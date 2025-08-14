XRP จะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ?
ปัจจุบัน XRP มีมูลค่าตลาด 193 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสาม ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 3.25 ดอลลาร์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม แต่ Geoffrey Kendrick จาก Standard Chartered คาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากการสิ้นสุดของคดีความระหว่าง Ripple กับ SEC และความเป็นไปได้สูงที่ ETF แบบ Spot ของ XRP จะได้รับการอนุมัติ ดังนี้
- XRP จะมีราคาถึง 8 ดอลลาร์ภายในปี 2026 เพิ่มขึ้น 146% จากราคาปัจจุบัน
- XRP จะมีราคาถึง 10.40 ดอลลาร์ภายในปี 2027 เพิ่มขึ้น 220% จากราคาปัจจุบัน
- XRP จะมีราคาถึง 12.50 ดอลลาร์ภายในปี 2028 เพิ่มขึ้น 285% จากราคาปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองอย่างระมัดระวังและประเมินว่าตลาดคริปโตทั้งหมดจะมีมูลค่า 8.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2034 เติบโตเฉลี่ยปีละ 8% ในทศวรรษหน้า หาก XRP ยังคงทำผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดโดยรวม โดย XRP ให้ผลตอบแทน 750% ในสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดรวมเพิ่มขึ้น 270% ดังนั้นราคาของ XRP อาจเพิ่มเป็น 6.50 ดอลลาร์ในสามปีข้างหน้า
คดีความที่ยาวนานระหว่าง Ripple กับ SEC สิ้นสุดลงเมื่อต้นเดือนนี้
Ripple เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ใช้บล็อกเชน XRP (หรือเรียกว่า XRP ledger) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่เร็วและถูกกว่าระบบ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ดังนั้น Ripple จึงเป็นแหล่งความต้องการสำคัญของ XRP และราคาของสินทรัพย์ใด ๆ ขึ้นอยู่กับอุปสงค์บางส่วน
หลายปีที่ผ่านมา Ripple อยู่ระหว่างการต่อสู้ทางกฎหมายกับ SEC หน่วยงานกำกับดูแลฟ้อง Ripple ในปี 2020 โดยอ้างว่าบริษัทขาย XRP เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ซึ่งผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางให้ SEC ชนะบางส่วนในปี 2023 โดยกล่าวว่าการขายให้กับนักลงทุนสถาบันละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
Ripple ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 125 ล้านดอลลาร์ SEC เคยอุทธรณ์เพื่อเรียกค่าปรับ 2 พันล้านดอลลาร์ แต่ต้นเดือนนี้ SEC ถอนคดี ทำให้คดีความหลายปีสิ้นสุดลง ปัจจุบันสถาบันการเงินจำนวนไม่มากใช้ Ripple Payments แต่ตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสรรคทางกฎหมายหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Ripple เพิ่งเพิ่ม Stablecoin เข้าสู่ระบบนิเวศ XRP
ETF แบบ Spot ของ XRP อาจกระตุ้นความต้องการทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน
ผู้จัดการกองทุนหลายราย รวมถึง Franklin Templeton วางแผนเปิดตัวกองทุน ETF ที่ติดตามราคาสปอตของ XRP โดยรวม และ SEC ได้รับคำขออย่างน้อย 8 รายการ ซึ่งจะได้รับอนุมัติหรือถูกปฏิเสธไม่เกินเดือนตุลาคม Eric Balchunas จาก Bloomberg ประเมินโอกาสการอนุมัติไว้ที่ 95% เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้อนุมัติ Spot ของ Solana ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ETF แบบ Spot ของ XRP อาจกระตุ้นความต้องการทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน โดยตัดความยุ่งยากและค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนคริปโต นักลงทุนไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่หรือจ่ายค่าธรรมเนียมสูงสำหรับแต่ละการซื้อขาย แต่สามารถเพิ่ม XRP ในพอร์ตเดิมผ่านโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันราคาสูงขึ้น
ในความเป็นจริงแล้ว Bitcoin เพิ่มขึ้น 160% ตั้งแต่ SEC อนุมัติ ETF แบบ Spot ของ Bitcoin ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2024 ตามรายงานของ The Wall Street Journal กองทุน iShares Bitcoin Trust ทำให้เป็นการเปิดตัว ETF ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โดยสังเกตได้จากเงินไหลเข้า แม้ว่า ETF แบบ Spot ของ XRP อาจไม่ได้รับความสนใจเท่านี้ แต่คิดว่าราคาคริปโตนี้อาจเพิ่มเป็นสองเท่าในสามปีข้างหน้า
ติดตามราคา XRP อย่างใกล้ชิดด้วย Best Wallet
Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ XRP และคริปโตยอดนิยมอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว หลังจากคดี SEC ระหว่าง Ripple และการอนุมัติที่เป็นไปได้ของ Spot XRP ETFs การใช้ Best Wallet ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามราคาของ XRP แบบเรียลไทม์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และจัดการพอร์ตได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านหลายแพลตฟอร์ม เพิ่มความง่ายในการลงทุนและไม่พลาดโอกาสสำคัญ
ด้วยฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับเครือข่าย XRP Ledger และระบบความปลอดภัยขั้นสูง Best Wallet ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถือครองและจัดการ XRP ได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาคริปโตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการใหม่ ๆ เช่น การเปิด Spot XRP ETFs ทำให้ Best Wallet เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยในการลงทุน XRP
โซลูชั่นสำหรับการถือ XRP และคริปโตหลากหลายประเภท
ไม่ว่าจะถือ XRP หรือโทเค็นอื่น ๆ Best Wallet ช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดได้จากแอปเดียว รองรับการซื้อขายแบบกระจายศูนย์และการเข้าถึง Apps
เริ่มต้นใช้งาน Best Wallet เพื่อจัดการพอร์ตของคุณอย่างมีระบบและปลอดภัยยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
