมพิวเตอร์ควอนตัมไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง (risk factors) อย่างชัดเจน

BlackRock อธิบายว่า คอมพิวเตอร์ควอนตัมถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อ Bitcoin เนื่องจากความสามารถทางทฤษฎีในการทำลายรูปแบบการเข้ารหัส (cryptography) ที่ใช้รักษาความปลอดภัยของบล็อกเชน แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีควอนตัมจะยังไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ BlackRock เตือนว่าหากเทคโนโลยีนี้พัฒนาไปถึงจุดนั้น อาจทำให้ Bitcoin “มีข้อบกพร่องและไม่มีประสิทธิภาพ”

ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ไม่หวังดีอาจสามารถเข้าควบคุมเครือข่าย Bitcoin หรือขโมยสินทรัพย์ของกองทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมูลค่าของเหรียญ นอกจากนี้ หากความเชื่อมั่นในรหัสต้นฉบับหรือการเข้ารหัสของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทั่วไปลดลง ก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน หากมองในภาพระยะสั้นถึงกลาง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันกลับดูแข็งแกร่งสวนทางกับความกังวลระยะยาวดังกล่าว โดยล่าสุดมีรายงานว่า Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้ามหาศาลในสัปดาห์เดียว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในตลาดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

แรงไม่แผ่ว! Pepenode ผงาดบน Ethereum ด้วยระบบขุด-เผา-แจกจริง

Pepenode เหรียญ ERC-20 บน Ethereum ระดมทุนพรีเซลล์ได้ถึง 1.6 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้รางวัลตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเหรียญ (TGE) ผู้ใช้งานสามารถเริ่ม “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเค็น” ผ่านระบบ Virtual Mining และ Staking พร้อมรับโบนัสแบบเรียลไทม์

ภาพของ Pepenode ที่น่ารักและมีสีสันสดใส 02-10-2025

จุดเด่นคือระบบเผาโทเค็นมากถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลน ขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงจูงใจผ่าน Node เสมือนที่อัปเกรดได้ ช่วยเพิ่ม Hashpower และผลตอบแทนแบบ Gamified นักลงทุนกลุ่มแรกจะได้ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า พร้อมระบบป้องกันบอทเพื่อความเป็นธรรม

ด้วย APY ที่น่าสนใจ ระบบ Leaderboard และการไม่มีรอบ VC ทำให้ Pepenode ดึงดูดนักลงทุนทั่วไปได้อย่างเท่าเทียม ผสานจังหวะกระแสเหรียญมีมและ Altcoin ที่กำลังคึกคัก จึงมีโอกาสเติบโตในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณสนใจ Pepenode เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์/รีวิว Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram

เยี่ยมชม Pepenode.io

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
